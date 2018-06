'I ovdje se može zaraditi, posao treba sam izmisliti!': željela je pokrenuti jedinstveni posao u Dalmatinskoj zagori, ali država joj je uskratila potporu. To ju nije zaustavilo, pročitajte kako je na kraju uspjela

Bolje biti prvi u selu nego zadnji u gradu, pomislila je 27-godišnja Marija Knežević Gusić i umjesto da s diplomom studija politologije i prakse u području odnosa s javnošću u Zagrebu svoj životni put potraži u nekoj metropoli, ona je odlučila biti poduzetnica u Sinju. I to specijalizirana za digitalni marketing, online komunikaciju, event managment i politički marketing.



Zvuči jako moderno, zar ne, ali ono čime se ona bavi itekako je aktualno jer, kako nam i sama kaže, marketing i uspješno komuniciranje danas su ključ uspjeha, a njezina agencija "Angelus komunikacije" jedina su full outdoor service agencija na području Dalmacije koja pruža sve potrebne usluge iz oglašavanja i komuniciranja u standardnom i digitalnom obliku na jednome mjestu, a uz to nudi usluge iz političkog komuniciranja i političkog marketinga, što će zasigurno biti zanimljivo u vrijeme izbora.



Činjenica je da većina ljudi koji ulaze u politiku nema nikakva znanja o načinima komuniciranja s potencijalnim biračima, pa ovakvi stručnjaci često spašavaju stvar.



- To je ono što me zaista zanima i u što vjerujem. Danas morate biti vidljivi, brendirani, morate se dobro promovirati i naći put do klijenta, kupca, publike, glasača ili koga već. Velike firme to dobro znaju i ulažu puno novca u digitalno poslovanje.



Kada sam prije nekoliko mjeseci otvorila firmu u Sinju, gdje živim, znala sam da je to ispravan put iako u Dalmatinskoj zagori ne postoji tolika potreba za ovom strukom jer se takvi poslovi uglavnom usmjeravaju prema Zagrebu. Ipak, treba pokušati, razmišljala sam, i otvoriti nešto čega dosad nije bilo ovdje. Uostalom, bolje nego kao nezaposlena osoba čekati da vam netko pokuca na vrata s poslom.



Posao treba sam izmisliti. Velika mi je želja unaprijediti poduzetništvo i digitalno poslovanje u Dalmatinskoj zagori jer se poduzetništvo ovdje svodi na manje obrte u uslužnim djelatnostima - priča nam Marija, rođena Dubrovčanka koju je ljubav odvela u Sinj, a majčinstvo osnažilo u odluci da ostane u malom viteškom gradu umjesto da sreću potraži negdje gdje je digitalna era već započela.



Kako njezina struka nije baš tražena na tržištu, Marija je odlučila pokrenuti posao u svojoj struci znajući da takvih radnih mjesta baš i nema na zavodu za zapošljavanje.



Naravno, važno je kako radiš, a ne odakle, pa su rezultati već tu. Agenciju "Angelus" već prepoznaju razni mali i veliki klijenti iz cijele Dalmaciji. Ona trenutno radi na projektima brendiranja proizvoda i povećanja vidljivosti određenih dalmatinskih tvrtki kojima ne želi otkrivati imena, a posao bazira na digitalnom marketingu jer smatra kako je to sadašnjost i budućnost poslovanja.



- U sklopu društveno odgovornog poslovanja počela sam volontirati pri udruzi SKUP koja organizira S.A.R.S. festival, sinjski festival alternativne glazbe koji prelazi u regionalni i preko kojeg želim pomovirati Sinj i cijelu regiju, a i aktivirati mlade. Čitava Zagora pravi je neiskorišteni biser koji treba ponosno prikazivati svijetu. Mi ovdje imamo velike potencijale poput turizma, kulture i tradicije, pa kad bismo se toga ozbiljno uhvatili, ovo područje bi se moglo brzo razvijati. Pogledajte samo što jedan Sinj ima - Alku, hodočasnički put, svetište, rijeke, brda i planine, prekrasnu prirodu idealnu za outdoor... - svoju viziju iznosi nam ova mlada žena ne skrivajući emocije kada govori o Sinju i Zagori.



- Čudim se kako se ova priča puna potencijala već nije brendirala i pokrenula uspavani krški kraj. Moja obitelj u Dubrovniku se bavi turizmom već petnaestak godina. Voljela bih kad bi i ovdje ljudi mogli od toga živjeti, da budu samostalni, da ostaju u svom gradu i selu. A to se može. Ovaj kraj nikad neće biti u masovnom turizmu, što je dobro, ali može imati ono jedinstveno, autohtono, tradicionalno - smatra Marija.



Kada je razmišljala kako zaraditi plaću, skupila je hrabrosti i upustila se u samostalne vode i to kao žena koja je s ovom strukom mogla naći posao u metropoli, no ovako, odlučila je raditi za sebe i za grad u kojem živi. Potporu za pokretanje posla tražila je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali, kako to obično biva kod nas, odbijena je jer nije konkurentna na tržištu zbog činjenice da je jedina pokretačica takve vrste posla u Dalmatinskoj zagori.



Ona je nudila "full service", dok su ostali imali pojedinačne usluge. Znači, smisli kakav nesvakidašnji posao koji nitko u okolici ne radi u komadu, pa se snalazi sam. Toliko o podršci mladima s idejama. Ipak, digla je kredit i hrabro otvorila svoju firmu. Preko nje namjera joj je uključiti i druge, ohrabriti ih da krenu u poduzetničke vode, naročito žene iz Zagore.



- Sanjam o jednom komunikacijskom laboratoriju koji bi objedinio edukaciju i savjetovanje za sve one koji žele pokrenuti nešto svoje. Već sam u kontaktu s puno kreativnih ljudi iz raznih sfera poput tehnologije, IT-ja, web-dizajna i grafičkog dizajna, koji slično razmišljaju kao ja i žele olakšati drugima pokretanje posla, a time i pokazati im kako se i ovdje može raditi. Znam da mnogi mladi danas razmišljaju o odlasku iz Hrvatske, ali ja vjerujem da mi ovdje možemo pokrenuti naše živote u pravom smjeru. Zato nam je važna podrška države, lokalnih poduzetničkih centara, lokalne zajednice...



Trebalo bi otvarati inkubatore preko kojih će se mali poduzetnici umrežavati, dobivati sve informacije i surađivati. U Sinju je, primjerice, poduzetnički centar koji sa mnom još nije kontaktirao.



Konačno, žene treba što više uključiti u poduzetništvo i potaknuti ih da ponude neke nove usluge koje nisu uobičajene za ovaj kraj. Većina žena u Zagori radi u trgovinama, dosta ih putuje u Split ili druge gradove, pa obiteljski život pati. Sve su to prilike koje se ponavljaju već generacijama, ali ovi ljudi i ovaj kraj mogu više i bolje. Odlična mi je vijest da Županija splitsko-dalmatinska daje kredite za žene poduzetnice. Uvijek se može naći načina da se pokrene posao, samo je potrebno širiti informacije do svih.



I sama sam pokušala spojiti majčinstvo, brak i pokretanje posla u manjoj sredini, i ne žalim se. Čak smatram da sam na dobitku jer imam vremena za svoju obitelj, a i za posao. Sinj je grad po mojoj mjeri, idealan za odgoj djece i ništa mi tu ne nedostaje. Osim poduzetničke klime koja će se, iskreno se nadam, početi buditi i donijeti poslove lokalnom stanovništvu - kaže Marija, koja u podršci obitelji vidi onaj ključni pokretač svega.



- I doza hrabrosti i volje - dodaje.