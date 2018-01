Dakle, i dotle smo došli: sada partizane i antifašiste - osloboditelje ovih prostora od ustaša, četnika i stranih okupatora - pri polaganju vijenaca trebaju čuvati specijalci!?

Oko 150 antifašista iz Slovenije, Austrije i Italije posjetili su Mostar, gdje su obišli razrušeno i oskvrnavljeno Partizansko spomen-groblje, izvještava Radio Slobodna Europa.



No, skandalozno je to da su do partizanskoga groblja antifašisti došli pod policijskom pratnjom, dok je samo mjesto događaja osiguravala specijalna policija! Dakle, došli smo dotle da antifašiste i partizane mora čuvati policija, iste te partizane koji su od ustaša, četnika, Talijana i Nijemaca oslobađali ove prostore.



Posljednjih godina tu je zabilježeno više napada na antifašiste. Usprkos dva pokušaja obnove, groblje je i dalje u zapuštenom stanju, puno smeća i išarano neprimjerenim grafitima.



Predstavnici slovenskih udruženja, koja njeguju tekovine narodnooslobodilačke borbe (NOB) iz Drugog svjetskog rata, poručuju da treba poštovati ostavštinu NOB-a, jer su zahvaljujući partizanima Slovenci u svojoj matičnoj državi i očuvali su svoj jezik.

Do Partizanskog spomen-groblja u Mostaru, slovenski antifašisti došli su pod policijskom pratnjom, dok je samo mjesto događaja, kako smo već naveli, osiguravala i specijalna policija.



Predsjednik Pokrajinskog saveza boraca NOB-a Južne Primorske, Slobodan Radujko iz grada Izole u Sloveniji, kaže kako je taj kraj pod fašizmom živio još od 1920. godine, od dolaska na vlast Benita Mussolinija, te da je bio u sastavu Italije.



"Da nije partizanska vojska umarširala u Trst, mi bi danas vjerovatno još uvijek bili pod Italijom. Umarširavanjem u Trst, stvoreni su uvjeti za pregovore i rezultat tih pregovora je da smo mi u svojoj matičnoj državi", rekao je Radujko za Radio Slobodna Europa.



Slovenske antifašiste, od kojih su neki nosili partizanske kape, dočekali su kukasti križevi, išarani na oštećenom Partizanskom spomen-groblju, te drugi neprimjereni grafiti koji su nagrdili grobove poginulih partizana.



Podsjetimo, u studenom prošle godine, prilikom pokušaja polaganja cvijeća i vijenaca na Partizanskom spomen groblju delegacije UABNOR-a Grada Mostara, dogodio se također incident. Naime, grupa “huligana sa kapuljačama” je napala delegaciju UABNOR-a. Uz viku, galamu i uvrede, grupa huligana je delegaciji otela cvijeće i vijence, izvjestilo je Tačno.net.



Članovi delegacije, uglavnom starije osobe, kažu da su isprva mislili da je riječ o grupi mladih koja će im se pridružiti, prenosi Starmo.ba



Cijeli događaj tada je prokomentirao predsjednik Udruženja boraca i antifašista NOR-a Mostar, Sead Đulić, koji je stigao nakon incidenta i pozvao policiju, te za cijeli incident okrivio politiku BiH HDZ-a.



Đulić je rekao i da antifašiste svaki put prilikom posjeta Partizanskom groblju isti momci napadaju, “uniformirani”, “iste košulje, vjetrovke, sve je isto”. “Ne može to biti slučajno, kao što ne može biti slučajno da nikad policija nikog ne sankcionire, a pošalje specijalce da nas čuva”, izjavio je Đulić za Starmo.ba.