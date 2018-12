Sve troje anđela bilo je plavokoso. Najmlađi A. S. u listopadu je, kako piše Jutarnji list, napunio dvije, nije jadničak ni znao da živi.

Otac Admir Sović (37) tada mu je napisao ovako: “Dragi sine, danas je tvoj dan, sretan ti rođendan, da mi budeš živ, zdrav i veseo, takav kakav jesi da te dragi Allah čuva, da ti sreću podari”. Curica N. A. šesti je rođendan trebala imati za točno sedam dana. Najstarijem A. S. u siječnju je otac poželio puno sreće: “Sine dragi, dan po dan i evo Bogu hvala i punih 7 godina ti danas puniš. Budi mi pametan kao što si do sada i neka te sreća prati. Sretan ti rođendan, sine dragi”. Zvao ga je “vrijednom dušom babinom”.

Svi su jučer pronađeni mrtvi, troje dječice i njihov otac. Oni prerezanih vratova, a on obješen na konopcu. Kada ih je točno ubio i je li to bilo jučer neposredno prije nego li ih je oko 17 pronašao Admirov šogor, sinoć se još nije znalo.

O motivima se pričalo. Admira i djecu navodno je prije dvadesetak dana napustila njegova supruga i njihova majka iz stana u bihaćkom naselju Mali Lug, gdje su živjeli kao podstanari. Je li ovo bila njegova osveta ili se nije snašao bez nje, sada više nikome nije važno.

Šokantan zločin potresao BiH: otac ubio troje djece pa počinio samoubojstvo; Prije 20-ak dana ostavila ga supruga, prijetio joj je što će napraviti otiđe li od njega?

Glasnogovornica policije Unsko-sanskog kantona Snežana Galić potvrdila je događaj.

- Na licu mjesta su pripadnici i načelnik MUP-a. Još skupljamo informacije - rekla je kratko Galić.

- Prijavu smo dobili od jednog pripadnika MUP-a, koji je ušao u kuću i zatekao stravičan prizor - rekao je čelnik MUP-a Unsko-sanskog kantona Mujo Koričić koji je također otišao na mjesto zločina i rukovodio očevidom. Mučni prizor koji su zatekli na mjestu događaja šokirao je djelatnike MUP-a Unsko-sanskog kantona, jer s takvom se strahotom nijedan od njih u životu nije sreo.

Policiji se javio jedan od Sovićevih prijatelja, koji im je ispričao kako se ovaj nikako nije mogao pomiriti s odlaskom supruge te je njoj i svojim najbližim prijateljima poručio kako će ubiti djecu i sebe zato što ga je napustila. To je dovoljno strašno zvučalo i ovako izrečeno, valjda zato nije nitko vjerovao da je kadar tako nešto i učiniti.

- Bilo mi je žao kada su neki ljudi otišli bez razloga iz mog života, sada mi je žao što nisu otišli ranije - ovo je na svojem profilu na Facebooku Admir napisao 23. studenog u sitnim noćnim satima. Vjerojatno je to bila njegova poruka supruzi koja je moguće te večeri spakirala kovčege i otišla, jer samo tri dana kasnije objavio je da traži ženu za čuvanje djece u Bihaću. Dodao je da plaća po dogovoru. Nije poznato je li ikoga našao.

Nedavno doselili

Navodno su Sovići nedavno doselili u ovaj bihaćki kvart, ako je suditi po njegovoj objavi na društvenoj mreži, ranija adresa bila im je u slovenskom Portorožu. Rodom je iz Cazina, a supruga mu iz Bihaća. Za sebe je napisao da je završio Medresu Džemaluddin ef. Čaušević u Cazinu, radi se o islamskoj vjerskoj školi. Bio je praktičan vjernik te je često citirao navode iz Kurana.

Za Dan očeva objavio je da je “tata jedini prijatelj koji se voli i čuva do kraja života”. Ispod te objave kao i nekih drugih tijekom cijele večeri zgražaju se i tuguju njegovi prijatelji, ali i nepoznati komentatori: “Đubre jedno, eto kako si ih sačuvao, bolje bi bilo da ih je sam vrag čuvao, nego ti, manje bi patili”, glasi jedan.

Posljednja zajednička objava majke i oca je iz rujna, kada su, javlja Jutarnji list, u novu školsku godinu ispraćali najstarijeg sina.

- Ponekad se čovjek zapita, što je to što te čini sretnim, ne moraš dugo razmišljati, dovoljan je pogled na najljepša bića, svoju djecu. Svaki dan s njima je sretniji i veseliji, što si sretniji pored njih i oni su sretni, vidiš one sretne okice i sve same govore. Posvetiš im pažnju, ljubav, osmjeh i ne brini, znaj da su sretni, učiš ih svemu što znaš da je najbolje za njih, ponekad nisu zadovoljni kad nešto kažeš, al objasniš i shvate da nisu u pravu, pustiš ih u igru i shvatiš da danas se igraju, a sutra već odrasli, možda nekad čovjek pogriješi i ne dozvoli sve, al sve što danas spriječiš sutra nećeš morati, jer će shvatiti sami što nije dobro za njih. Njih na ovom svijetu ni za što, a za njih sve - tako je majka opisivala svoju ljubav prema djeci u neka sretnija vremena.

Na njezinom profilu također su ljudi počeli komentirati tragediju. Neki je osuđuju što nije povela i djecu, a drugi joj daju podršku da izdrži neopisivu tragediju.

U tri navrata ove godine boravila je u Švicarskoj, nije poznato je li i sada tamo.