Nevjerojatni uspjeh Rimac automobila: prodano svih 150 primjeraka modela C_Two!

Rimac automobili iz dana u dan bilježe sve veći uspjeh. Početkom mjeseca Mate Rimac je okupljenim novinarima i predstavnicima drugih automobilskih marki u Ženevi predstavio svoj novi električni hiperautomobil C_Two, a sada je direktor prodaje Krešo Čorić na salonu u New Yorku koji je jučer otvorio vrata izjavio kako su gotovo svi modeli već rasprodani!



S obzirom na to da će se u New Yorku naći veliki broj zainteresiranih kupaca s dubokim džepom, gotovo je sigurno da do zadnjeg dana salona više neće biti moguće naručiti C_Two budući da će i preostalih par "mjesta" biti popunjeno, piše Jutarnji list.



Ovo je ogromni uspjeh, pogotovo kada uzmemo u obzir da je riječ o 1,7 milijuna eura vrijednom automobilu, čija je cijena uz doplate i veća. Portal Autocar navodi kako prosječni kupac ovog hiperautomobila na tu cijenu plaća i oko 500 tisuća eura za nadoplate.



Podsjetimo, prije nešto više od tri tjedna svi su ostali u čudu kada su čuli specifikacije nove Rimčeve jurilice: 1914 KS i 2300 Nm okretnog momenta uz koje do 100 km/h stiže za 1,9 sekundi, a s jednim punjenjem može odraditi do 650 kilometara, piše Jutarnji list.



Uz to, ovaj električni bolid koji se potpuno prilagođava korisniku, od same skice do gotovog proizvoda nastao je u Svetoj Nedelji, ima monocoque okvir, krov, panele karoserije i stražnji podokvir za smještaj integriranog paketa baterija izrađene od ultralakih i čvrstih karbonskih vlakana, dok su zone uvijanja pri sudaru izvedene od aluminija. U svakom slučaju, kapa dolje Rimcu i njegovom timu na ovom uspjehu.