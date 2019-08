Zbog prijetnji otkazano gostovanje Martine Mlinarović Sopte u Čitluku; Nije im ostala dužna: Bagra ne zna da Hercegovina nije nikada bila jednoumlje, ma koliko davili svakog tko izazi iz stranačkih okvira!

Gostovanje Martine Mlinarević Sopte, jedne od trenutačno najpoznatijih bosanskohercegovačkih književnica, koja je svoju knjigu "Huzur" trebala 20. kolovoza predstaviti i na Evergreen Festu u Čitluku, otkazano je. Na svome Facebook profilu spisateljica je objasnila i zašto – zbog prijetnji organizatorima festivala koje su im uputili ne samo anonimni nasilnici, nego su otkazivanje potpore bili najavili i sponzori toga kulturnog događanja koje već nekoliko godina okuplja umjetnike različitih vrsta.

– Prvo sam mislila sugerirati organizatorima, a riječ je o mojim dragim prijateljima, da jednostavno moj nastup otkažu uz neko lažno opravdanje, primjerice zbog zdravstvenih razloga, ali... Moje je zdravlje, na žalost onih kojima bi bilo draže da sam mrtva, vrlo dobro. Stoga sam, nakon prospavane noći, odlučila obznaniti razlog zašto neću gostovati u Čitluku – kazala je za Slobodnu Dalmaciju Martina Mlinarević Sopta.

"Festival koji traje mjesec dana, godinama, na kojem se izmijene stotine izvođača, performera, umjetnika, festival Hercegovine, iz mog komšiluka, ima za problem moju književnu večer. Uz udaljavanje mojih knjiga iz hercegovačke knjižare prije par mjeseci, ovo je novi direktni udar na moj rad i egzistenciju u okruženju u kojem živim, gdje mi je rad i egzistencija apsolutno onemogućena. Uz sva sranja, živim i stvaram i ne bojim se pičkastih levata", napisala je Mlinarević na Facebooku.

Ipak, Martina Mlinarević potvrđuje kako je atmosfera u kojoj nastoji živjeti u Ljubuškom sve teža te kako, premda nije kukavica, osjeća veliku odgovornost za svoju obitelj, u prvom redu za svoje dijete. Njezin društveni angažman na, kako to ona naziva, stvaranju Hercegovine oslobođene od jednoumlja i zadrtosti, jest njezin izbor i koliko god bile agresivne "sile mraka", ona želi vjerovati kako je riječ ipak samo o nasilnoj manjini ogrnutoj anonimnošću.

– Prije pola godine, ono kad je bilo objavljeno da sam kandidatkinja za mjesto veleposlanice Bosne i Hercegovine u Češkoj, tad sam bila izvrgnuta strašnim prijetnjama i nezamislivim izrazima mržnje – podsjeća Martina Mlinarević Sopta.

– Tad sam se doista bila uplašila pa sam te prijetnje i prijavila. Do mojeg imenovanja nije došlo, no, iskreno da vam kažem, da mi sad ponude mjesto u Azerbajdžanu, otišla bih. Iz inata! Iz inata bih moju zemlju predstavljala onakvom kakva ona jest, topla i otvorena, premda opterećena s puno problema. Uostalom, iz inata sam i živa i, pokazuju to moji najnoviji nalazi, zdrava – kaže ova nagrađivana književnica, autorica nekoliko knjiga, među kojima "Huzur" do boli otvoreno i iskreno pripovijeda o njezinoj borbi s karcinomom dojke.

Konačno, svoje liječenje od smrtonosne bolesti ova žena financira isključivo prodajom knjige koju je sama napisala i objavila lani u vlastitoj nakladi, a čiji naslov "Huzur" znači – mir, osobito mir sa samim sobom.

"Bagra pojma nema da je moja kuća svugdje gdje spustim kofere i da će se ovaj glas čuti dalje od njihovih sponzorskih para i mizernih prijetnji. Bagra nema pojma da se drugog i drugačijeg ne može ušutkati ovim prizemnim, luzerskim metodama. Možda nekog uplašenijeg, ali ne i mene.

Bagra ne zna da Hercegovina nije nikada bila jednoumlje, ma koliko rukama tog istog jednoumlja davili svakog onog tko pokuša izići iz njihovih poslušnih, stranačkih okvira. Bagra je otjerala iz ovih krajeva svakoga tko je pokušao ići kontra mraka ili živjeti slobodarski", kazala je Martina Mlinarević Sopta te, sebi svojstveno, dodala: "Ko vas je**, majmuni!"