Višegradski hotel iz pakla: turisti ne znaju da spavaju u nekadašnjem ratnom logoru u čijim su sobama silovane žene

Kritike koje su se pojavile na TripAdvisoru vezane za hotel i toplice Vilina vlas u Višegradu otkrile su i puno mračnije tajne od onih da su sobe neuredne i prljave. Tek rijetki u svojim napisima spominju da su toplice bile nekada ratni logor, a u sobama da su vršena silovanja zatočenih žena.

Ove teme se uhvatio i londonski Guardian koji je iz pera Emme Graham – Harrison istražio cijelu povijest Viline vlasi, te otkrio stravične detalje s početka devetih godina prošlog stoljeća. TripAdvisor bio je samo okidač.



Dapače u pisanjima engleskih novina stoji mučna priča kako je riječ o tek nešto prebojanim zidovima soba i izmijenjenim madracima, ali da je i dalje riječ o istim krevetima u kojima je silovano preko 200 žena, da je predvorje ostalo popločanom kamenom s kojih se šmrkovima prala krv ubijenih, te da se gosti kupaju u bazenima u bivšoj zoni ubijanja.

Vilina vlas je početkom 1992. godine bila stožer osuđenog ratnog zločinca Milana Lukića, vođe nekadašnjih Belih orlova koji su Višegrad pretvorili u klaonicu i mjesto genocida. Lukić je godinama bio u bijegu, ali je uhićen u Južnoj Americi i osuđen na doživotni zatvor.

Gradonačelnik Višegrada Mladen Đurević poriče da je u Vilinoj vlasi ikada bilo silovanja, mučenja i ubojstava.

- Ne znam što se tamo dogodilo. Ne zanima me povratak u prošlost. Zašto bih čitao o tome ako me ne zanima vraćanje u to? - odgovorio je novinarima.