Hrvati dobili novu shopping meku: otvoren jedan od najvećih trgovačkih outlet centara u regiji, na 15 tisuća kvadrata nudi se više od stotinu brendova

Jedan od najvećih trgovačkih outlet centara u regiji "Designer Outlet Croatia" svečano je otvoren u četvrtak pored zagrebačke robne kuće Ikea u Rugvici, a investitori tvrtke Ikea Centres i švicarsko-njemački Mutschler Outlet Holding u taj su centar do sada investirali 33 milijuna eura.



Ukupna investicija u Designer Outlet Croatia planirana je od 88 milijuna eura i to u dvije faze od kojih prva s iznosom od 33 milijuna eura sada završena, a druga se planira u idućih nekoliko godina.



Trenutno se taj outlet proteže na 15 tisuća četvornih metara, uz mogućnost širenja, a sve je uređeno kao mali grad s arhitekturom inspiriranom hrvatskim regijama (Istra, Dalmacija, Slavonija, Zagorje). Ukupno su zaposlili oko 400 ljudi, a u 55 trgovina se predstavlja više od 100 modnih, sportskih, lifestyle i drugih brendova, koji se kupcima, kao i u svakom 'outlet' centru nude po povoljnijim cijenama.



Među brendovima u centru se tako mogu naći Adidas, Champion, Joop!, Gant, Hugo Boss, Emporio Armani i Armani Exchange, Guess, Michael Kors, Ugg, Tosca Blu, Mass Shoes, Guliver, Benetton, Tom Tailor i drugi te neki domaći brendovi, Hippy Garden, Xenia Design i drugi.



Osim trgovina tu je i bogata ugostiteljska ponuda na 500 metara četvornih, kao i mala tržnica s uglavnom proizvodima lokalnih proizvođača, kao rezultat suradnje s Općinom Rugvica, na čijem se području nalazi centar.



Outletom će upravljati europski upravitelj outletima ROS Retaila Outlet Shopping, koji već surađuju na projektu istih investitora u Designer Outletu Algarve u Portugalu otvorenom prošle godine.



Na konferenciji za medije uoči samog otvorenja predstavnici investitora direktor tvrtke Designer Outlet Croatia Branko Mihajlov i ROS Retaila Thomas Reichenauer naglasili su da otvaranje centra nije bio lak posao, ali da vjeruju u njegov uspjeh. Mihajlov je dodao, da će u idućim godinama centar proširiti za još 10 tisuća metara četvornih, kao da i planiraju i dodatne sadržaje.



Izaslanica hrvatskog premijera, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva Nataša Mikuš Žigman istaknula je zadovoljstvo što je ta investicija realizirana i zaposlila ljude.



"Ova investicija svjedoči koliko je Hrvatska dobra za investicije i koliko je dobra suradnja investitora i lokalne zajednice a na nama u Vladi je da i dalje nastojimo stvoriti što povoljnije uvjete za poslovanje i investicije. Nadam se i da će najavljeno porezno rasterećenje tome dodatno pridonijeti i radujemo se svakom investitoru kojeg dočekujemo otvorenih ruku", poručila je Mikuš Žigman.



Direktor kompanije Ikea SEE Vladislav Lalić poručio je pak, da se nada kako će i Outlet centar poslovati jednako uspješno kao i robna kuća Ikea za koju je ocijenio da posluje i iznad očekivanja.



Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić poručio je da je centar još jedna velika investicija koja Zagrebačku županiju čini još atraktivnijom i koja će pridonijeti razvoju šoping turizma.



Na samom otvorenju uz nekoliko stotina uzvanika bila je i hrvatska glazbena zvijezda Severina, koja će večeras održati koncert.



Nakon svečanosti otvorenja, centar je otvorio vrata kupcima te je u prvim satima rada više stotina građana obilazilo trgovine u kojima su prvog radnog dana bili najavljeni veći popusti nego inače.