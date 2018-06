Priča poduzetnika iz Kaštel Sućurca: 'Zadnjih nekoliko godina na sceni je poseban oblik poduzetničkog nemorala'

Poduzetnik Davor Matić, čija tvrtka Damor ima sjedište i proizvodni pogon u Kaštel Sućurcu, kaže da ne bi uspio održivo poslovati da nije našao spasonosnu formulu u kombiniranju različitih proizvodnih i poduzetničkih djelatnosti. Njegova tvrtka Damor proizvodi brodove, ima inoks proizvodni program od kojeg najviše proizvodi različite spremnike za vinske i uljarske podrume, a posljednje četiri godine ponovno je pokrenuo proizvodnju bazena. Četvrta djelatnost je zastupstvo i servis Volva, piše novac.hr.



- Niti jedna od ovih djelatnosti sama po sebi ne bi bila profitabilna da se nismo potrudili pronaći sinergijske učinke kombinirajući ih. Proizvodnja brodova staje do lipnja, a onda radnike prebacimo na inoks program. Bazeni se kupuju do travnja. To samo po sebi zahtijeva velik napor što se tiče organizacije, ali i obučenost naših zaposlenika. Oni kod nas stječu polivalentne vještine tako da isti radnik zna raditi poslove vezane uz proizvodnju brodova, proizvodnju bazena i inoks program. Kada nam dođe novi radnik, on zna raditi samo jedan posao, a ostalo nauči. Dvije djelatnosti su nam intenzivne u zimskom periodu, a dvije u ljetnom. Tako zadržimo radnike kojih u sve četiri djelatnosti, ovisno o intenzitetu posla, imamo između 40 i 80. Teško je danas dobiti kvalitetnog radnika koji zna raditi zahtjevne poslove. Oni su se odlučili na samostalan posao. Od uvoza radne snage nema dugoročne sreće jer je njima Hrvatska samo prolazna stanica u bolje plaćene zemlje - kaže Davor Matić, vlasnik i direktor Damora, koji dio prihoda ostvaruje i kao turistički radnik, odnosno iznajmljivač.



Davor Matić prvi je brod samostalno sagradio kada je imao sedam godina. U zimskom periodu njime se spustio od izvora do ušća rijeke Žrnovnice. Prvi komercijalni brod proizveo je 1985. godine, kada je i ušao u samostalno poduzetništvo. Prvi brod koji je napravio te godine je i prodao. Zanimljivo je da je već nekoliko godina potom Matić kombinirao proizvodnju bazena i brodova. Brodove je zbog rata prestao proizvoditi, a ponovno je pokrenuo njihovu proizvodnju 1997. godine. Bazene je ponovno počeo proizvoditi prije četiri godine.



U ovom trenutku Damor proizvodi šest tipova brodova. Dužine su tri metra, 4,6 metara, šest, osam, 9,8 metara i odnedavno proizvodi brod dužine 12 metara. 12-metarski brod je onaj koji je proizvodilo istarsko brodogradilište Marine Sport.



- To je u stvari poznati brod Marine 37, a kalupe je preuzeo jedan moj splitski kolega, koji nam je dao mogućnost da te brodove proizvodimo u našem pogonu. Napravili smo prvi takav brod. Radi se o motornjaku na kojem smo mi napravili određene preinake i poboljšanja. Uskoro ćemo ga testirati i potom predati kupcu. Ipak, najbolje nam se prodaju brodovi Damor dužine osam i 9,8 metara. Kada bismo sve podvukli i napravili izračun, došli bismo do zaključka da se ne isplati proizvoditi brodove. Zbog općenite situacije teško ih je prodati. Čak i poduzetnici koji ih sebi mogu priuštiti izbjegavaju ih kupiti jer imaju problema s raznim kontrolama, ali i prigovorima radnika. Druga su stvar pomorci koji se zbog kupnje broda ne moraju nikome opravdavati. Mala brodogradilišta koja su tijekom krize doživjela težak udar koji je kulminirao uvođenjem trošarina jedva preživljavaju. Osim nekoliko značajnijih, većina se svela na nekoliko radnika. Opstali su oni koji su se bavili servisom i nekim drugim djelatnostima. Uz to, nedostaje kooperanata jer su radnici koji imaju vještine za raditi u brodogradnji nakon što su ih stekli odlučili samostalno raditi. A kada shvate da moraju plaćati goleme izdatke državi, onda se odluče raditi na crno - pojašnjava Davor Matić.



Matić kaže da je tijekom posljednjih nekoliko godina kod nas vjerojatno zbog nedostatka kvalitetnih proizvodnih radnika na sceni jedan poseban oblik poduzetničkog nemorala.



