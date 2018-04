Ovaj mladi Dalmatinac težak je milijune, a još živi s roditeljima, ni automobil nema: Najbolja investicija u protekle tri godine bila mi je kupnja novog kreveta

Za Mrvoša danas rade 32 stručnjaka, orijentirali su se uglavnom na izvoz, a prošlogodišnja dokapitalizacija u sklopu koje je za 465 tisuća eura investitorima prepustio 10 posto vlasništva pomogla je stabilizirati poslovanje.Mrvoševe pametne solarne klupe trenutno su instalirane u 27 država diljem svijeta, a među poznatim kupcima izdvajaju se Nokia, Kia, policija u Dubaiju, a kao partner se pojavljuje i grupacija Deutsche TelekomUkupno je 215 ulagača u Mrvoševu tvrtku 'Include', koja je procijenjena na više od 4,5 milijuna eura

Šira javnost Ivana Mrvoša upoznala je kao friško punoljetnog pobjednika Poduzetničkog kampa kroz njegov projekt svjetlećih LED stolaca namijenjenih ugostiteljskim objektima. Nakon nepune četiri godine ovaj mladi inovator "grize" i dalje.



Stolci su evoluirali u pametne solarne klupe, za koje upiti stižu iz cijelog svijeta, nominiran je za godišnju listu "35 Innovators under 35" koju sastavlja MIT, jedno od najuglednijih svjetskih sveučilišta, prilog o njemu emitiran je na CNN-u, a njegova tvrtka "Include" procijenjena je na više od 4,5 milijuna eura.



Složit ćete se, priče poput ove, koja podsjeća na uzbudljiv filmski scenarij, zaslužuju biti što češće u hrvatskim medijima.



Nakon što su im prostorije koje im je ustupila općina Klis postale pretijesne, Mrvoš je pronašao objekt u Solinu u kojem su sad na ukupno 1400 četvornih metara raspoređeni proizvodnja i uredi u kojima su odjeli razvoja, tehničke podrške, prodaje i financija.



Nema blještavog imena tvrtke na pročelju ni bijesnih automobila na parkingu, Mrvoš nas dočekuje u starkama i rebama, a kad nam je pružio ruku, prepoznajemo onaj isti znatiželjni dječački osmijeh na licu koji pamtimo još otkad se prvi put pojavio u medijima.



A razlika u odnosu na 2014. je golema. Za njega danas rade 32 stručnjaka, orijentirali su se uglavnom na izvoz, a prošlogodišnja dokapitalizacija u sklopu koje je za 465 tisuća eura investitorima prepustio 10 posto vlasništva pomogla je stabilizirati poslovanje.

Tisuću godišnje

- Cijeli proces dokapitalizacije trajao je nekoliko mjeseci i ujedno je postao najuspješnija kampanja od osnutka Funderbeama, koji je osmišljen kao platforma preko koje se realiziraju investicije putem crowdinvesting modela. Ukupno je 215 ulagača, vodeći investitor je Ivana Šoljan, zatim Ratko Knežević, Ratko Bajakić te fondovi poput Proficia i ICF-a.







Novac od investicije većinom je uložen u ubrzanje i povećanje distributivne i prodajne mreže, te jednim dijelom u povećanje proizvodnih kapaciteta i stvaranje zaliha. Tvrtka je uspješno poslovala i prije investicije, no na ovaj način napravili smo dva koraka naprijed u kratkom vremenu.



Daljnja prodaja udjela dogodit će se već ove godine, no još je rano govoriti o kojem iznosu bi se radilo i na koliko će tvrtka biti procijenjena - priča nam Mrvoš, čije klupe su trenutno instalirane u 27 država diljem svijeta, a među poznatim kupcima izdvajaju se Nokia, Kia, policija u Dubaiju, a kao partner pojavljuje se i grupacija Deutsche Telekom.



Iako rast prodaje kroz protekle tri godine opisuje kao zadovoljavajuć, ipak nije na razini koju oni očekuju.



- Prosječno po godinama u broju prodanih klupa rastemo za više od 200 posto, a u prihodima za otprilike 350 posto. Za 2018. godinu naša očekivanja se kreću od 800 do 1000 isporučenih klupa, iako je zbilja teško napraviti kvalitetnu procjenu, jer se radi o novom proizvodu i u potpunosti novom tržištu koje čak i mi djelomično stvaramo.



Za sada nećemo raditi na novim modelima klupa, najviše zbog toga što tržište nema takvu dinamiku i još uvijek nemamo ozbiljnu konkurenciju, ali svakako imamo ideje za nove i zanimljive stvari u budućnosti - tvrdi Solinjanin, nudeći sam novo pitanje u ovom razgovoru.

Novi projekt

- Klupe će nam biti u fokusu još godinu-dvije dana, nakon čega će "Include" izbaciti novi proizvod koji će biti namijenjen istom tržištu. Potom slijedi potpuna stabilizacija poslovanja tvrtke koja će tada bit stara već šest godina. Tek nakon toga moguće je da se odlučim u potpunosti prodati tvrtku, isplatiti sve investitore te krenuti s nekim potpuno novim projektom - ne skriva ambiciozne planove mladi investitor, kojeg su u početku okruživali uglavnom njegovi vršnjaci, no u posljednje vrijeme pridružilo im se i dosta iskusnijeg kadra.







