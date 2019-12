Tog 21. studenoga Martina Raič, tajnica u Općini Kupres, isplakala se, veli, kao rijetko kada. Suze na oči natjerao joj je iznenadnom ostavkom, skoro godinu dana prije isteka mandata, sada već bivši načelnik, Milan Raštegorac zvani Komo.

- On je dobar i čovjek i šef - kaže Martina, dok posprema ured za novog načelnika.

Primopredaja se trebala obaviti ovaj petak, a u fotelju umjesto čovjeka iz HDZ-a 1990. zasjest će vršitelj dužnosti, Zdravko Mioč. Čovićev HDZ našao ga je u lokalnom Centru za socijalnu skrb.

Na Raštegorca i doba trogodišnjeg vladanja podsjeća još samo izborni letak s njegovom slikom. Na stolu ispred svog kompjutora zatakla ga je tajnica.

Imam obe naljepnice

- Imam ja ovdje i naljepnicu ovog drugog HDZ-a. Da ne pomislite... - pravda se.

Ljudi koji se pitaju o politici u Kupresu, bez obzira iz koje stranke dolaze, uspjeli su se dogovoriti barem o nečemu, a to je da odmah neće na nove izbore. Glupo im je i skupo, a para nema, kažu, glasati u veljači, a onda opet u listopadu, kada bi po kalendaru trebali regularno izići na biračka mjesta.

A što je tako "otrovno" u sivo-žutoj općinskoj zgradi i kupreškom zraku da načelnike tjera na bijeg? Raštegorac je već jednom bio načelnik, i to kada je postojao samo jedan HDZ, ali je otišao samo nakon godinu. A njegov prethodnik, veterinar Perica Romić, koji je Općinu preuzeo s 28 godina i bio velika politička nada šefova iz Mostara, pa su mu svi prognozirali ministarsku fotelju na federalnoj ili državnoj razini, umjesto politikom nakon odrađenog mandata odlučio se baviti ovcama, kravama... Iz hrvatske perspektive, gdje se političari do krvi bore za bilo kakvu funkciju, pa makar i mjesnom odboru, ovo sve izgleda posve neobično.

- Malo mjesto, velik smrad, vjerojatno - bez dlake će na jeziku reći Raštegorac.

- Postali smo vrlo neodgovorni i neradišni. Politika je ljude iskrivila u javna poduzeća i na proračun. Od kada sam 1999. bio načelnik pa me smijenilo, politika zapošljavanja krivo se vodila. Ja sam predlagao da po jedno zaposlimo u državnu firmu, a ako se ukaže prilika i drugo, ali nažalost one su danas postale obiteljske. I po petero ih iz iste kuće radi u jednom javnom poduzeću. Ljudi vide tu nepravdu i zato su ovi sposobniji i pametniji skupili stvari i otišli na Zapad - kaže nam Komo koji nam je razgovor u pauzi za marendu zakazao u hotelu koji u suvlasništvu ima njegova supruga.

Vrag iz boce ušao u tu zgradu

On se vratio na svoje prijašnje radno mjesto, u – Šume. Radi se zapravo o najvećem županijskom poduzeću, ŠGD "Hercegbosanske šume", gdje je imenovan za jednog od tri člana Uprave i vodi računa o financijsko-komercijalnim poslovima. Čovjek bi na prvu pomislio da se radi o političko/stranačkoj trgovini, ali Komo to odlučno odbija:

- Da sam ja nešto trgovao s HDZ-om, Bože sačuvaj! Moja je stranka dobila u pregovorima to mjesto u Upravi i ja sam bio jedini kandidat. Da ću dati ostavku, prelomio sam ima tri mjeseca, samo sam čekao priliku. Pa meni prekipilo zbog ponašanja njihovih ljudi u Općini, zbog HDZ-a BiH. U onoj zgradi neko je pustio vraga iz boce. Niko nikome ne vjeruje, boje se odgovornosti, ne žele ništa potpisivati. Ja sam za ove tri godine donio 1,5 milijuna maraka u Kupres i da ja i nadalje sam vučem, e to ne ide. Pa da mi barem netko dao priznanje da sam nešto napravio.

