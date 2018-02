Dalmacija će živjeti od turista iz Azije, no jesmo li dovoljno spremni za tako zahtjevne goste?

Iako većina usputnih promatrača naših turističkih zbivanja još uvijek goste iz Azije u Hrvatskoj doživljava tek kao zanimljive i neobične po mnogim detaljima njihova ponašanja i navika, oni su za hrvatski turizam postali puno više od toga.



Jer, gostiju iz Kine, Japana, Republike Koreje i Tajvana ukupno u Hrvatskoj već ima gotovo milijun godišnje. Usporedbe radi, to je jednako broju naših gostiju iz susjedne Italije ili Poljske, a značajno ih je više nego Čeha na Jadranu, pa su ta dalekoistočna tržišta za Hrvatsku postala preko noći turistički jednako važna kao ona tradicionalna i u neposrednom susjedstvu.



Kad se zna da je 2018. godina turizma između EU-a i Kine, i da je Hrvatska je nedavno u Kini proglašena najzanimljivijom novom destinacijom u ovoj godini, da je Koreja svoj najgledaniji TV reality-show snimala u Hrvatskoj, da nam u Japanu popularnost samo raste, a broj turista s Tajvana u Hrvatskoj se svake godine udvostručuje, jasno je zašto su gosti s Dalekog istoka postali tako važni našim turističkim djelatnicima.

Dobri potrošači

No, jesmo li dovoljno spremni za tako zahtjevne goste? Lanjske godine Hrvatsku je posjetilo 200 tisuća Kineza, ali i 31 tisuća turista iz Hong Konga i 126 tisuća onih s Tajvana. To nevjerojatno veliko tržište vapi za europskim destinacijama i 2018. je godina velikih očekivanja od sve bogatijih gostiju s Dalekog istoka, koji u prosjeku po jednom putovanju posjećuju četiri ili pet država EU-a, među kojima je i Hrvatska.



Iako danas samo 10 posto Kineza ima putovnicu, predviđa se da će ih ove godine svijetom putovati oko 160 milijuna, a Hrvatska očekuje dvoznamenkasti rast njihova broja.



No, u razgovoru s turističkim radnicima koji rade s kineskim turistima doznajemo da oni žele vodiče na svojem jeziku, baš kao i jelovnike iz kojih će točno vidjeti što jedu. Dobri su potrošači, spremni dnevno potrošiti i do 150 eura, ali ne pristaju na kompromis ili uslugu lošiju od plaćene. Većina Kineza prije dolaska u Hrvatsku već je bila u zapadnoj Europi i dobro su upoznati s tim kakvu uslugu trebaju dobiti za svoj novac.

Posebno su zanimljivi posljednjih godina gosti iz Republike Koreje, kojih je lani stiglo u Hrvatsku oko 450 tisuća. Oni su među najboljim potrošačima jer prosječno na putovanju troše 3625 američkih dolara.



– Domaćini moraju biti osobito oprezni i pažljivi u komunikaciji s Korejcima jer se jako uvrijede ako ih se nazove Kinezima, Tajvancima ili Japancima, a ne zanima ih sunce ni kupanje kao ni druge goste s tog područja. Kako je u Južnoj Koreji trgovcima zakonom zabranjeno da odbiju primiti kreditnu karticu prilikom plaćanja, to isto očekuju i u Hrvatskoj, gdje ne vole mijenjati novac, nego sve plaćaju karticama – rekao nam je iskusni turistički vodič.



– Ove godine očekujemo daljnji rast dolazaka turista iz Južne Koreje, koji u Hrvatskoj posebno cijene prirodne ljepote, kulturne i povijesne znamenitosti, gastronomiju i aktivni odmor. Na tom tržištu pojačavamo i promotivnu prisutnost, a planiramo i otvaranje predstavništva HTZ-a u Seoulu – kaže je Kristjan Staničić.



Lani je Hrvatsku za mjesto svojeg putovanja odabralo oko 150 tisuća Japanaca, koji prosječno troše 4763 američka dolara na putovanju pa su u samom vrhu najboljih potrošača među turistima. Ali oni za svoj novac žele vrlo precizno određenu uslugu bez imalo improvizacija.

Ne trpe kašnjenja

– Kod japanskih turista već je poznato da i kada putuju udvoje, nipošto ne žele spavati u bračnom krevetu, nego u hotelima koji imaju odvojene krevete u sobi. Isto tako ne žele tuš-kabine, nego obaveznu kadu koju pune vodom, a zahodske školjke u hrvatskim hotelima su im previsoke. Kod serviranja su osjetljivi na konobare, paze na svaki njihov pokret, kako su odjeveni, jesu li uredni. Ne trpe niti minutu kašnjenja u programima, a od vozača u autobusima traže točno određenu temperaturu koja mora biti ista za cijelo vrijeme vožnje. Obožavaju sve vrste vitaminskih tableta, koje gutaju u svim prilikama cijeli dan, a njima ne treba ni pokušati zamijeniti plaćenu uslugu nekon drugom. Oni ne pristaju niti na bolju, pa ako su platili hotel od četiri zvjezdice, a agencija ih je smjestila u hotel s pet zvjezdica, žalit će se i tražiti naknadu – kažu naši turistički radnici, koji za dalekoistočne goste rade posebno precizne i detaljne programe i jelovnike, od kojih se ne smije odstupiti ni za milimetar.