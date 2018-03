Čuvajte se 'phishinga': online prijevare vrebaju iznajmljivače na svakom koraku, evo kako se zaštititi

'Guglanje', 'mejlanje', 'atačiranje', 'forvardiranje', 'riplajanje', 'čekiranje', 'bukiranje'... nema tog 'NJE' na kojeg se nisu spremni naviknuti svi oni koji kućne budžete pune iznajmljivanjem kakve sobice ili apartmana viška. Za koju kunu ekstra turizam je od svakog lika, koji makar samo nabada engleski, napravio malog Billa Gatesa, ali bogme i prisilio ga da stalno uči nešto novo.



Pa ćemo svim ovim pojednostavljenim tuđicama iz prve rečenice, koje su postale svakodnevica onima koji se turizmom bave samostalno, nadodati i 'pišing' (phishing). Ne želimo vam da se uskoro pobliže upoznate s ovim izrazom, ali s obzirom na to da je u pitanju vrsta online prijevare, kojih je sve više, nije na odmet biti na oprezu.



Pranje para



Kako ih najlakše prepoznati? Najbolji savjet je sjetiti se svetog pravila: ako ponuda za rezervaciju ili oglašavanje zvuči nemoguće dobro vrlo velika je vjerojatnost da je upravo to – nemoguća i nespostojeća!



Primjerice, dobivajući upite za sezonu koja je pred nama mogli biste zaprimiti i e-mail poslan od oglašivača s kojim radite, a u kojem se traži da lozinkom potvrdi svoj identitet kako bi dodatno zaštitili svoj profil. Ako bez provjere kliknete na link koji vam je poslan i kreirate novu lozinku, uskoro bi mogli ostati bez svojih podataka. Jer prevaranti mudro kreiraju vizualno identičan opis i sadržaj e-maila kakvog dobivate inače, te web-stranicu na koju vas usmjeravaju, pa oni neoprezni neće imati nikakve sumnje.



Ovim 'pišing' prevarantima potrebno je tek nekoliko minuta da zamijene vaš osnovni e-mail, ugase sve vrste obavijesti, pa i SMS kojeg inače dobijete prilikom nove poruke ili rezervacije, i posvete se 'pranju para' preko vašeg profila jer su promijenili i bankovni račun na koji će preusmjeriti isplate.



Zato prije nego kliknete na link na kojem bi trebali potvrditi ili promijeniti osobne podatke dobro provjerite adresu s koje on dolazi, i je li ona identična onoj s koje bi takav zahtjev bio logičan. I nemojte zaboraviti na još jedno zlatno pravilo, prestanite koristiti lozinke '12345678' ili 'abcdefg', kao i one u kojima se nalaze kombinacije osobnih podataka ili datuma rođenja. I mijenjajte ih barem jednom godišnje!



Ukradeni podaci



Ako je vaš e-mail kontakt putem kojeg punite apartmane izlistan javno, zasigurno ste barem jednom dobili upit za rezervacijom u kojem zainteresirani gost izražava oduševljenje vašim smještajem i evo baš u studenom kad ste inače prazni želi iznajmiti sve četiri vaše smještajne jedinice za svoju veliku grupu. Ne samo to, već u prvom e-mailu izražava spremnost platiti cijeli iznos i traži vaše podatke. Ne želimo vam kvariti veselje zbog rezervacije na koju će biti ljubomorno cijelu susjedstvo, ali rasplet cijele situacije nešto je što su već doživjeli mnogi. Nakon uplaćenog iznosa koji ste dogovorili, već sljedećeg dana 'zbog nepredviđenih okolnosti' vaši gosti moraju otkazati svoj dolazak i traže povrat novca. Pripazite, jer njihova 'potvrda' o uplati sadrži podatke koji su ili izmišljeni ili ukradeni.



Treća situacija u kojoj se znaju naći iznajmljivači je upit koji ste dobili sa stranice na kojoj uopće niste znali da imate izlistan oglas. Scenarij je ponovno sličan, u pravilu je u pitanju višetjedna rezervacija u neatraktivnom terminu, baš onakva kakve se pojavljuju u vlažnim snovima svakog iznajmljivača, no da bi stupili u kontakt s osobom koja vam se obratila potrebno je prvo platiti oglas na stranci s koje je upit poslan. Učiniti jednostavan potez, označite ovu poruku oznakom - spam!