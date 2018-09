Ozbiljno upozorenje stručnjaka: Europi prijeti nova kriza, ovoga puta moglo bi je uzrokovati tržište nekretnina

Tržište nekretnina moglo bi izazvati novu krizu u Europi, upozorila je u srijedu supervizorica Europske središnje banke (ECB) Daniele Nouy u razgovoru za latvijsku novinsku agenciju, dodajući ipak da su banke bolje pripremljene za krizu no što su bile prije deset godina.



Uz kamatne stope na rekordno niskim razinama, cijene nekretnina na mnogim hit odredištima snažno su porasle.



Neki političari upozoravaju da popustljiva monetarna politika generira rizik snažnog rasta cijena na tržištima nekretnina koji potencijalno vodi u novu krizu, podsjeća Reuters.



"Što bi moglo izazvati novu krizu? Ne znam, ali pretpostavljam da bi to moglo biti tržište nekretnina", rekla je Nouy a prenijela je latvijska novinska agencija LETA.



"Znamo pouzdano da će doći do nove krize, ali ne znamo kada ni gdje", naglasila je supervizorica.



Premda su banke bolje kapitalizirane, likvidnost izdašna a novac jeftin, pojedine banke nisu dovoljno uspješne u mobilizaciji kolaterala i pribavljanju dodatne likvidnosti na tržištima kad se nađu pod pritiskom, dodala je.



Još uvijek nemamo sustav osiguranja depozita na razini EU-a, podsjetila je Nouy.



"Znam da neke sjeverno europske i istočnoeuropske zemlje priželjkuju izraženije smanjenje rizika u bankama eurozone prije no što se poduzme sljedeći korak. Osobno sam mišljenja da su se rizici već značajno smanjili. Stoga sada moramo učiniti korak naprijed", dodala je.



Osvrnuvši se na baltičke zemlje, Nouy je upozorila da rast cijena komercijalnih nekretnina predstavlja rizik, baš kao i primjena promjenjivih kamatnih stopa budući da nisu postojala jamstva da će plaće i dobiti rasti zajedno s kamatnim stopama.



To predstavlja veći rizik i nordijskim zemljama budući da su skandinavski zajmodavci vlasnici mnogih baltičkih banaka, dodala je supervizorica u ECB-u.