- Intenzivno se vrbuju radnici i nude im se bolji financijski uvjeti koje ti radnici na kraju i ne dobiju. Do prije nekoliko godina to baš nije bio slučaj. Poduzetnici su bili etičniji i korektniji jedni prema drugima, a danas, u situaciji kada rijetko tko od njih zna i ima strpljenja obučiti radnika, otimaju ih od drugih. Stvori se dojam da se oporavlja tržište što se tiče prodaje brodova i onda bi svi otvorili malo brodogradilište. Kako nemaju radnika, vrbuju ih većim plaćama, a naravno, kako je ovo teško održiv posao, nakon godinu, dvije prestanu proizvoditi. Radnik se prevari, ali za to vrijeme je njegov bivši poslodavac već našao zamjenu, tako da ostane nigdje. Svi poduzetnici, ali i radnici svjesni su, ako imaju iskustva, kolika mogu imati primanja. I moj radnik i ja sa 33 godine poduzetničkog iskustva to znamo. Nama je to jasno. Druga su stvar poduzetnici bez iskustva. Oni mogu svašta obećati, a koliko će održati obećanje, druga je stvar - otkriva Davor Matić.



Matić kaže da se s inoks proizvodima solidno pozicionirao i na istočnom tržištu. Nedavno je dobio posao opremanja destilerije u Vojvodini, a dobio je i poslove u Gruziji. Natjecali su se Damorovi konkurenti iz čitavog svijeta, ali je Damor zbog kvalitetnije ponude dobio te poslove.



- Jednostavno s ponudom morate biti konkurentni. U Hrvatskoj su natječaji i kupnja opreme vezani za Vinsku omotnicu, a ona se raspisuje u lipnju. To je vrlo nepraktično jer je gotovo nemoguće proizvoditi inoks tankove i inoks opremu za nekoga tko vam to naruči tijekom ljeta. Da se taj natječaj događa na početku godine, bilo bi puno lakše ispuniti narudžbu i planirati proizvodnju - pojašnjava direktor Damora.



Inače, inoks program Damor je uveo u proizvodnju 1991. godine, kada je zbog rata i ostalih nepogodnosti proizvodnja brodova bila zaustavljena. Inoks opremom opremljena je većina dalmatinskih vinarija, a dosta posla napravljeno je i u Slavoniji i Srijemu. Gotovo svi hercegovački podrumi imaju Damorove inoks spremnike. U Srbiji su opremljeni mnogi podrumi poput Kovačevića, Jelića, Radovanovića...



- Uglavnom kupce pronalazimo na sajmovima, a dio dobijemo i preporukom. Globalizacija je napravila svoje, tako da nestaju posrednici. Kupci uglavnom direktno kontaktiraju i naruče što im treba. Tehnologija i kvaliteta u velikom su porastu. Konkurencija je ogromna, a proizvodnja vina bez visoko moderne opreme sada je nemoguća - otkriva Matić.



Brodove i bazene Damor proizvodi od početka jeseni pa negdje do početka lipnja, a inoks proizvode tijekom ljeta. Tako i pretače radnu snagu i sredstva neophodna za financiranje proizvodnje.



- Bazene smo ponovno počeli proizvoditi prije tri, četiri godine, a mi smo ih proizvodili i prije rata. U zadnje vrijeme interes raste jer je sve orijentirano prema turizmu. Nažalost, čitava država sada živi od turizma. A bazen je postao standard. Obeshrabrujuće je to što je graditeljstvo u lošoj situaciji, a bez njega nema ozbiljnije gospodarske aktivnosti - smatra Matić.



Uglavnom, Damor proizvede stotinjak bazena godišnje. Na proizvodnji bazena radi dvadesetak radnika, a materijal od kojih se proizvode je isti kao i za proizvodnju brodova.



- Najčešće nam se naručuju bazeni površine 30 četvornih metara jer se njihova gradnja subvencionira. Međutim, velik je broj objekata koji ne mogu smjestiti tolike bazene pa grade manje. Koliko sada vidim, trend je takav da će većina objekata morati imati bazene. Jednostavno, takvi su trendovi i takva je potražnja. Tko se misli baviti i nadalje turizmom, mora o tome razmišljati. Cijene najma objekata bez bazena sigurno će padati u narednim godinama. Ali je ohrabrujuće to što se sezona produljava iz godine u godinu. Taj posao će trajati još niz godina jer osobno procjenjujem da će u neko blisko vrijeme barem 60 posto kuća koje se iznajmljuju imati bazen. Mi imamo i proizvodnu liniju manjih bazena koje doslovno možete ugraditi na krov garaže. Imamo bazene od 15 i 18 četvornih metara. Gradimo i velike hotelske betonske bazene. Naše učešće u tom slučaju je projektiranje i ugradnja opreme. Ostatak posla na takvim bazenima obave građevinari - pojašnjava Davor Matić.