Kardinal Puljić se pozivao na partizane pa izazvao čuđenje: evo što se nalazi u pozadini ove izjave i zašto je toliko važna

Nadbiskup vrhbosanski, kardinal Vinko Puljić, u utorak je u Splitu izveo retorički dribling dostojan bogatih tradicija vatikanske diplomacije: pristašama građanske BiH koji se pozivaju na ZAVNOBiH suprotstavio se – pozivanjem na ZAVNOBiH. Bosna je ostala u čudu: kardinal se pozvao na komuniste...

U razgovoru sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom kardinal Puljić rekao je da Hrvati u BiH žele biti jednakopravni, kao jedan od tri bosanska konstitutivna naroda, dodavši da se u zadnje vrijeme čuju priče o građanskoj BiH, čiji se zagovornici "tobože pozivaju na ZAVNOBiH".

"Međutim, ne čitaju dobro što piše u ZAVNOBiH-u, da ta država nije ni muslimanska, ni hrvatska ni srpska, nego je i jednih, i drugih i trećih. Drugim riječima, ne građanska, nego točno naroda koji u njoj žive", zaključio je kardinal.

Time je nadbiskup vrhbosanski pristašama građanske BiH poručio da krivo tumače antologijski zaključak ZAVNOBiH-a iz ratne 1943. da BiH "nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska". Prema kardinalovu tumačenju, ta čuvena odluka bosanskih antifašista upućuje na konstitutivnost i suverenost naroda, a ne građana.

Kako se iz kardinalskih usta rijetko čuju pohvale komunistima i njihovu nasljeđu, ovo je prilika da podsjetimo što je to ZAVNOBiH i notiramo u kakvim su relacijama ti partizanski zaključci o BiH iz 1943. s današnjim stanjem u toj zemlji.

Pedeset godina mira

ZAVNOBiH je, dakako, akronim za Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, pandan našem ZAVNOH-u. To najviše zakonodavno i izvršno tijelo partizanskog pokreta u BiH osnovano je 25. studenoga 1943. u Mrkonjić Gradu, a na tom Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a donesena je povijesna definicija BiH, koja je toj zemlji osigurala pedeset godina unutrašnjeg mira i miješanih brakova:

"Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje jedino predstavništvo, ZAVNOBiH, hoće da i njihova zemlja, koja nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska, bude zbratimljena i slobodna Bosna i Hercegovina, u kojoj će biti osigurana ravnopravnost i jednakost svih Srba, Muslimana i Hrvata“, stoji u Rezoluciji ZAVNOBiH-a i Proglasu narodima BiH koji su antifašistički odbornici 1943. uputili iz Mrkonjić Grada.

Tu kapitalnu definiciju BiH donijelo je 247 prisutnih vijećnika iz svih krajeva BiH, koji su predstavljali sve bosanske narode i manjine. Za predsjednika Predsjedništva ZAVNOBiH-a izabran je dr. Vojislav Kecmanović, liječnik iz Bijeljine. Zapamtite to ime, vratit ćemo se na njega.

Tradicija bogumila

Rekosmo već, to komunističko rješenje "bosanskog pitanja" iz 1943. godine (za koje je Krleža smatrao da prirodno izvire iz tradicije bogumila) držalo je BiH na okupu idućih skoro pola stoljeća, sve do prvih demokratskih izbora 1990. godine, na kojima su pobijedile nacionalne stranke i odvele BiH u seriju građanskih ratova, u smjeru potpuno suprotnom od onoga koji je zacrtao ZAVNOBiH. Danas se ta zemlja nalazi u trostrukoj pat-poziciji koja onemogućava svaki razvoj.

To se vidi i po proslavi Dana državnosti BiH, koji se obilježava upravo 25. studenoga, u spomen na Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a. Iako je riječ o službenom državnom prazniku, on se praktički proslavlja samo u Federaciji BiH, a i to mahom u onim dijelovima gdje većinu čine Bošnjaci. Bosanski Hrvati nemaju velikih sentimenata prema tom datumu, a u Republici Srpskoj uopće ga ne priznaju, smatrajući da ZAVNOBiH pripada povijesti Jugoslavije i da nema nikakve veze s današnjom BiH.

Prema tome, Dan državnosti Bošnjaci slave, Srbi negiraju, a Hrvati ignoriraju. Reklo bi se: samo bosanski muslimani poštuju ZAVNOBiH. No, nije baš tako.

Sad se vraćamo na dr. Kecmanovića, ratnog predsjednika ZAVNOBiH-a. Taj je čovjek desetljećima imao ulicu u Sarajevu, sve dok mu je 90-ih nova vlast SDA nije oduzela, čime je partija Alije Izetbegovića direktno poništila ostavštinu ZAVNOBiH-a, na koju se današnji sarajevski krugovi pozivaju u zagovor građanske BiH. Ako nebošnjaci gube ulice u glavnom gradu, i to oni koji su simbol ZAVNOBiH-a, onda je priča o pozivanju na tekovine ZAVNOBiH-a šupljija od obrane Hajduka.

Vidimo, ustvari, da u toj zemlji Bosni nitko ne poštuje ZAVNOBiH, osim možda kardinala Puljića. Cinici bi rekli: zato im i jest tako.