Fratar iz Hercegovine vjernicima objasnio zašto idu na prosvjed protiv Istanbulske, njegov govor će vas ostaviti bez riječi

Građanska inicijativa Hrvatska protiv Istanbulske konvencije pozvala je građane da im se pridruže na prosvjedu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije koji će se održati u Splitu, na Rivi, u četvrtak 12. travnja, u 18 sati.



Sanja Bilač je pritom naglasila da ovo nije samo prosvjed, već ‘jedan jasan i glasan stav građana protiv politike aktualne Vlade’ koji je prerastao inicijalnu ideju pa je čak pojasnila da istanbulska konvencija u ovom trenutku i nije najveće zlo: ‘U ovome trenutku ne razmišljamo o ratifikaciji, ali ne mislimo da je to najgore. Zašto? Zato što smo fokusirani na najbolje. Vjerujte mi, ovaj trenutak sutra, na Rivi, u 18 sati bit će nešto najbolje što je Hrvatska doživjela od zajedništva iseljene Hrvatske, od našeg prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana. I ta činjenica da će se ljudi okupiti, da će biti zajedno, da prolaze tu mentalnu i psihološku promjenu je nešto najdivnije što će se dogoditi. I to je važno!’



No, fra Bože Radoš iz župe u Čapljini ne slaže se s njom, barem u ovom dijelu da Istanbulska konvencija nije najveće zlo, prenosi Jutarnji list.



Radoš je na svom profilu na Facebooku objavio video koji se u međuvremenu počeo širiti društvenim mrežama u kojem kaže da je 'Istanbulska konvencija žig zvijeri'. Pozdravio je sve ljude koji će krenuti u Split na demonstracije ‘protiv zloduha’, a ako se pitaju zašto idu, Radoš im nudi odgovor kad već ne znaju sami.



Pozivajući se na knjigu Otkrivenja u Svetom pismu gdje se navodi da je ‘broj zvijeri 666’, podsjeća vjernike da je 6. Božja zapovijed ‘ne sagriješi bludno’. To je u njegovoj interpretaciji prva šestica. Drugom šesticom naziva homoseksualnost i lezbijstvo, a trećom pedofiliju. I sve tri se, u njegovoj interpretaciiji, nalaze u Istanbulskoj konvenciji.



Premda su brojni vjernici izrazili podršku ratifikaciji Istanbulske konvencije, Radoš takve osobe proglašava neprijateljima Krista, dok su svi oni koji će se sutra naći na splitskoj Rivi, ‘Kristovi vojnici’.



‘Dakle, blud kao takav, u normalnom odnosu muškarca i žene, zatim homoseksualnost i lezbijstvo kao druga šestica, i treća najogavnija pedofilija. Sve to troje sadrži Istanbulska konvencija i svatko onaj koji na bilo koji način prihvati Istanbulsku konvenciju, bilo da je podrži svojim glasom, bilo kao čovjek da je prihvaća, on prima na se žig i svaki koji primi taj žig, on se stavlja protiv Jaganjca i vojske njegove, protiv Isusa Krista. Sad znate zašto idete’, objasnio je.

Iako je pogrešno konvenciju nazvao zakonom, pozvao je vjernike da je ne prihvate ‘jer za njih taj zakon ne vrijedi’:



‘Svrstavate se u boj na Gospodnju stranu i upamtite, bez obzira što neka država ratificira to, prihvati taj zakon, za vjernika on ne vrijedi. Kao u komunizmu kad su donijeli zakon da nema Boga, za vjernika to nije vrijedilo. Tako i ovdje. I nemojte se osvrćati na one koji kažu da su vam vođe, a nemaju snage Duha svetoga da jasno prozbore i ovome se zlu odupru. Zato je Bog izabrao vas.’



Govor je završio nazvavši prosvjed ‘zadnjim okršajem protiv demona’.