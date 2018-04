Lakše do gostiju s dalekih tržišta: evo kako će Hrvatska dovesti turiste iz Indije, Kine i Rusije

Europska unija odlučila je ujednačiti i pojednostavniti vizni režim za svoje članice. Konkretno, želi olakšati i ubrzati postupak dobivanja viza za EU, što bi za hrvatski turizam moglo značiti lakši dolazak gostiju s dalekih tržišta iako još nije u području Schengena.



Naime, Europska komisija (EK) najavila je prije nekoliko dana kako zemlje EU-a zajedničkom viznom politikom žele olakšati putovanje u EU u turističke i poslovne svrhe. Tako bi svakoj državi članici trebalo biti dopušteno izdavati jednokratne vize izravno na vanjskim granicama zemlje po privremenim, sezonskim shemama i strogim uvjetima. Takve vize vrijedile bi za boravak najviše sedam dana samo u državi članici schengenske zone.



Iako je EK u svojem najnovijem dokumentu istaknuo da bi se takav vizni režim odnosio samo na zemlje koje su unutar schengenske zone, što Hrvatska još nije, dobro upućeni tvrde da bi se u takvom viznom režimu mogla naći i Hrvatska. Doduše, prije toga bi Sabor RH morao djelomično promijeniti Zakon o strancima i vizni režim, koji bi trebao biti usklađen s odredbama schengenske zone EU-a. Trenutno 105 zemalja koje nisu članice EU-a trebaju vizu za putovanje u schengensku zonu.



Prema podacima Europske komisije, samo 2016. godine izdano je gotovo 14 milijuna schengenskih viza za kratkotrajne, mahom turističke i poslovne posjete. Viza za kratkotrajni boravak koju izda jedna od "schengenskih država" daje pravo vlasniku da putuje kroz 26 schengenskih država do 90 dana.



Na taj način i sada svi koji imaju schengensku vizu mogu doći u Hrvatsku, međutim, gosti s dalekih tržišta poput Indije, Kine ili Rusije koji traže hrvatsku vizu za dolazak na odmor u našu zemlju, s tom vizom ne mogu u područje Schengena. Zato su najavljene izmjene Europske komisije prilika i za Hrvatsku da se izbori za bolji vizni tretman putnika s njezinom vizom.



Upućeni kažu da bi cijela procedura izmjena viznog režima za EU mogla potrajati i više od godinu dana, pod uvjetom da "prođe" u Europskom parlamentu. Naime, prije dvije godine slične su zahtjeve u tom tijelu podržale samo turističke zemlje EU-a, dok one sa sjevera Europe nisu bile sklone labavijem viznom režimu u funkciji turizma i poslovanja.



U najnovijem prijedlogu EK stoji kako će se, "nakon što prijedlog stupi na snagu, promjene primjenjivati na sve države članice EU-a na koje se primjenjuje zajednička vizna politika, te na one pridružene Schengenu (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska).



Bugarska, Hrvatska, Irska, Cipar, Rumunjska i Velika Britanija ne sudjeluju u viznoj politici", piše u dokumentu EK, pa bi stoga hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu trebali odraditi svoj dio posla kako bi se ista pravila novog viznog režima u funkciji turizma primjenjivala i na Hrvatsku.



Jer, turistička industrija, koja ima ključnu ulogu u EU gospodarstvu s oko 10 posto BDP-a, još veću važnost ima u Hrvatskoj, a EK procjenjuje da 21 posto potencijalnih turista s dalekih tržišta odustaje od putovanja u Europu zbog spore obrade viza.



Prihvaćanjem novog viznog režima u EU-u bi vrijeme za dobivanje vize bilo smanjeno na 10 dana, a viza bi se mogla zatražiti šest mjeseci prije planiranog putovanja, umjesto sadašnja tri mjeseca. Kako bi se olakšao turizam, državi članici bit će dopušteno izdavati jednokratne vize izravno na vanjskim granicama zemlje po privremenim, sezonskim shemama i strogim uvjetima za boravak najviše sedam dana samo u državi koja ju je izdala.



Istim dokumentom predviđeno je povećanje naknade za vizu za EU, pa bi ona stajala 80 eura umjesto sadašnjih 60 eura, što je još uvijek manje od vize za SAD, koja stoji 133 eura, za Kinu 125 eura, a za Australiju 90 eura, kaže Europska komisija, koja je svoj prijedlog uputila u daljnju proceduru.

Obrada spora i zastarjela

Broj zahtjeva za vizu EU-a koje su obrađivale države članice znatno se povećao u posljednjih osam godina i nastavlja rasti, kaže se u dokumentu EK. Od 2009. godine broj prijava za vizu EU-a porastao je za 50 posto, s 10,2 milijuna na 15,2 milijuna u 2016. godini. Istodobno, financijski resursi dostupni državama članicama za obradu zahtjeva za vizu ostali su isti ili su smanjeni. Postupci prijave za vizu nisu se mijenjali od 2010. godine i stoga se pokazuju dugotrajnima, nezgrapnima i jednostavno zastarjelima, kaže EK.