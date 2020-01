'Mobitel mi je eksplodirao, zvali su me iz svih krajeva Hrvatske': Dalmatinka koju je napao Bandić otkrila nam je kako su na 'incident' reagirali ljudi, ali i ono što sve zanima

Kad ju je nedavno zagrebački gradonačelnik Milan Bandić verbalno napao, mlada novinarka Nove TV Sanja Vištica bila je još odlučnija u namjeri da od njega dobije odgovore na sva postavljena pitanja. Kad ga je upitala je li mu neugodno što je Novi Zagreb pokriven smećom, on ju je počeo napadati kako “ona ne odvaja otpad”.

- Neugodno mi je jer vi ne radite svoj posao. Ne odvajate otpad. Idemo kući, kod vas i kod mene. Dok to ne budete radili, nemamo o čemu pričati. Niste mi uvjerljivi. Ja sam psiholog, ja to kužim. Po očima vidim da ona ne odvaja. Idemo se odmah uvjeriti. Platit ću svima ručak, sto posto ne odvajate, vidi vam se na očima - nije odustajao Bandić.

Ova Pločanka s njim je već imala slične situacije pa je njegovo najnovije ponašanje i nije pretjerano iznenadilo. No, iznenadilo je i zateklo mnoge gledatelje koji su Sanju zasuli porukama podrške ne vjerujući da prvi čovjek glavnoga grada na tako neugodan način može razgovarati s djevojkom koja pošteno i časno radi svoj posao tražeći odgovore od javnog interesa. Temperamentna kakva već jest, poput prave Dalmatinke, Sanja je samo dobila dodatan vjetar u leđa i svakako će zanimljivo biti pratiti njezin novi susret s Bandićem.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić već se treći put okomio na vas kad ste mu postavili neugodno pitanje o odlaganju otpada. Čini se da ste ovaj put gradonačelnika pošteno izbacili iz takta? Jeste li očekivali da će biti tako neugodan prema vama?

Ne razmišljaš o tome. Doduše, nikada ne znaš što će ti se dogoditi na terenu. To je takav posao. Ja to volim opisati stihovima jedne meni drage pjesme Iron Maidena koja kaže: “Jump in the cockpit and start up the engines (...) rolling, turning, diving, going in again (...)”. Tako vam je to u ovom poslu. Kad jednom uđeš u taj kokpit, moraš biti dobro pripremljen i spreman na sve, čvrsto držati palicu jer na tom letu nikada ne znaš što te čeka. Na taj teren sam otišla kao i na svaki drugi. Pratim teme koje se tiču gospodarenja otpadom i htjela sam od gradonačelnika dobiti odgovore na legitimna pitanja koja zanimaju sve građane grada Zagreba. Svi smo vidjeli kako je završilo.

Kako vaši roditelji u Pločama reagiraju na sve te situacije s Bandićem?

Naviknuli su se oni na moj posao i ono što on sa sobom nosi. Roditelji i sestra su mi najveća podrška, ali ujedno i najveći kritičari. Uvijek oni nazovu nakon Dnevnika i prokomentiraju moj prilog ili javljanje, kao i ostale aktualne teme. Ohrabrili su me da i dalje profesionalno i odgovorno radim svoj posao i da se ne dam.

A sugrađani, kolege, prijatelji...? Dobili ste mnoštvo poruka podrške. Što su vam sve pisali?

Mobitel mi je “eksplodirao”. Toliko je zvonio da sam ga u jednom trenutku morala ugasiti kako bih u miru završila prilog i odradila posao. Toliko je poruka i mailova stiglo da sam odgovarala idućih pet dana. Inbox na Facebooku mi je bio zatrpan porukama građana. Uglavnom su pisali da su jako nanervirani onim što su vidjeli, mnogi su molili da ne odustanem od propitkivanja. Čak su mi slali i mailove s fotografijama iz različitih dijelova grada, o problemima koji muče njihove kvartove. Od kolega, ne samo s Nove TV, već i iz svih drugih medija, odmah je stigla podrška. Kako meni, tako i kolegi snimatelju Peći Moskaljovu.

A prijatelji? A znate kako je, oni su to okrenuli na šalu. Zadnjih dana me uglavnom dočeka neka šala na račun razvrstavanja otpada ili mojih očiju. Ali, šalu na stranu – svi oni su bili zgroženi zbog svega što su čuli i vidjeli. I da, iako u šali, puno je ljudi pitalo - odvajam li otpad pa evo još jednom – odvajam. Bilo bi licemjerno da to ne radim, a bavim se tim temama.

Za vrijeme njegova verbalnog napada iza njega su stajale i smijale se šefica Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban, nekadašnja ministrica zdravstva Ana Stavljenić Rukavina i Bandićeva pročelnica za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić. Kako ste se osjećali u tim trenucima? Kad žena ženi nije pružila ruku i solidalizirala se s vama.

Vidjela jesam, ali u tom trenutku nisam uopće razmišljala o tome. Bila sam koncentrirana na pitanja i odgovore koje sam htjela čuti. Ne znam čemu su se gospođe točno smijale, ali znam da tema o kojoj smo razgovarali nije nimalo smiješna, kao ni način komunikacije sa strane gradonačelnika.

Kako komentirate Bandićevo neugodno ponašanje prema vama, ali i vašim kolegicama? Imao je nedavno i slične ispade prema reporterkama RTL-a Ružici Đukić i N1 televizije Mateji Dominiković. Mislite li da je sve to stvar kućnog odgoja, u ovom slučaju, očito lošeg?

Jedno je sigurno – ovakav način komunikacije kakvom svjedočimo u posljednje vrijeme kod gospodina Bandića nije primjeren njegovoj funkciji. On je gradonačelnik najvećega hrvatskoga grada, četvrta politička funkcija u zemlji. Kao takav mora biti spreman na propitkivanja i držati se pravila ponašanja. Dužan je odgovarati na pitanja koja se postavljaju u interesu građana. Apsolutno je legitimno pitati na što se i kako troši proračunski novac u gradu koji vodi.

Jeste li razmišljali o tome da ga prijavite HND-u?

HND i Sindikat novinara Hrvatske svaki su put regirali kada bi se dogodili ovakvi ispadi. I neprestano ukazuju na to da takvo ponašanje nije dopustivo te da je naš posao postavljati pitanja, a predstavnika vlasti da na njih odgovaraju. Tužno je da to neprestano moraju ponavljati.

Pretpostavljam, niste očekivali da će vam se ispričati nakon svega?

Najiskrenije, ne razmišljam o tome. Zna se što je pristojno, a što ne. Ono što me strašno ljuti je izbjegavanje odgovora na konkretna i legitimna pitanja. Odgovaranje doskočicama i dociranjem.

Mislite li da će Bandić nakon svega ubuduće biti blaži u konverzaciji s novinarkama?

Mislim da je dužnost gospodina Bandića odgovoriti na pitanja koja mu se postavljaju u interesu građana.