Stravična nesreća u Bosni: eksplodirala benzinska postaja, jedna osoba je poginula, više je ozlijeđenih

Najmanje jedna osoba poginula je a više ih je ozlijeđeno u ponedjeljak u eksploziji benzinske crpke kod mjesta Zvornik u istočnoj Bosni.

Brojne ekipe policije, hitne pomoći i vatrogasaca su na mjestu nesreće koje se nalazi u blizini graničnog prijelaza Šepak, između Srbije i Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama koje su objavili lokalni mediji, nesreću je prouzročio automobil koji je velikom brzinom udario u jednu od crpki, najvjerojatnije onu za istakanje ukapljenog plina.

Mediji su izvijestili kako je u eksploziji ozlijeđeno najmanje sedam osoba od kojih su neke u teškom stanju.

Gasitelji su uspjeli lokalizirati požar a policija je započela očevid kako bi utvrdila uzroke nesreće.

Promet je magistralnim putem Zvornik - Bijeljina u prekidu.

