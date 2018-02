"Čežnja prijeći u Hrvatsku", pod tim naslovom je njemački 'Deutsche Welle' objavio tekst u kojem navodi da stotine stranaca čeka da ilegalno prijeđe granicu Hrvatske i tako se dokopau EU.



Za te napuštene mladiće malo tko se brine, policija i jedne i druge države ne želi ih na svome teritoriju, upozorava DW, navodeći da žive u jako lošim uvjetima, a neki od njih su gladni i mole po kućama hranu.



- Već do sad u 2018. je u Bosnu i Hercegovinu došlo izbjeglica gotovo kao čitave 2017. Mnogi su zastali u Velikoj Kladuši.

753 državljanina zemalja „visokog migracijskog rizika" spas je potražilo u Bosni i Hercegovini 2017. godine. Tek što je počela 2018., stiglo ih je već 650. Uglavnom je to riječ o punoljetnim muškarcima koji putuju sami. Najveći broj je iz Pakistana (124), Alžira (125), Afganistana (85), Turske (64), Libije (56), Sirije (62), Maroka (43), Irana (26), Albanije (18) te 96 osoba s područja Kosova. Sve su to okvirni podaci, jer većina njih ne posjeduje dokumente već se status utvrđuje samo na osnovu njihovih izjava - navodi DW, te ukazuje da je velik dio njih završio u Velikoj Kladuši, i to zbog blizine graničnog prijelaza.



Grad Veliku Kladušu i nije toliko briga za mlade migrante, za njih se brine Huso Karajlić.



- Ja nisam više mogao to gledati. Našao sam njih desetak prije nekoliko dana kako leže na ulici i doveo ih ovdje. Nakon toga došlo ih je još dvadeset, jer su vjerojatno jedni drugima javili gdje su i da im dajem smještaj. Ja nemam ništa od njih, dajem im krov nad glavom dok ne budu krenuli. Imaju hranu, jučer je moj brat pravio ručak za sve, danas moja žena. Ovo što radim, radim od srca, a ne za novac - kaže Karajlić koji ugostio tridesetak mladića, najmlađem je 18, najstarijem 36 godina. Ima ih iz Sirije, Afganistana, Libije, Maroka.



Jedan od njih je i Fouzi Barakat (24) iz Palestine.



- Pokušao sam mnogo puta na hrvatskoj granici, nisam uspio, uhvatili su me. I sad su me uhvatili i vratili ovdje. Idemo u grupi od 2 do 4 čovjeka jer tako je lakše, manje smo upadljivi. Nemam za sad plan, ali kada se snijeg otopi, krećemo. Veliki je put pred nama. Želim ići u zemlju gdje mogu pristojno živjeti, da živim od svog rada. U bilo koju zemlju Europe. Volio bih stići u Njemačku - priča Barakat.



- Ti su ljudi protjerani da bi išli dalje. Idu da bi im bilo bolje i da se spoje sa porodicama. Oni su za sada u redu. Neki su dosta otvoreni pa pitaju za novac ili za hranu. Kod neke žene su ušli u kuću i otvorili frižider jer su gladni. Ne vjerujem da su opasni. Oni su pobjegli od rata. Mislim da su sretni što su pronašli bilo kakav mir i oni traže način samo da prijeđu granicu - kažu građani iz BiH za Deutche Welle.



Migranti kažu da će i dalje pokušavati ulazati u Hrvatsku, bez obzira na to koliko ih puta hrvatska policija vraćala natrag u BiH.