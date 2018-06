Noćenje u šatoru na našoj obali plaćaju čak 400 eura! E, ali pričekajte samo dok vidite što im se sve u tim šatorima nudi...

Krajem idućeg tjedna otvara se prvi glamping kamp u Hrvatskoj - onaj u Pomeru kraj Medulina. Riječ je o malom, ali luksuznom kampu Arena One 99 Glamping pulskog hotelijera Arena Hospitality Grupa koji ima 199 različitih vrsta luksuznih šatora - od onih obiteljskih do onih malenih za dvije osobe.

Ali jedno je svima isto - pružaju luksuz hotelske sobe s četiri plus zvjezdice, piše Jutarnji list. To znači da svi šatori imaju luksuzno opremljenu kuhinju s kvalitetnim posuđem, kupaonice s kompletnom kozmetikom i ručnicima, plahte od egipatskog pamuka, televizore u sobama, udobne kupaonice, klima uređaje, Illy aparat za kavu, BOSE sound dock sistem, velike terase s pogledom na more…







Zanimljivo je da će se šatori svakodnevno čistiti, poput hotelskih soba. Ujedno, ovo je i ekokamp, što znači da će gosti svoja vozila ostavljati na parkingu nedaleko od recepcije, odakle će se električnim vozilima prevoziti do svojih šatora. Neće biti buke niti ispuštanja C02 u prirodu. Cijene smještaja dnevno ovdje će se kretati od 150 do 400 eura.

Bogat sadržaj

- Željeli smo imati kamp za opuštanje gdje neće biti automobila. Također, budući da smo orijentirani na ekokampiranje, imat ćemo i Teslinu punionicu za automobile. Kada smo se već odlučili za ovu investiciju, željeli smo ipak da ona bude nešto posebno i jedinstveno u Hrvatskoj. A budući da glamping podrazumijeva glamurozno kampiranje, onda je to stvar cijelog koncepta kampa, odnosno glamuroznog odmora - od šatora do wellnessa, joge, plaža, barova. I to smo htjeli ovdje napraviti - totalno glamping iskustvo - istaknuo je izvršni direktor Arena Hospitality Grupe Reli Slonim.





Dakle, uz same šatore, kamp ima i dva posebno dizajnirana beach bara, ali i specijalni wellness centar na otvorenom u šumi na brežuljku iznad šatora. On će biti također specifičan jer će biti u šatorima, nudit će kupelji, masaže, imat će kišnu sobu, a sauna će gledati na šumu i more. Tu će biti i joga u zelenilu. Za najmlađe goste posebno su osmišljena igrališta i animacijski sadržaji - škole plivanja, kreativne radionice, kino i kazališne predstave te posebna gaming zona s Playstation konzolama, dronovima i mini automobilima.



Ulaganja



Inače, u ovaj je luksuzni kamp posvećen prirodi i ekologiji uloženo oko sedam milijuna eura, a tematski je smišljen da udovolji prohtjevima modernih kampista. Tu se ubrajaju i aviogosti, te svi oni koji ne dolaze sa svojim kamp-kućicama, što je u nekadašnjem kampu Pomer bilo uobičajeno. Ovaj je kamp, naime, prije preuređenja imao samo dvije zvjezdice i vapio je za podizanjem kvalitete. To je samo početak ulaganja u kampove ove pulske tvrtke koja je jedina dosad u Hrvatskoj kupila hotele u Njemačkoj i Mađarskoj.

- Plan nam je u rujnu početi ulagati u kamp Kažela u Medulinu koji ćemo također kompletno preurediti - od recepcije, plaža, izgradit ćemo bazene i postaviti mobilne kućice. Plan je u uložiti 12 milijuna eura - kaže Slonim.