- A napravio sam pet kilometara cesta, natkrivenu tržnicu, oni govorili da se ne može pokrenuti dvorana, a ja dokazao da itekako može… Ja sam financijski neovisan čovjek i meni to više ne treba. Vjerojatno jesam razočarao svoje birače, ali sam neke i oduševio što sam otišao i ostavio im prostor. Moji mi mogu zamjeriti, ali ovaj drugi HDZ treba slaviti.

Raštegorac ne krije da mu je u Šumama daleko mirnije, nije više prvi da ga svako vuče za rukav i traži ovo ili ono, a i plaća je bolja od načelničke, koja je iznosila točno 2295 maraka plus topli obrok. Nije nam bilo pristojno pitati kolika mu je sada, ali nam iz protivničkog HDZ-a kažu da je to i duplo.

Njima i njihovu stranačkom čelništvu Kupres je uz Ramu bio najveći trn u oku, jer je u obje općine 2016. pobjedu odnijela "Devesetka". To priznaje i sam Romić, koji je nakon odluke da se ne kani kandidirati za još jedan načelnički mandat politički ostao aktivan tek na razini Općinskog odbora. On je pun razumijevanja za Raštegorčevu odluku, koje mu je inače susjed iz Zlosela, čak i neki daljnji rođak.

- Nije me, inače, iznenadio svojom ostavkom jer poznam situaciju u Općini. Svaki načelnik koji nema uza se dobar tim tako će postupiti. Ja sam ga čak imao, ali ako te ne prati vertikala od županije, federacije, državne razine, načelnik mora prije ili kasnije puknuti i sve to lijepo poslati k vragu - reći će Perica, koji danas vodi brigu za vlastitih tisuću ovaca, a kao jedini veterinar u radijusu od 60 kilometara i za 20 tisuća tuđih grla.

S ovcama je lakše!

Jeste se vi zapravo spasili kada ste napustili fotelju načelnika?

- Da sam se spasio teška je riječ, ali da sam došao k sebi, jesam! S kravama i ovcama u svakom trenutku znam na čemu sam. To s ljudima nisam mogao znati. Ovo sada je mirniji i gospodskiji posao od načelnika. To je najodgovornija pozicija u politici jer ste na direktnom udaru građana. Ne možete im reći da odu nekome drugome. Pa ja sam u svom mandatu morao rješavati podjelu imovine među braćom, jer su me oni to molili, ili to što je nekome po selima smetalo zvono krava. Valjda su očekivali da ih ja skidam?! - govori Romić.

Uvjeren ja da Središnje izborno povjerenstvo iz Sarajeva neće inzistirati na izvanrednim izborima i rušiti lokalni dogovor o vršitelju dužnosti.

- Tko bi to normalan prihvatio pa da za osam mjeseci opet mora na izbore - odgovara protupitanjem.

Već je stao iza Mioča i spreman je pomoći. Isto kaže i Raštegorac, iako se nečega pribojava.

- Nije momak loš, završio je višu ekonomsku u Splitu, sada ima i 4-godišnju diplomu, ali ja znam kako radi HDZ. Morat će ići po pamet u jedan hotel (cilja na "Maestral", omiljeno okupljalište svojih političkih protivnika. op. Z.Š.) i dolaziti u Općinu to provoditi. Bude li radio drukčije, otjerat će i njega - uvjerenja je Komo za svog nasljednika kojeg u četvrtak nismo zatekli u Kupresu, jer je zbog posla u socijali morao poslovno u Sarajevo.

Kada vidi i čuje s koliko se žara i vatre prepiru dva lokalna HDZ-a, čovjeku dođe predložiti da i načelnika, baš kao i radnu snagu za sjeći šumu ili čuvati stoku, uvezu negdje sa strane. Iz Hrvatske, Republike Srpske, s druge, bošnjačke strane tunela u Federaciji.

- Imamo mi dovoljno lokalne pameti. Nećemo to valjda dozvoliti - poručuje Romić.