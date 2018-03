Novi detalji tragične prometne nesreće kod Livna u kojoj su stradala trojica muškaraca: teško ozlijeđenoj majci u bolnici rekli da je ostala bez mlađeg sina

Tri osobe poginule su, a jedna je zadobila teže tjelesne ozljede u prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila u izravnom sudaru dva vozila nedaleko od Livna. Na licu mjesta ozljedama su podlegli Almedin Tiro (24) iz Mokronoga, općina Tomislavgrad, te Mario Mikulić (29) iz Bugojna te Maro Drašković (36) iz Makarske, koji je vozio stradalog Marija i njegovu teško ozljeđenu majku Mariju Mikulić (52), koja se trenutno nalazi na liječenju u Kantonalnoj bolnici u Livnu gdje su joj rekli za tragediju koja se dogodila, prenosi Jutarnji list.



- Jadna Marija, prerano je ostala bez supruga, a sada i bez mlađeg sina. U Makarskoj su živjeli kao podstanari gdje je Marija radila kao kuharica. U Bugojno ih je navodno rent-a-car vozilom prevozio njihov prijatelj iz Makarske Maro Drašković, i da tako završe... Tragično da ne može gore. Uz to je i prije nesreće Marija bila nešto bolesna. Sad joj je ostao jedan sin. Kazali su joj za tragediju. Samo ona zna kako joj je... - kazao je Avazu bliži rođak stradalih Mikulića.



Prema majčinoj želji, sina će joj pokopati u Bugojnu do oca. Najvjerojatnije već u ponedjeljak



- Tragedija i šok. Teško mi je. Naš Almedin je bio divno dijete, dobar radnik. Ne znam kako će mu majka ovo podnijeti, srčana je bolesnica - kazao je ispred livanjske mrtvačnice otac stradalog Almedina Remzija Tiro kroz suze.



Prilažući fotografiju stradalog brata na Facebook profilu, dirljivu poruku napisala je njegova sestra Almedina Tiro:



- Živote moj, sunce moje milo, ne da sestra zlato svoje... Nek' ti Allah dž.š. da vječni rahmet. Boli me duša živote moj, mladosti moja - napisala je slomljena sestra, a prenosi Jutarnji list.