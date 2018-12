Počeo veliki prosvjed u Banjoj Luci: Davidov otac poručio da se ne miče dok se ne ispune njegovi zahtjevi, evo što sve traži

Počeo je najavljivani prosvjed u Banja Luci. Otac poginulog Davida, Davor Dragičević, najavio je da se neće neće micati s trga dok se ne ispune njegovi zahtjevi, javlja Jutarnji list.

Davor Dragičević objavio je jučer otvoreno pismo sa svojim zahtjevima koje prenosimo u cijelosti:

"Zahtjev za ostavku

1. Dragana Lukača

(ministar unutrašnjih poslova RS)

2. Darka Ilića

(načelnik uprave za organizirani kriminal)

3. Darka Culuma

(direktor policije RS)

4. Željka Karana

(patologa i načelnika zavoda za sudsku medicinu RS)

5. Želimira Lepira

(tužitelja)

6. Dalibora Vrece

(tužitelja)

Zbog njihove upletenosti u nedopuštene radnje sprječavanja dokazivanja i zataškavanja ubojstva mog sina Davida Dragičevića kako bi se na taj način zaštitile institucije Republike Srpske. Jer je očigledno da Lukač i ostali više ne uživaju podršku svojih suradnika, građana, a po našim saznanjima i dobar dio pripadnika policije nije za njih.

U interesu građana inzistirat ću da svi navedeni daju ostavke jer su ovo namjerno uradili kako bi ukrali vrijeme i pomogli ubojicama. Ostavke zahtijevam zbog moralnih razloga a njihovu kaznenu odgovornost će utvrditi tužiteljstvo BiH.

Da se do 30.12. do 18:00 h, tj. do početka skupa PzD, uhite: Filip Culum, Đorđe Rađen, Zoran Bošnjak, Mikica Marjanac, Siniša Kojdić, inspektor Bojan Karanović. Također da se pod mjere nadzora stave ostali neimenovani koji su održali kriminalnu press konferenciju MUP-a RS 26.3. gdje su drugi put ubili Davida Dragičevića. Ovim našim zahtjevima rok ispunjenja je 30.12., nedjelja, do 18:00 h. Ne budu li ispunjeni ovi naši zahtjevi, mi ne odlazimo s trga Davida Dragičevića, i za sve ostalo što se bude događalo poslije tog momenta isključivu odgovornost snosit će Milorad Dodik, Željka Cvijanović, svi pripadnici MUP-a RS i tužilaštvo RS.

"Mojim uhićenjem jasne su njihove namjere"

Samim činom moga hapšenja, majke Suzane, bliskih ljudi oko nas, dana 25.12. i okolnosti koje su dovele do tog čina meni je jasno, a i svim ljudima koji su stali iza mene i mog ubijenog sina Davida Dragičevića, kakve su njihove namjere. Jasno i glasno kažem da to neću ni dozvoliti ni dopustiti. Ubili su mi dijete i stat ću ispred ljudi koji me podržavaju i ako treba u toj borbi dat ću prvi svoj život za Davida Dragičevića Đakca i za ljude koji stoje iza mene i mog sina.

Mir i dostojanstvo smo pokazivali svima preko 10 mjeseci i jedino što smo dobili od tih institucija, tj konkretan odgovor je dan 25.12. kad su pokušali na nelegitiman način i nezakonski da nas ubiju i da nas unište. Čitav svijet je vidio prekomjernu upotrebu sile nad golorukim narodom, ženama, djecom i prema nedužnim građanima ove države.

Pored slika koje su obišle svijet policijska brutalnost je dostigla svoj vrhunac unutar policijske stanice mimo očiju javnosti gdje su ljudi bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju što ministar policije negira.

Samim činom MUP-a RS i tužilaštva RS neću dozvoliti da budem ubijen i likvidiran kao i moj pokojni sin David Dragičević i jedino što meni preostaje i ljudima oko mene jeste da u ovoj borbi idemo do kraja. Oprosta i zaborava nema. Sasvim svjestan činjenice i odgovornosti prema ljudima koji su stali uz mene, pozivam međunarodnu zajednicu i sve njihove predstavnike u BiH da u okviru svojih nadležnosti reaguju pod hitno kako bih ja dobio zadovoljštvinu a ljudi koji me prate posljednjih dana predstojeće praznike dočekali u svojim domovima a ne na ulici".