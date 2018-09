Veliki neredi u Sarajevu: branitelji pokušali blokirati ulice pa se sukobili s policijom; Pogledajte snimku kaosa u centru grada

Problem je nastao kada se ispostavilo da su u dva teksta predviđeni različiti koeficijenti za obračun tih primanja pa se ispostavilo da je zakon neprovodiv sve dok se te nejasnoće ne otklone.

To do danas nije obavljeno, no iz Međunarodnog monetranog fonda (MMF) već su upozorili da je riječ o nerealnom i populističkom zakonu te za nova izdvajanja u proračunu jednostavno nema novaca, a preusmjeravanja iz postojećih fondova ugrozila bi financijsku stabilnost cijele Federacije BiH.

"Troškovi koji su nam predstavljeni od 14 milijuna konvertibilnih maraka (oko sedam milijuna eura) će biti mnogo viši i mi govorimo o nekoliko stotina milijuna maraka prema nekim procjenama. To će potpuno ugroziti financijsku stabilnost u Federaciji BiH u godinama koje dolaze", izjavio je početkom kolovoza voditelj ureda MMF-a u BiH Francisco Parodi.

Na te se primjedbe nitko iz vlasti nije osvrnuo, a prosvjednici koji su iznudili donošenje novog zakona najavili su da od pritiska neće odustati sve dok on ne stupi na snagu te će inzistirati da se to dogodi prije izbora zakazanih za 7. listopada.