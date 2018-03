Nezapamćena nestašica omiljenog voća u cijelom svijetu: trgovci upozoravaju kako će cijene do Uskrsa biti najviše u zadnjih 30 godina!

Rast cijena banana od gotovo 30 posto (sa 9,99 na 12,99 kuna) u posljednjih desetak dana veljače zabrinuo je brojne potrošače ovoga omiljenog tropskog voća daleko više od polarnih hladnoća. No, to nije sve. Veletrgovci bananama koji su pričali za Jutarnji list najavljuju da će cijena i dalje rasti sve do Uskrsa, kada bi u maloprodaji mogla dosegnuti svoj maksimum u proteklih 30 godina od 15 kuna za kilogram.



Povećanje cijena banana najavio je krajem veljače Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP), uz obrazloženje da se u “u ovom razdoblju tradicionalno povećava potražnja za bananama pa tako i njihova cijena raste sve do vrhunca u travnju, veleprodajne su cijene žutih banana na početku veljače ove godine znatno više nego u istom razdoblju prošle godine”.



- U šestom tjednu ove godine na reprezentativnom tržištu RH veleprodajna je cijena žutih banana iz Ekvadora bila 26,86% viša, a cijena banana iz Kolumbije 9,61% viša od cijene u istom tjednu prošle godine. Prema vijestima s web stranice FreshPlaza, posljednjih je tjedana zbog brojnih razloga - od vremenskih uvjeta do političkih previranja u državama koje su najveći izvoznici banana - došlo do problema u opskrbi tržišta bananama. U Hondurasu su tako radnici jednog od najvećih uzgajivača banana bili u štrajku, a ni općenita politička situacija u zemlji nije najmirnija. U Gvatemali je zbog zahlađenja, a u Kostariki zbog obilnih oborina došlo do zastoja u opskrbi pa je zbog toga pojačana potražnja iz Ekvadora, zbog čega su i cijene više.



Iako se situacija na području Srednje Amerike počela stabilizirati, očekuje se da će se utjecaj tog poremećaja osjećati još tjednima, što znači da će i cijene još neko vrijeme biti povišene, navodi se u obrazloženju TISUP-a.





U dodatnom pojašnjenju koje smo zatražili TISUP navodi kako je usporedio cijene banana od ove godine i istog razdoblja prošle godine temeljem informacija sa specijaliziranog portala www.freshplaza.com.



I veletrgovci koji su razgovarali za Jutarnji list spominju slične razloge. Stipe Vrcan, voditelj prodaje Dodira prirode, kaže da su cijene porasle zbog elementarnih nepogoda u zemljama koje su najveći proizvođači banana Ekvadora, Gvatemale i Kostarike, a u Hondurasu su zabilježeni i štrajkovi radnika Chiquite. U Hrvatsku se kao i u najveći dio EU uvozi sorta banana cavendish koja je prepoznatljiva, ukusna žuta banana i najizdržljivija za transport, a Vrcanova je tvrtka uvozi iz Ekvadora i plasira na tržište regije pod brendom Favorita.



- Trenutačno je na tržištu banana iz spomenutih razloga nestašica u cijelom svijetu kakva se ne pamti, i to je rezultiralo povećanjem cijena. Odgovorno tvrdim da za povećanje cijena nisu krivi ni trgovci sa svojim maržama jer su one iste, a dio odgovora na pitanje zašto su u Njemačkoj ponegdje cijene niže treba potražiti i u njihovim PDV-u na voće koji je 5 posto, a kod nas je 15 posto - kaže Vrcan.



