Taksi revolucija: cijene će još pasti, broj vozača se udvostručuje

Vlada je na sjednici u četvrtak u hitnu saborsku proceduru uputila Prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim se ukida ograničavanje izdavanja broja taksi-dozvola gradovima i jedinicama lokalne uprave i samouprave, a omogućuje se naručivanje i plaćanje taksi-prijevoza preko elektroničke aplikacije, a ne samo preko taksimetra.



Nadalje, izdavanje dozvola više neće ovisiti o poslovnom nastanu i prebivalištu taksista, te će se moći dobiti dozvolu u bilo kojem broju lokalnih jedinica. Uz to, cijene će se moći slobodno formirati na tržišnoj osnovi, a do dozvole će se moći doći jednostavnije kroz e-proceduru i jeftinije, u roku od 15 dana nakon podnošenja zahtjeva.



Jednako tako, taksisti iz drugih država članica EU-a imat će slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj, a strani taksisti (iz trećih zemalja) moći će pružati usluge ako je to uređeno međunarodnim ugovorom.



Ipak, Uberu nije dopušteno da se registrira kao poseban oblik prijevoza, pa će morati dobiti sve dozvole i proći sve procedure kao i ostala taksi-društva. Vlada pritom procjenjuje da će se liberalizacijom tržišta taksi-usluga gotovo udvostručiti broj taksista, odnosno da će sa sadašnjih 3000 doći na gotovo 6000, kao i da će doći do daljnjeg snižavanja cijena taksi-prijevoza.



Zakon određuje da će, prema prijedlogu, taksisti morati napuniti 21 godinu i imati dobar ugled, što znači da neće moći taksirati ako su bili pravomoćno kažnjavani, odnosno ako su u zadnje dvije godine platili kazni u vrijednosti većoj od 25.000 kuna.



Pravilnikom će se propisati i starost taksi-vozila, s tim da sadašnji taksisti sa svojim licencijama mogu poslovati još pet godina.

Novost je i uvođenje početne kvalifikacije za vozača koja će biti samo za taksi, polagat će se teorijski ispit, a ukinut će se obveza trogodišnje stručne škole.

Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, rekao je na sjednici Vlade kako bi dozvole za taksiste primjenom novoga zakona mogle pojeftiniti čak 300 posto, ali je vjerojatno namjeravao kazati kako će im cijena pasti za oko 70 posto, jer ništa ne može pojeftiniti preko iznosa od 100 posto. Prema njegovim riječima, na Prijedlog zakona u javnoj raspravi, odnosno u savjetovanju, fizički i pravni subjekti dali su 6000 komentara, a ovakvim Prijedlogom zakona omogućila bi se liberalizacija taksi-tržišta i građanima bi se omogućio dostupniji i jeftiniji taksi-prijevoz.



Udruge taksista će vjerojatno prosvjedovati protiv ovakvog Prijedloga zakona, a već su podnijele prijavu Državnom odvjetništvu (DORH) protiv Butkovića zbog zlouporabe položaja i ovlasti jer prethodno nije zabranio ilegalni rad Ubera u Hrvatskoj.

Božo Miletić, predsjednik Udruženja taksi-prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, rekao je, komentirajući Prijedlog zakona, da se njime pogoduje Uberu, a ugrožava 3000 taksista-obrtnika.



"Nakon dvije godine nelegalnog poslovanja Ubera u Hrvatskoj, Vlada traži da se po hitnom postupku donese novi zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim će, pod krinkom liberalizacije, omogućiti anarhiju na prometnicama i odriješene ruke stranim tvrtkama koje ne plaćaju porez u Hrvatskoj. Ministar Butković će po hitnom postupku do blokade dovesti još 3000 obrtnika, a omogućiti poplavu needuciranih vozača i zagušenje već ionako ljeti prepunih ulica u obalnim gradovima. Udruga će iscrpiti sve pravne mogućnosti koje nam preostaju da bismo odgovornima za ovu situaciju pokazali kako nećemo dopustiti da nas nepravdom otjeraju iz naše države, iako su nas doveli pred zid", istaknuo je Miletić.



Iz Ubera su, pak, poručili da pozdravljaju novi Prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu kao "pozitivan korak prema modernizaciji prijevoznog sektora, te će hrvatskim građanima pružiti pouzdanu, povoljnu i sigurnu uslugu, kao i izbor opcije kretanja kroz gradove".