Kamatar koji je uništio desetke Hrvata nakon lakše prometne nesreće preminuo pred očima roditelja

Miro Čalušić (40), vlasnik lanca mjenjačnica koji se od lanjskog ljeta nalazi na tjeralici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, preminuo je u srijedu na putu prema Domu zdravlja Tomislavgrad.



Naime, Čalušić, koji je nepravomoćno zbog kamatarenja osuđen na zagrebačkom sudu na šest godina i tri mjeseca zatvora, izdahnuo je u autu na očigled svojih roditelja. A dok je za njim tragalo hrvatsko pravosuđe, bjegunac s tjeralice boravio je u Pasiču, u općini Tomislavgrad, piše Jutarnji list.



Kako doznajemo, Čalušićevoj smrti prethodila je dan ranije prometna nesreća. U utorak oko 18.20 sati, Čalušić je sudjelovao u prometnoj nesreći na prijevoju Privala, na magistralnom putu od Tomislavgrada prema Livnu. Po navedenoj dionici vozio je Golf kada se iznenada okrznuo s teretnjakom koji je vozio M.B. (32). Nitko od dvojice vozača nije ozlijeđen, a na vozilima je pričinjena tek manja materijalna šteta. Nakon tog udesa, Čalušić je otišao kući gdje mu je nekoliko sati kasnije pozlilo pa su ga njegovi roditelji posjeli u auto i krenuli voziti prema Domu zdravlja.



No, dolaskom do liječnika bilo je prekasno jer više nije davao znakove života. Ne bi li se utvrdile okolnosti koje su dovele do tragičnog kraja, naložena je obdukcija, a prema prvim informacijama, nije imao nikakve vidljive ozljede, piše Jutarnji list.



Vijest o Čalušićevoj smrti sigurno neće biti nikakva utjeha desecima hrvatskih građana kojima je davao lihvarske kredite i koje je na različite načine oštetio za gotovo 28 milijuna kuna. Zbog tih peripetija, Čalušić je prošlo ljeto proglašen krivim da je oštetio 20 građana kojima je, zaračunavajući nesrazmjerno visoku kamatu, uzeo gotovo 30 milijuna kuna u novcu i nekretninama.



S lihvarskim kreditima Čalušić je startao prije desetak godina, a korisnici tih kredita su doživjeli financijski krah. Tijekom suđenja, oštećeni su tvrdili da nisu dobili iznos zajma koji im je bio naveden u ugovoru, a kao osiguranje povrata sredstava upisivao se na njihove višestruko vrednije nekretnine. Prema vlastitim svjedočenjima, neki od oštećenih su od njega posuđivali novac zbog malih prihoda pa su tako krpali rupe u kućnom budžetu, dok su neki uzimali zajam ne bi li svojoj djeci osigurali školovanje. U travnju 2013. zapaljen mu je auto u zagrebačkoj Dubravi.