– Zar vi stvarno mislite da će Josip Grubeša, ministar pravde BiH, inače član HDZ-a, potpisati nešto na štetu Mamića?! Grdno se varate. Nikada se on neće vratiti u Hrvatsku, ostat će u BiH ili će otići u treće zemlje – kaže jedan Međugorac

Hoće li vila "Regina", udaljena kojih pedesetak koraka od crkve svetog Jakova, i dalje biti utočište Zdravka Mamića – pitanje je koje ovih dana postavljaju stanovnici Međugorja?

Međugorci su se u ovih godinu dana, otkako je najpoznatiji bjegunac pred hrvatskim pravosuđem došao u ovo hercegovačko svetište, srodili s Mamićem. Ipak, već neko vrijeme nitko ga nije vidio. Ne ide u crkvu ni na brdo ukazanja. Kao da je u zemlju propao!

Mamić je u Međugorju na domaćem terenu. Tamo je s Dinamovim igračima dolazio i prije negoli je na osječkom sudu osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca i nanošenja štete državnom proračunu od dvanaest milijuna kuna. Međugorci su ga podržavali tada, a podržavaju ga i sada nakon najnovije optužnice koja ga, skupa s bratom Zoranom, sinom Marijom i još četvoricom tereti za izvlačenje 200 milijuna kuna iz Dinama.

– Ma, o čemu, bolan, pričate?! Mamić je čovjek za deset. Ne za pet, već za deset. To je ljudina! Neka mu u Hrvatskoj stave soli na rep – tim su nas riječima dočekali međugorski taksisti na stajalištu nedaleko od "Regine".

– Nikad pokraj nas nije prošao da nas nije pozdravio. Stao, popričao, upitao za zdravlje – govore uglas trojica taksista.

Ali ne žele se snimati za novine. Ljutiti su na novinare, kažu, svašta pišu o Međugorju i Mamiću. Novinari iskrivljuju istinu, izjavljuju.

– Ma tko to nije jamio lovu od prodaje igrača i koji to političari nisu jamili ako su mogli. Svatko tko je imao priliku iskoristio ju je – uglas su nam komentirali situaciju oko Mamića, koji je, po njihovom mišljenju, stradao zbog političkih razloga i svog temperamenta.

– Iz Hrvatske dolaze otrovne strijele prema Međugorju. Mi smo ovdje svi dinamovci pa kad netko dođe u Hajdukovu dresu nitko mu nikada ništa nije rekao. A šta mislite da mi dođemo s Dinamovim dresom u Split i prošetamo po Rivi – govore nam.

Među skupinom turista susrećemo i Ivicu Majića, koji iz petnih žila brani Mamića.

– Ima i većih lopova od njega, pa ih nitko ne spominje na televiziji. Uhvatili se čovjeka prava-zdrava. Nogometaši imaju previše para. Sve im je to Mamić omogućio, pa vidi danas, svjedoče protiv njega po sudovima. I lažu, što je najgore – rezigniran je Majić.

Međugorske ulice u srijedu bile su pune hodočasnika. Sezona je u punom jeku. Na terasi vile "Regine" poprilična je gužva. Traži se mjesto više, no nitko od gostiju nema pojma je li unutra Zdravko Mamić. Ipak, nešto se događa jer se Mamić neobično ponaša. Nije to njegov stil. Do sada je u pravilu sazivao presice na kojima je novinarima tumačio odluke suda i govorio o svojoj nevinosti, ali sada je to izostalo. Nikakve izjave ne daje i do njega se ne može doći. Nema ga ni na Facebooku, što bi moglo značiti da se nešto po Mamića loše događa, jer kad zagusti – Maminjo zašuti. Zadnje što je objavio je čestitka za Uskrs prije mjesec dana.

– Ne poviriva on iznutra nikako! Ne znam kada sam ga vidio. Slabo i u crkvu dolazi. Prije je stalno išao u crkvu i na brdo ukazanja, a sada ništa – reći će Šimun Bevnada, komunalni čistač čije je radno mjesto svaki dan u ulici ispred vile "Regine".

On misli da će Mamić ostati u Međugorju i dalje te da ga Bosna i Hercegovina neće izručiti Hrvatskoj.

– Snalažljiv je on. Ne bojim se ja za njega – kazao je Bevanda.

A Bosna bi ga ipak mogla izručiti Hrvatskoj i to na temelju Sporazuma o izručenju dvojnih državljana. Za razliku od prošle godine, ovaj put Mamić bi mogao biti vraćen preko granice u Hrvatsku jer je kazneno djelo za koje je podignuta optužnica počinjeno nakon stupanja na snagu Sporazuma, pa nema velikih zapreka za njegovo izručenje. Ali, to na kraju mora amenovati ministar pravde BiH Josp Grubeša, koji je inače član HDZ-a.

– Ne budite smiješni! Vrana vrani oči ne vadi. Zar vi stvarno mislite da će HDZ potpisati nešto na štetu Zdravka Mamića. Grdno se varate. On se nikada neće vratiti u Hrvatsku. Ili će ostati u BiH ili će otići u treće zemlje – rekao nam je jedan Međugorac, koji je želio ostati anoniman.

– A i prošle godine se na veliko pričalo da će Mamić otputovati u Arapske Emirate, navodno je već bio i kufer spakovao, pa se to izjalovilo – kazao nam je taj sugovornik.

Uz Emirate, neki spominju i Srbiju. Da bi Maminjo tamo bio najsigurniji.

– Pa nije se on džabe slikavao s Vučićem i Čovićem na velesajmu u Mostaru. Sve je to smišljeno. Nije isključeno da priprema teren za odlazak u Srbiju – komentirali su poluglasno Međugorci, ne želeći da ih spominjemo imenom.

– Ma znate, ovo je malo mjesto. Svatko svakoga znade – opravdavali su se.

Tražeći Zdravka Mamića po međugorskim ulicama većina ljudi s kojima smo razgovarali brani ga i podržava. Ali, ima i onih koji ne misle tako.

– On mora najprije vratiti pare. Što će mu zatvor da se u njemu odmara. Treba mu se oduzeti sve što je nepošteno stekao – komentirali su neki.

Međutim, i Mamićevi zagovornici i protivnici slažu se u jednome: on je mačka s devet života, baciš ga na glavu, dočeka se na noge, slikovito opisuju pravosudno-uskočku trakavicu oko njega. Uvjereni su da on neće biti izručen Hrvatskoj. Ako i bude odsluživao kaznu zatvora, to će biti u BiH, i to s elektroničkom narukvicom s kojom će se moći kretati po Međugorju. A to za njega neće biti kazna nego nagrada.