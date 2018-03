Ove godine su mnogim manjim turoperatorima reducirani kapaciteti u hotelima na Jadranu jer su ih najveći partneri uzeli za sebe

Europski turoperatori žale se kako iz Hrvatske od hotelijera nikada ranije nisu dobili stop-booking ili zaustavljanje prodaje hotelskih soba za sezonu.



Iako se hoteli na Jadranu otvaraju uglavnom tek u drugoj polovici ožujka za predsezonske goste koji će stići uoči Uskrsa, dobar dio njihovih kapaciteta koje su dali europskim organizatorima putovanja u prodaju za ovu sezonu, već je rezerviran. Tako je na adrese njihovih poslovnih partnera i agencija već od kraja siječnja počeo stizati njima omraženi stop-booking, što znači da su za njih hrvatski hoteli za 2018. godinu – prodani.



Naravno, taj fenomen koji ove zime dolazi do izražaja puno više nego ranijih godina, ne znači nipošto da će u Hrvatskoj biti više gostiju ili duža sezona. To je tek pokazatelj da hotela na Jadranu imamo premalo, te da Europljani sve ranije rezerviraju svoje mjesto kod nas, očigledno poučeni prošlogodišnjim iskustvom kada su odgađali taj trenutak i više nisu u hotelima mogli naći slobodnu sobu. Zato su ove godine požurili s odlučivanjem kamo će na odmor, što je hrvatskim hotelijerima stvorilo puno komforniju situaciju jer već sada većina njih ima prodano od 50 do 70 posto kapaciteta koje su dali turoperatorima na prodaju.



Osim što im to osigurava mirniji ulazak u predsezonu, rana prodaja im osigurava i sredstva za pripremu sezone, kroz akontacije koje im daju inozemni partneri.



Drugi razlog zbog kojega su strani organizatori putovanja još u siječnju počeli dobivati stop booking od naših hotela, jest taj što su posljednje dvije godine vodeći svjetski turoperatori uzeli u zakup veliki broj hotela samo za svoje goste. Tako su se osigurali na po 3 do 5 godina unaprijed da će na raspolaganju za svoje klijente imati te hotele, dok su manji partneri i agencije zbog toga ostali „kratkih rukava“.



Tako je iz godine u godinu sve manji broj hotela na Jadranu čije sobe se uopće nađu u slobodnoj prodaji, jer je većina unaprijed "rezervirana“ od strane TUI-ja, Thomasa Cooka, Rewe Grupe, Kompasa, Appola i drugih koji imaju ekskluzivno pravo prodaje za svoje goste.



- Ove godine su mnogim manjim turoperatorima reducirani kapaciteti u hotelima na Jadranu jer su ih najveći partneri uzeli za sebe. Ako prodaja ide dobro kako je sada krenula, onda se vrlo brzo zaustavlja prodaja za one koji imaju tek po nekoliko soba. Hotelijeri neće nikada objaviti zaustavljanje prodaje ako zaista nisu sigurni da su sobe popunili. A trenutno je booking stabilan, bolje su prosječne cijene nego lani i manjim partnerima se uglavnom zaustavlja prodaja jer dio kapaciteta se ostavlja za internetsku prodaju i za individualne goste koji plaćaju bolju cijenu - pojašnjava dugogodišnji direktor prodaje hotelske kuće u Dalmaciji.



Trenutni pokazatelji govore da gotovo na cijeloj obali najbolje ide prodaja odmora u lipnju i rujnu koji su u hotelima rezervirani gotovo 85 posto na najtraženijim destinacijama i već su atraktivnošću i velikim zanimanjem gostiju izborili mjesto kao sastavni dio glavne sezone. Štoviše, zahvaljujući odličnoj prodaji ovogodišnjeg lipnja i rujna koji se pune individualnim gostima, brojne organizirane grupe se prebacuju na svibanj i listopad, pa su trenutnom situacijom na tržištu hotelske kuće mahom zadovoljne.



Za srpanj i kolovoz prodano je otprilike pola ponuđenih kapaciteta, dok su lipanj i rujan najprodavaniji ovogodišnji mjeseci i njihovi kapaciteti su prvi rezervirani.