'Ogromna plaća, školovanje u Švedskoj i Njemačkoj, beneficirani radni staž...': državna firma raspisala natječaj za 24 radna mjesta, prijavilo se čak 1500 kandidata!

Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (HKZP) je na natječaj za 24 kontrolora letenja na više lokacija u Hrvatskoj stiglo 1.500 prijava, izvijestio je u četvrtak direktor HKZP-a Vlado Bagarić te najavio mogućnost otvaranja školskog centra za kontrolore u Hrvatskoj.



Natječaj za kontrolore letenja odnosno za izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa završio je 20. ožujka i njime se tražilo najviše kontrolora do sada, a Bagarić je novinarima u sjedištu HKZP-a objasnio da je to tako dijelom zbog smjene generacija, a najviše zbog porasta prometa u hrvatskom zračnom prostoru.



"U procesu smo pregledavanja prijava čijim smo brojem iznenađeni, te ćemo sukladno uvjetima morati odabrati 24 kandidata koji će potom na školovanje, najvjerojatnije od lipnja ove godine", kazao je Bagarić u sklopu "press akademije" koju su radi edukacije novinara o zračnom prometu organizirali Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ) u suradnji sa HKZP-om, Croatia Airlinesom i agencijom MediaVal.



Naglasivši kako je školovanje kontrolora prilično skupo i kreće se od 80 do 90 tisuća eura po polazniku te traje dvije do dvije i pol godine, Bagarić je kazao da se kontrolori sada dijelom školuju u Hrvatskoj, a većinu vremena u inozemstvu, odnosno u Njemačkoj i Švedskoj.



"Nadamo se da će ovih 24 kontrolora koje sada trebamo biti zadnji koji će na školovanje u inozemstvo, jer vjerujemo da bismo od iduće godine mogli provoditi školovanje u Hrvatskoj, za što imamo dosta znanja i vještina u HKZP-u. U tome bismo surađivali s akademskom zajednicom, a mogli bismo raditi i za druge zemlje. Mislimo da bi dobra lokacija za školski centar bila negdje na Jadranu, o čemu će se još razgovarati", rekao je Bagarić.



Izvršni direktor oblasne kontrole letenja Vladimir Bračević, koji je i sam kontrolor letenja, također je mišljenja da bi školski centar mogao dobro funkcionirati u Hrvatskoj, pogotovo što će i idućih nekoliko godina HKZP trebati nove kontrolore.

"Po našim projekcijama, u idućih 10 do 12 godina trebat ćemo oko 150 novih kontrolora letenja, a trenutno ih na svim lokacijama imamo oko 300. Svi oni prolaze školovanje bez obzira na stručnu spremu s kojom dođu kod nas, jer se radi o specifičnom i zahtjevnom poslu koji traži puno znanja, ali i posvećenost te odlično zdravlje", kazao je Bračević.



Dodao je da kontrolori imaju beneficirani staž, te da, iako nema dobne granice do kada netko može raditi kao kontrolor, ipak poslije 55 godine pada razina koncentracije i reakcije. S druge strane, praksa pokazuje da je kontrolor s oko 24 godine među najkoncentriranijima s obzirom na dob. Inače, prema portalu mojaplaca.hr, prosječan kontrolor mjesečno zaradi 24.511 kuna s bonusima.



Bez obzira na dob, svim kontrolorima propisan je broj sati koji moraju provesti u dvorani kontrole letenja.