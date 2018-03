Naš fotoreporter o pripremama za turističku sezonu: Ako želite najbolje fotografije apartmana, poštujte ovih deset pravila

Proljeće je vrijeme za fotografiranje vaših turističkih kapaciteta kako bi ih pravodobno ponudili na uvid gostima. Napokon ste, uz puno truda, uredili apartman(e) i sada ga (ih) konačno treba prikazati potencijalnim gostima u najboljem svjetlu. A baš je u svjetlu ključ rješenja. Trebaju vam dobre "slike".



Većina onih koji tek ulaze u posao malog iznajmljivača najprije se pouzdaju u vlastite fotografske sposobnosti. Kupili su novi mobitel s kamerom koja ima razlučivost od deset ili više milijuna piksela i s kojom fotografije s plaže ili djeteta na toboganu izgledaju prekrasno.

Sve je mutno

Zašto se onda ne okušati i u fotografiranju apartmana? No, ubrzo se pojave problemi. U objektiv kamere na mobitelu "ne stane" sve što se okom vidi. Razlog je što takve kamere nemaju dovoljno dobar širokokutni objektiv. Svjetlosni uvjeti u zatvorenom nisu tako dobri kao vani pa fotografije nerijetko budu "potresene", odnosno mutne.



Svjetlo s prozora zavara kameru što rezultira tamnijom fotografijom prostora. U ovom slučaju ne može pomoći ni bljeskalica jer je slaba. Takve fotografije ne izgledaju dobro i neće pomoći u privlačenju gostiju. Čak i ako kupite najnoviji model mobitela, njegova kamera se ne može mjeriti ni s najjeftinijim digitalnim SLR fotoaparatom - SLR ili single-lens reflex je refleksna kamera s objektivom koji se može mijenjati, zrcalom i pentaprizmom preko koje gledamo sliku kroz objektiv.



Sve nabrojano dovodi do zaključka da se mobitel u fotografiranju apartmana ne bi trebao koristiti, osim u krajnjoj nuždi. Ako se pak odlučite snimanje apartmana obaviti fotoaparatom, evo nekoliko savjeta.

Upalite svjetla

Za početak, promatrajte prostor koji želite fotografirati u različita doba dana. Odaberite vrijeme snimanja kada je prostor najbolje osvijetljen. Ako je potrebno, upalite svjetla. Ako je vaš prostor bogat rasvjetom i tako bolje izgleda, snimajte ga u sumrak uz pomoć stativa jer tada nećete imati utjecaj dnevnog svjetla.



Sumrak je uvijek bolji od potpunog mraka jer se kroz otvore vidi malo svjetla koje itekako popravi atmosferu u prostoru. Upotreba širokokutnog objektiva je u većini slučajeva nužna, ali ni s njim se ne smije pretjerivati. Ako imate dovoljno prostora, korak unatrag omogućit će fotografiranje i s objektivom koji nije ekstremno širokokutan.



Detalje možete fotografirati i objektivima veće žarišne daljine. Detalji su jako važni jer čine prostor ugodnijim. Cvijeće u vazi, posuda s bombonima, voće u zdjeli, boca vina, kupke u bočicama, uredno složeni ručnici, slika na zidu, fotografija na polici itd., samo su neki primjeri kako možete oživjeti prostor.



Ne pretjerujte s detaljima u prostoru, jer manje vrlo često znači bolje. Obavezno zategnite plahte na krevetu, pripazite kako zavjese stoje i uklonite iz kadra sve što može odvlačiti pažnju i kvariti dojam, kao npr. daska za peglanje. Ako imate lijep pogled s prozora ili balkona, svakako to naglasite, ako pak pogled nije idealan, naglasak stavite na nešto drugo.



Dobro je fotografirati kuću ili zgradu izvana, kao i pristupni put jer će to pomoći gostima da vas lakše pronađu. Fotografija neke točke interesa u vašoj blizini također će dati doprinos ukupnom dojmu. Ako imate neki kućanski aparat koji nije dio standardne opreme, fotografijom možete dati do znanja da je dostupan.



Izbjegavajte fotografiranje WC školjke, a ako baš morate, neka bude poklopljena. Ako je kupaonica tijesna, snimajte okomite fotografije i nastojte uhvatiti tuš kabinu ili umivaonik sa zrcalom. Na balkonu neka obavezno bude stolić sa stolicom, a na njemu kava ili čaj uz nezaobilazno cvijeće.

Nije skupo

Fotografije ne smijete previše dorađivati kako ne bi izgubile vezu sa stvarnim stanjem. Puno je bolje kada gost u svojoj ocjeni kaže kako su fotografije realne ili kako je situacija uživo bolja od one na fotografijama, nego da kaže kako fotografije nemaju veze sa stvarnim izgledom vašeg apartmana. Svaku iduću sezonu osvježite album vaših fotografija dodavanjem nekih novih, pogotovo ako ste u apartmanu radili preinake ili dodavali neke detalje.



Nikada ne uzimajte tuđe fotografije bez odobrenja jer takvo što predstavlja zloupotrebu autorskog djela i kažnjivo je zakonom. I na kraju, moj je savjet da fotografiranje prepustite profesionalcu. Nitko nije najpametniji i ne pozna baš sve. Tako je i s fotografiranjem. Profesionalci posjeduju znanje i opremu vrijednu više desetaka tisuća kuna i njihovo angažiranje višestruko će vam se vratiti. Obavezno razgovarajte s fotografom i izrazite mu jasno svoje želje i potrebe.



To će pomoći i vama i njemu da dođete do zajedničkog cilja - izvrsnih fotografija. Vjerojatno će vam se učiniti da su usluge fotografiranja preskupe, ali nije tako. Ako vam profesionalac ponudi fotografiranje vašeg objekta, a za to traži iznos jednak vašem jednodnevnom ili dvodnevnom najmu tog istog objekta u sezoni, onda cijena nije previsoka. Skupa oprema za fotografiranje, naknadna obrada fotografija na računalu, angažiranje asistenta samo su neki razlozi zašto fotografiranje ne košta kao ćevapi u kiosku.