Igra svjetla u kući staroj 200 godina: u Kamenitoj ulici u Splitu nalazi se tek renovirani stan od svega 30 kvadrata, pogledajte kako ga je njegov vlasnik preuredio

– Kreacija mi krene od organizacije prostora, gdje će što biti, gdje je što protočnije, gdje je najefektnije da nešto bude. Tijekom godina sam shvatio da se dizajnom ne mogu baviti za stolom, crtajući, jer ono najvažnije otkrije se u prostoru, tu i donesem odluke gdje što staviti. U prostoru imam osjećaj gdje što treba biti, i često u izvedbi promijenim svoje ideje ili odluke, vodim se čistim osjećajem. To mi daje točnije rezultate – govori nam Siniša Jakovčević dok razgledamo stan koji je uredio po svojem guštu.

I ne samo da je dizajnirao taj prostor, nego je i izradio većinu njegovih elemenata, a poseban je naglasak na osvjetljenju jer se naš domaćin u svojem profesionalnom radu najviše bavi dizajnom rasvjete.

Stan površine 31 kvadrata nalazi se u prizemlju kuće u Kamenitoj ulici u splitskom Varošu, a Siniša Jakovčević u cijelosti ga je renovirao. Smješten je na poziciji jug – sjever.

– Ova je kuća jako stara, neki u susjedstvu kažu da je starija od 200 godina. Dok sam je renovirao, moglo se vidjeti da je imala izlaz i na sjever. Po kazivanju nekih ljudi, nekad oko ove kuće nije bilo ničega. U originalu su bili veliki otvori, prizemlje kuće očito je služilo za nešto javno. Kopao sam kamen i našao sam puno kanala, može se zaključiti da je to bio prostor u kojem su se ljudi zadržavali. U ovom prostoru svaki je centimetar važan. Trebao sam sve srušiti, ogoliti zid i vidjeti što se može učiniti, što se može iskoristiti od originalnih zidova, kako vizualno povisiti i proširiti prostor – govori nam Siniša Jakovčević.

Iskoristio sve što je mogao

U prostoru je iskoristio sve što je mogao, napravio je strop od cigli i ostavio originalne grede. U Varošu je našao kamen koji je ugradio uz ulazna vrata, tamo gdje bila prije cigla, a tako je napravio i pragove na prozoru.

– Želim iskoristiti sve što se može iskoristiti, i grede i vrata i kamen. Ako od nečega mogu nešto novo napraviti, to je nemjerljivo. Primjerice, gredice koje su nekada služile da se u njih može zabiti brokva kad se gradio štok, sada služe za ukras. Ove grede na stropu bez intervencije nisu bile nešto. Da bih dobio ovaj efekt, obrađivao sam ih, obojio bojom za zid, brusio, i sad izgledaju kao “shabby chic” – opisuje nam što je sve radio.

Najveći mu je gušt raditi u prostorima s kamenom i drvom; najviše ga inspiriraju, ne samo u dizajnu, nego mu je gušt raditi s tim materijalima. Kaže kako ga uvijek ugodno iznenadi kad stara daska zamiriše. Od modernijih materijala u zatvaranju zidova koristio je rigips (gipsani karton) i porobeton, koji je, kako ističe, podatan jer ga je lako oblikovati u zakrivljene linije. Prije desetak godina imao je cijelu ediciju lampi od tog materijala.

Stol je masivan od punog drva, od drva je napravio i ormar, a od starih vrata sofu.

– Sofu sam danima tražio po dućanima, a kako nisam našao potrebne dimenzije, napravio sam je doslovce u dva sata. Volim iskoristiti materijale, to zahtijeva rad, ali to mi je gušt. Malo više muke, a ne zvati prijevoz da odnesu staro i opet donesu novo. I vrata u spavaćoj sobi napravio sam od retaja od starog drva. Bilo ga je u kući, pod je bio od dasaka – objašnjava Jakovčević.

U sobi je napravio i saunu, čija je prva namjena da prostor izgleda veći, a zajedno sa svjetlosnim efektom prostoru daje toplinu. Drvo saune također je od podnih dasaka, što je, ponovno će naglasiti, teže jer je lakše kupiti drvo nego oblikovati staro i dovesti ga do mjera koje trebaju.

Klima-uređaj u ormaru

Zanimljivo je da je klima-uređaj sakrio u ormar, da se ne vidi kad nije uključen, a kad klima radi, podignu se vrata te ladice u ormaru. U malom prostoru, ističe, treba što manje aparata.

Također, prostor ima podno grijanje. Ideja je bila da cijeli put od kreveta do kupaonice bude topao, i da to bude i zimi ugodan prostor za vježbanje joge ili nečega drugog.

Kao dizajner rasvjete, Jakovčević je poseban ugođaj u ovom stanu omogućio svjetlosnim rješenjima. Čim ustane iz kreveta, pali se lagano svjetlo jer je senzore postavio u podnožju kreveta. Kaže da su u prostoru senzor plus prekidači idealna kombinacija.

– LED rasvjeta revolucija je za ambijentalnu rasvjetu. U sauni svjetlo pruža boje koje se koriste u terapiji bojama. Kad se soba i sauna stave u intenzivnu boju, to počinje djelovati na osjećaje. U kazališnoj rasvjeti to se postiže na sceni, rasvjeta se može mijenjati postižući razne efekte, tako i ovdje. To LED rasvjeta nudi u malim prostorima, odnos boja, snage scene, za dobro jutro, za ručak, za pižolot, doslovno na daljinski mogu mijenjati boje i jačinu svjetla – kaže naš domaćin.

Na stropu iznad kreveta i u spavaćoj sobi uza zid izradio je i dva umjetnička elementa. To je njegov posebni pečat ovom prostoru, a onaj na stropu dodatno je u službi svjetla, ne samo kao dekoracija.

– Što staviti na zid u dnevnom prostoru? Napravio sam galebe koji sa svjetlom dobiju novu dimenziju. To bih možda ponovno radio drukčije. Preispitujem se. Nekad mi je izvedba ljepša od ideje i oduševim se, a kad nije, mijenjao bih – kaže nam.

Prvi put je radio sa željezom, od kojega je na prozoru izvana oblikovao dva galeba, koji služe kao ograda.