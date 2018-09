Vlada ima četiri scenarija u borbi za život 'Uljanika' i '3. maja', ali i dalje se nadaju da će Kinezi spasiti stvar

Darko Horvat, ministar gospodarstva, u utorak je u Karlovcu ustvrdio kako je DORH nakon informacija koje mu je dostavila Vlada pokrenuo izvide u Uljaniku, čiji je račun blokirna od ponedjeljka poslijepodne.

- Mi smo u razgovoru s glavnim državnim odvjetnikom pokrenuli određene aktivnosti, nisam taj koji bi trebao raditi nadzor, nisam policajac ni državno odvjhetništvo. Ovisno o tome kakve ćemo informacije dobiti od DORH-a i policije, donijet ćemo odluke kako dalje, rekao je Horvat u utorak u Karlovcu.

Pritom je istaknuo i kako su na četiri broda koja su otkazana u Uljaniku od 2. rujna, obveze koje je Grupa kao avans uzela na razini od 30 milijuna eura.

- U ovom trenutku, za razliku od nekih koji mudro šute i spavaju zimski san i prespavali su ga proteklih pet godina, hrvatska Vlada pokušava barem za dva od četiri broda skinuti to opterećenje i osigurati kontinuitet i isporuku ta dva broda. Dakle 23,6 milijuna eura i 4,6 milijuna eura koji nekako kao teret Vladi stoje na ova dva broda pokušat ćemo s vlasnicima anulirati i ta dva broda dovršiti, a dva broda za koja su uzeta jamstva, novogradnje 734 i 735 (preostala dva broda 524 i 525 – op.a.) i koja su negdje na razini pet milijuna eura, Uljanik Grupa će jednog dana morati vratiti, naglasio je Horvat.

Ministar je rekao da će Uljanikova sudbina biti poznata u idućih nekoliko dana.

Ipak, ako dođe do kraha Uljanika, Vlada će i te obveze morati preuzeti na sebe. Kako doznajemo, Vladi trenutno analizira četiri moguća ishoda i sudbinu Grupe, s tim da bi na Markovu trgu najviše bili zadovoljni s novim jakim strateškim partnerom. U nastavku donosimo razradu ta četiri scenarija:

Prvi: Kao što smo već prethodno pisali, Vlada je, nezadovoljna nedovoljno aktivnim sudjelovanjem potencijalnog strateškog investitora, tvrtke Kermas Energy u vlasništvu Danka Končara, počela potragu za novim investitorom. Stoga su kontaktirali resorne ministre gospodarstva u Njemačkoj i Kini, a prema dostupnim informacijama, neki veliki brodograđevni investitori iz Kine nisu rekli ni "da" ni "ne" Vladinoj "ponudi", tako da na Markovu trgu još živi nada da će možda netko iz Kine spasiti Grupu, kojoj treba minimalno 100 milijuna eura gotovog novca da preživi ovu krizu likvidnosti.

Drugi scenarij, vrlo izgledan, jest predstečajna nagodba Uljanik Grupe, s tim da u Vladi još analiziraju pravne i ekonomske aspekte tog modela. No, ono što bi se u tom slučaju, napominju, moglo očekivati, jest odvajanje Uljanik Brodogradilišta i riječkog 3. maja. Pritom bi u mnogo boljoj situaciji za prežvljavanje bio 3. maj, jer ima bolju bilancu i manji gubitak od Uljanik Brodogradilišta, a ima i tri broda kanadskog investitora u knjizi naruždbe, što mu, uz trenutne poslove koje obavlja, omogućuje dvije godine prihoda i poslovanja. Uz to, taj plan podrazumijeva i da bi Uljanik Brodogradilište vratio 3. maju preko pola milijarde kuna kredita i pozajmica. Taj scenarij, dakle, ostavlja u životu 3. maj, a Uljanik Brodogradilište bi se vrlo teško izvuklo od likvidacije. U najboljem slučaju, u tom bi scenariju od 4.500 radnika ostalo raditi od dvije do 2500 radnika.

Treći scenarij pretpostavlja da bi sadašnji program restrukturiranja Uljanik Grupe sa Kermasom ipak dobio zeleno svjetlo od Euriopske komisije, s tim da bi se vjerojatno, zbog otkazanih ugovora za izgradnju brodova, smanjilo prvotno učešće i Vlade i strateškog partnera. Međutim, smatraju u Vladi, taj bi program restrukturiranja trebao biti vjerojatno dorađen na način da Kermas Energy pojača svoje učešće u drugom dijelu restrukturiranja. To će umnogome ovisiti i o tome kako će EK reagirati prema tom djelu programa, u kojem država daje jamstvo za kredit od 200 milijuna eura Kermasu.

Na zadnjem mjestu, ne slučajno, jest scenarij koji znači brzi stečaj s restrukturiranjem Uljanik Grupe, u kojem opet mnogo veću šansu za preživljavanjem ima 3. maj nego Uljanik Brodogradilište. To bi pravno i ekonomski bio najčišći model, u kojem se država uopće ne bi "petljala" u stečajni proces, pa bi brodogradnja u Rijeci i/ili Puli opstala jedino ako bi se stečaj proveo brzo i kvalitetno i ako bi se našao netko tko bi kupio 3. maj ili Uljanik Brodogradilište u stečaju, ili makar dobio njihove koncesije za brodogradnju.