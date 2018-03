U Hrvatskoj živi 120 supermilijunaša i 11.900 milijunaša 'lakše kategorije'

Prema podacima londonske konzultantske kuće Knight Franka, iz izvješća za 2017. godinu, broj supermilijunaša - s imovinom većom od 30 milijuna dolara - u Hrvatskoj je u prošlom desetljeću portastao za 33 posto, piše Novi list.



To je dvostruko više od njihova rasta u Europi (17 posto), a osjetno sporije od svjetskog prosjeka (42 posto). Broj najbogatijih raste daleko brže od rasta gospodarstva, što pokazuje da se produbljuju imovinske nejednakosti.



Hrvatska ima oko 120 supermilijunaša 'teških' više od 30 milijuna dolara, među kojima njih 11 ima neto imovinu veću od 100 milijuna dolara, prema posljednjoj procjeni Knight Franka.



U Hrvatskoj je prijavljeno i 11.900 milijunaša 'lakše kategorije', a to su oni čija je imovina veća od milijun dolara, odnosno 6 milijuna kuna.



Ti se podaci ne odnose na ukupan broj hrvatskih bogataša, već na one koji su prijavljeni u domovini, piše Novi list.