- Meni ne smeta da u našoj firmi imamo ljude od 40 ili 50 godina, kao ni da imamo pametnije ljude od mene, jer ja ne mogu, a i ne trebam biti najpametniji. Profil ljudi je zbilja raznolik, počevši od prodaje u kojoj rade većinom fakultetski obrazovani, sa savršenim znanjem jezika za tržišta na kojima rade, u razvoju su sve diplomirani inženjeri ili programeri, a u proizvodnji većina ekipe ima završenu srednju školu.



Takve podržavamo i potičemo u daljnjem obrazovanju jer nam je edukacija djelatnika zbilja važna i otvoreni smo za mogućnost njihova napretka. Nije isključeno da jednog dana netko iz proizvodnje ne bi mogao prijeći u razvoj kao junior developer ako bude dovoljno educiran i spreman raditi takav posao.



Unutar tvrtke dosta smo posvećeni timskom radu i međusobnoj podršci, jer kao pojedinci ne možemo napraviti mnogo. Najviše sam zahvalan svom užem timu ljudi koji su sa mnom gotovo od samih početaka. Oni su tu u najboljim i najgorim trenucima, pretrpjeli su hrpu mojih pogrešaka i zbilja sam sretan što mogu raditi s njima svaki dan.



Da oni nisu bili tu, "Include" zasigurno ne bi izgledalo onako kako danas izgleda – priča nam Mrvoš i tvrdi da je, usprkos čestim laskanjima kako je napravio velik uspjeh, svjestan da njega i njegove zaposlenike čeka još puno posla.

Nemamo mrlju

- Krenuli smo bez novca i ponosan sam što mogu reći da u protekle tri godine nemamo ni jednu jedinu mrlju u našem poslovanju. Meni je to i jedna od najvažnijih stvari, ne zbog drugih, već što sam sebe ne bih mogao prihvatiti da radim na neispravan način - zrelo će ovaj mladić, koji, iako mu tvrtka vrijedi milijune, još uvijek živi u roditeljskoj kući, a nema ni vlastiti automobil.



- Najbolja investicija u protekle tri godine bila mi je kupnja novog kreveta. Naravno da sam nakon investicije mogao izvući novac sebi kroz bonuse ili tko zna što, no to nisam ja. Ovu tvrtku nisam pokrenuo zbog novca, već zbog toga što želim stvarati nevjerojatne proizvode koje će koristiti ljudi diljem svijeta.



Isto tako želim drugim ljudima dati mogućnost da rade zajedno sa mnom na tome. Zbilja je jedan od najboljih osjećaja kada znate da nešto na čemu ste vi radili koriste tisuće ljudi diljem svijeta - zaključuje razgovor Mrvoš.

Klupe će prepoznavati spol i dob prolaznika



Aktualni model pametne klupe Steora ima šest verzija, a u osnovnom setu funkcija su žično i bežično punjenje mobitela, Wi-Fi sustav, noćna rasvjeta, hlađenje sjedala i 15 senzora koji prate okolinu uređaja. Pet modela napaja se solarno, dok je jedan model namijenjen za unutarnju uporabu i napaja se iz gradske električne mreže.



- Trenutno radimo na nekoliko jako kompleksnih tehnologija, poput sustava neuronskih mreža koji bi za klupe s reklamnim ekranom trebao omogućiti prepoznavanje spola i dobi prolaznika, što bi značajno poboljšalo digitalno oglašavanje u javnom prostoru - otkrio nam je mladi Solinjanin, uz napomenu da su sve klupe koje su isporučili i dalje povezane na njihove servere i nadzornu platformu, te im svakih nekoliko mjeseci rade i nadogradnju softwarea kako bi radile što efikasnije.

Dobavljačima iz Hrvatske osigurali 6 milijuna kuna prometa



U ovome trenutku otprilike 50 posto svih elemenata dolazi iz Hrvatske. Solarni paneli razvijeni su posebno za našu klupu i proizvode se u Varaždinu, konstrukciju i sjedalo radimo s više kooperanata iz Splita i okolice, a ambalaža stiže iz Dicma. Određene elemente proizvodimo i samostalno unutar tvrtke, a ono što ne uspijemo pronaći unutar EU-a potražimo u Kini.



Jedan od razloga zašto radimo na takav način je što naš proizvod ne bi bio jeftiniji da ga cijelog proizvodimo u Kini, serija je jako mala, a proizvod je težak i dimenzijski velik, tako da su troškovi transporta ogromni. Drugi razlog je što mi je zbilja stalo da promoviramo i guramo hrvatsko gospodarstvo. Evo, u protekle tri godine smo u dobavljače iz Hrvatske uložili više od šest milijuna kuna za nabavu materijala.