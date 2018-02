Uspon i pad poslovnog carstva Nikice Valentića: kako je neslavno propao biznis ratnog premijera

Mogao bih podijeliti otkaze, likvidirati tvrtku i uživati u mirovini, ali to ne želim. Hoću ozdraviti biznis, pa se povući za dvije-tri godine i baviti se proizvodnjom vina u vlastitom vinogradu na Pelješcu.



Ovako je ratni premijer Nikica Valentić prije gotovo pet godina zborio u "Jutarnjem listu" o prvoj od kriza u kojoj se našao njegov biznis, a sudeći prema sadašnjem razvoju događaja, nije mu pošlo za rukom ozdravljenje o kojem je govorio i prijeti mu prisilno povlačenje.



Blokada na 1,3 milijuna kuna



Nakon što su se u nekoj vrsti predstečajnog i stečajnog postupka našle četiri tvrtke povezane s holdingom "Niva", a riječ je o "Niva inžinjeringu", "Nivi nekretninama", "Nivi trgovini" i "Črnomerec centru", u tijeku je i postupak Trgovačkog suda u Zagrebu u kojem vjerovnici spomenutog holdinga prijavljuju svoja potraživanja kako bi se utvrdilo jesu li se stekli uvjeti za stečaj. To znači da "Niva" d.d. holding za upravljanje holding društvima još uvijek može izbjeći najgore za neko vrijeme, ako, primjerice, ni jedan od vjerovnika ne zatraži stečaj jer ne želi financirati otvaranje i vođenje stečaja. No, i u tom slučaju i dalje visi Damoklov mač stečaja nad Valentićevim holdingom, jer Financijska agencija po službenoj dužnosti mora zatražiti stečaj ako tvrtka ima dugotrajnu blokadu računa.



Kako se navodi u pozivu Trgovačkog suda vjerovnicima "Nive" d.d., holding je blokiran na iznos od milijun i 354 tisuće kuna. Riječ je o najstarijoj tvrtki koju je osnovao Nikica Valentić, krajem 1995., neposredno nakon odlaska iz politike, odnosno nakon prestanka mandata predsjednika Vlade koji mu je počeo u travnju 1993.



Osim za nekretninski biznis, "Nivu" je bivši premijer registrirao i za uvoz i trgovinu automobilima, što mu je bio prvi poslovni promašaj. Upustio se, naime, u posao s malezijskom autoindustrijom koja je devedesetih krenula u agresivni prodor na svjetska tržišta markom "Proton", ali je ubrzo ušla u financijske probleme koji su se odrazili i na Valentićeve planove u Hrvatskoj.



"Ubila" ga građevina



Okrenuvši se isključivo građevini i nekretninskom biznisu, Valentić je izgradio nekoliko stambenih kompleksa u užem i širem centru Zagreba, na atraktivnim lokacijama pa se činilo da je na pravom putu. Razvijao se, podsjetimo, u vrijeme nekretninskog "buma" u Hrvatskoj, kada su, primjerice, cijene stanova u Zagrebu porasle nekoliko puta i nisu, u većini zagrebačkih kvartova, značajnije padale sve do danas.



Što je, osim epizode s Protonom, pošlo krivo u "Nivi" otkrio je prijedlog za predstečajnu nagodbu "Črnomerec centra", možda i najveće Valentićeve investicije. Riječ je o stambeno - poslovnom kompleksu sa zamišljenih 600 stanova na zapadu metropole koji još nije dovršen jer je "Nivi" ponestalo kapitala. U prijedlogu za nagodbu "Črnomerec centra" "Niva" navodi da prodaja stanova nije išla očekivanim tempom, dok je otkup zemljišta iskazao veće troškove od predviđenih. I troškovi financiranja kod banaka bili su otežavajući faktor te je svemu kumovala svjetska financijska kriza.



Taj Valentićev poslovni pothvat zanimljiv je i po tome što je bivšem premijeru "uletio" s pozajmicom od 36 milijuna i 800 tisuća koncern "Agrokor" dok je njime upravljao osnivač Ivica Todorić. Kroz mukotrpni predstečaj "Črnomerec centar" trenutno traži ulagača koji bi osigurao namirenje vjerovnika koji su prijavili oko 125 milijuna kuna potraživanja i nadodao dvadesetak milijuna eura za dovršetak kompleksa na zapadu Zagreba.



Među Valentićevima tvrtkama koje su završile u predstečaju i stečaju najviše je "zaronila" "Niva inženjering", njezin dug je oko 200 milijuna kuna. Iz popisa vjerovnika "Nive inženjering" vidljivo je da su biznisu bivšeg premijera "glave" došli krediti koje nije mogao vraćati poslovnim bankama, ali i dugovi prema građevinskim tvrtkama i raznim obrtima.



Još mu uvijek plješću



Dok se stečaj "Nive inženjeringa" još uvijek vodi i zacijelo će potrajati dugo, za "Nivu nekretnine" zatražen je prekid stečaja i brisanje iz registra jer imovina potonje Valentićeve tvrtke, blokirane na dug od milijun i 350 tisuća kuna, nije dovoljna ni da se vodi stečajni postupak. Na takav način već je skončala, brisana je iz registra, "Niva trgovina".



Zanimljivo je da se u jeku svih spomenutih poslovnih teškoća Nikica Valentić kratkotrajno aktivirao u timu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović neposredno nakon što je ona pobijedila na predsjedničkim izborima krajem 2014.. Nastupao je Valentić početkom 2015. na nekoliko poslovnih skupova kao izaslanik predsjednice Republike i za svoje poruke redovito nagrađivan pljeskom prisutnih među kojima su zacijelo bili i neki od tadašnjih ili budućih Valentićevih vjerovnika.

KONZALTING S JEDNIM ZAPOSLENIM

Osim za 'Nivu' d.d. za upravljanje holding društvima, zagrebačkom Trgovačkom sudu ovih je dana predložen stečaj i nad 'Nivom konzalting' zbog duga od 777 tisuća kuna. Potonja tvrtka registrirana je na istoj adresi kao i Valentićev holding i ima jednog zaposlenog. I inače, tvrtke povezane s 'Nivom' nemaju puno zaposlenih, pa je tako u samom Valentićevu holdingu i 'Nivi inženjering', prema dostupnim podacima, ukupno zaposleno osam ljudi.