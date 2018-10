Sutra su izbori u Bosni i Hercegovini, a njeni stanovnici biraju između nacionalizma, korupcije i nepotizma

Državu u proteklih 30 godina vode uglavnom nacionalne, nacionalističke i vrlo često profašističke, ksenofobne i stranke s antieuropskim ponašanjem. Iako se većina političkih stranaka zalaže za članstvo BiH u EU-u, situacija je potpuno drugačija – stoji u uvodu analize "Opći izbori u BiH 2018.: Najneizvjesniji izbori od završetka rata?", koju je prije nekoliko dana objavio Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane.

Spomenuti institut redovito analizira događanja na Balkanu i Bliskom istoku, a koliku je pažnju pridao sutrašnjim izborima u BiH, svjedoči činjenica da su zadnjih tjedana njegovi analitičari objavili čak tri opsežna izvješća na tu temu. Jučer smo u Slobodnoj Dalmaciji objavili izvješće posvećeno upletanju Hrvatske i Srbije u bosanskohercegovački izborni proces, dok danas prezentiramo analizu glavnih političkih stranaka u BiH.

Konkretno, u središtu pažnje ljubljanskih stručnjaka su Dodikov SDND, Čovićev HDZ i Izetbegovićev SDA. U izvješću se navodi da upravo te stranke – odnosno njezini čelnici – blokiraju proces pridruživanja EU-u, jer su svjesni da će približavanjem BiH punopravnom članstvu u EU-u oni biti eliminirani iz političkog života, pošto "nisu spremni prihvatiti europska pravila i ponašanje, a njihovo dosadašnje ponašanje je neprihvatljivo prema europskim standardima".

Zbog toga je kod bosanskohercegovačkih političara velika diskrepancija između iskazanih riječi i praktičnih djela: oni sebe predstavljaju kao promotore europskih vrijednosti, što "predstavlja veliku obmanu za birače, ali i za međunarodnu zajednicu" – tvrde iz IFIMES-a.

Lažni Europljani

"Tako kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sebe pokušava predstaviti kao nositelja i promicatelja europskih vrijednosti, dok na drugoj strani organizira svečane dočeke za pravomoćno osuđene ratne zločince, dijelove teritorije BiH proglašava ekskluzivnim hrvatskim prostorima, otvoreno simpatizira s kvislinškom Nezavisnom državom Hrvatskom (NDH), želi formirati treći entitet kao teritorijalnu jedinicu u kojoj bi živjeli isključivo Hrvati...", nabrajaju eksperti Čovićeve grijehe.

U odjeljku o šefu bosanskog HDZ-a stoji i kako se pod njegovom vlašću u Federaciji BiH još uvijek nalaze 54 škole nazvane "dvije škole pod jednim krovom", što je oblik segregacije, jer se u istoj školskoj zgradi obrazuju učenici Bošnjaci i Hrvati, ali fizički odvojeni jedni od drugih, i najčešće s posebnim ulazom u školsku zgradu.

Za gospodara Republike Srpske Milorada Dodika, pak, navodi se da je u 12 godina vladavine pretvorio taj entitet u "društvo jednog lica", te se ističe kako se i on i njegova stranka još od 2008. nalaze na "crnoj listi" američke administracije.

"Vlada SAD je odlučila prekinuti financiranje (...), pošto američka administracija ne pruža financijsku ili tehničku pomoć nijednoj stranci u BiH zasnovanoj na etnicitetu ili nacionalizmu. Administracija je ocijenila da postupci i izjave SNSD-a nisu doprinijele napretku BiH, nisu u skladu s Daytonskim mirovnim sporazumom i podrivaju državne institucije neophodne za ostvarivanje euroatlantskih ciljeva BiH", stoji u izvješću.

Pirova pobjeda SDA

Ljubljanski analitičari potom konstatiraju da američke sankcije protiv Dodikove partije "nisu u dovoljnoj mjeri urodile plodom", te predlažu njihovo pooštrenje.

"Blokada računa SNSD-a kao prva faza pokrenula bi niz pozitivnih procesa unutar SNSD-a u vrijeme dok traju žestoke unutarstranačke borbe za dominaciju. Druga faza trebala bi obuhvatiti zabranu putovanja za Dodika i vidljivije predstavnike njegova režima te članove njihovih obitelji u države EU-a i SAD. Zabrana ulaska u EU automatski bi se odnosila i na zabranu putovanja u države zapadnog Balkana", sugeriraju iz IFIMES-a.

Ljubljanski analitičari ne štede ni glavnu bošnjačku stranku SDA, a ni njezina lidera Bakira Izetbegovića: posljedice njegove politike u Federaciji BiH i bošnjačkom političkom korpusu ocjenjuju "poraznim".

"Pozicija Bošnjaka kao najbrojnijeg naroda u državi nikad nije bila nepovoljnija. Izetbegović je SDA doveo do raspada. Netransparentno vođenje stranke i koncentracija moći u rukama obitelji Izetbegović dovela je do raskola u SDA, napuštanja članstva i odlaska prepoznatljivih lica iz SDA", kažu autori izvješća, napominjući da je SDA dobila prošle izbore 2014. godine, ali je to bila Pirova pobjeda.

"Pobjeda je u međuvremenu doživjela potpuni fijasko", zaključuju u IFIMES-u.

Drugim riječima, građanima BiH može biti krajnje svejedno za koju će nacionalnu partiju sutra glasati: koga god zaokruže, sigurno su promašili.

Loši br.1:

Milorad Dodik podriva državne institucije neophodne za euroatlantske ciljeve

Loši br 2:

Čelnik HDZ-a Dragan Čović organizira dočeke za ratne zločince i simpatizira NDH