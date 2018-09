Od početka godine iz BiH pobjeglo 18 tisuća ljudi, najviše se odlazi iz Hercegovine: cijele obitelji napuštaju svoje domove, gradovi ostaju pusti, a uskoro bi moglo biti još i gore...

Od početka godine do danas iz Bosne i Hercegovine je prema službenim podacima otišlo 18.000 ljudi, objavio je Radio Slobodna Europa navodeći kako odlaze cijele obitelji, i to ne samo zbog nedostatka radnih mjesta nego zbog cjelokupnog političkog i društvenog prilično negativnog ambijenta u kojem, kako kažu, ne vide perspektivu ni za sebe ni za svoju djecu.



Nakon nedavne najave da Njemačka namjerava do kraja godine usvojiti zakon kojim će se olakšati dobivanje radne i boravišne dozvole ljudima koji dolaze iz zemalja van Europske unije iz nevladinog sektora upozoravaju da će se broj odlazaka u sljedećim mjesecima dodatno povećati.



Četrdesetpetogodišnja Olivera, bivša zaposlenica jedne banke u BiH, odlučila je otići u Njemačku i probati izgraditi sigurniju budućnost. Za šest mjeseci našla je stalni posao, iznajmila stan i kupila auto.



Umorni smo od 'anarhije'



''Otišla sam zbog bolje i sigurnije budućnosti. Cjelokupna situacija u društvu uticala je na moju odluku. Umorni smo od 'anarhije', sada tek vidim kolika je prednost kad živiš u uređenom sustavu i kada te poslodavac tretira kao ljudsko biće koje ima svoju vrijednost.



Za samo šest mjeseci života ovdje život je dobio potpuno novi smisao i poslije dugo vremena mogu reći da sam zadovoljna, da i ja imam budućnost'', priča Olivera za Radio Slobodna Europa.



Mario Ivkić, novinar iz Brčkog, prije tri mjeseca otišao je s obitelji u jedan manji njemački grad. Radio je 25 godina za brojne redakcije. Kaže novac nije bio problem ali cjelokupna politička i društvena situacija u BiH ne ostavlja prostor za vjeru u bolje sutra.



''Otišao sam kod rodbine u Njemačku za Uskrs. Proveli smo nekoliko dana u jednom predivnom gradiću. Oduševila me ljubaznost i gostoprimstvo tih ljudi. Onda smo jedan dan otišli u firmu u kojoj moj rođak radi da vidimo kako to tamo izgleda. Njegov šef mi je odmah ponudio posao. Objašnjavao sam da sam novinar i da ne dolazim iz te branše, a on mi je rekao da će mi rado pomoći da se prekvalificiram'', kaže Ivkić.



Nakon što je sa suprugom porazgovarao, odlučili su da probaju. Već tri mjeseca su u Njemačkoj. ''Ovdje radimo i uživamo. Nama nisu novci bili problem ni nedostatak posla, ali ovdje postoji sustav, čovjek se osjeća sigurnije, bezbrižnije i samim tim zadovoljno. Sad možemo planirati budućnost. Prije četiri mjeseca nije mi palo na pamet ići u Njemačku, sada mi ne pada na pamet da se vratim u BiH'', ističe Mario Ivkić.



Nemoćne lokalne zajednice



Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić kaže kako je prema njihovim podacima od početka godine evidentiran odlazak 18.000 ljudi. U posljednje vrijeme najviše ih odlazi iz Hercegovine.



''Evidentirali smo pojačane odlaske iz Unsko-Sanske županije i Hercegbosanske, naročito iz Širokog Brijega, Međugorja, Ljubuškog, iako ranije ljudi nisu tako masovno odlazili iz ovih krajeva. Lokalne zajednice su nemoćne u sprječavanju odlazaka otvaranjem novih radnih mjesta jer imaju ograničeni i mali proračun, a više razine vlasti nisu do sada ništa značajnije uradili da se pozabave ovim problemom. Jednostavno zatvaraju oči'', navodi Zukić.



''S druge strane, čak i ljudi koji su pokušali poljoprivredom omogućiti sebi i svojoj obitelji egzistenciju našli su se u problemu zbog hiperprodukcije aromatičnog ljekovitog bilja, nisu mogli vraćati kredite, sada su otišli u inozemstvo raditi i otplaćivati dugove, a država nije ništa poduzela da im pomogne'', dodala je Zukić.



U BiH ne vide perspektivu



Njemački medij Der Spiegel nedavno je objavio tekst u kojem skreće pažnju na veliko povećanje zahtjeva za vizu koje podnose državljani zemalja Zapadnog Balkana. Kako navodi ovaj medij, Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke smatra da je situacija alarmantna i želi promijeniti postupak, ali ga koči Ministarstvo unutarnjih poslova te zemlje.



Njemačka predstavništva na Balkanu su preplavljena zahtjeva za radne vize. Broj obrađenih zahtjeva za vizu u prvoj polovini 2018. godine povećao se na oko 52.000 što je dvostruko više za isti period 2015. godine, piše Spiegel.



U Institutu za razvoj mladih Kult kažu kako prema njihovim istraživanjima većina mladih u BiH želi otići u inozemstvo, jer u BiH ne vide perspektivu.



Završavaju fakultete, magistarske pa i doktorske studije i onda godinama čekaju na birou ili rade neke minimalno plaćene poslove. Njemačka je označena kao najpoželjnija destinacija. Osim zdravstvenih radnika tamo su rado primljeni i IT stručnjaci, kaže Amela Sučić iz Kulta.



''Ukoliko Njemačka usvoji zakon koji će olakšati našim ljudima dobivanje radnih i boravišnih dozvola odlasci će biti još masovniji. Prema našim informacijama naši ljudi više neće morati čekati u dugim redovima ispred veleposlanstva nego će, ukoliko ih pozove poslodavac, moći izravno otići u Njemačku i tamo dobiti sve potrebne dozvole'', smatra Sučić.



Radio Slobodna Europa navodi kako iz Bosne i Hercegovine ne idu više samo zdravstveni radnici. ''Sada idu ljudi i iz ostalih struka. Odlaze kompletne obitelji. Manji gradovi, a naročito sela ostaju pusti'', navodi Radio Slobodna Europa.