Sprovod kakav bi i sam režirao: na Ćubijev zadnji ispraćaj stigli su 'po Splita' i čitava estrada, govor Vedrana Mlikote bio je posebno emotivan; Pogledajte kako su se poznati oprostili od legende

'Po Splita' je u današnje rano poslijepodne pristiglo na groblje Lovrinac kako bi posljednji put ispratilo Damira Mihanovića Ćubija, omiljenog glazbenika, zabavljača, glumca, kantautora, showmana.

Svi su htjeli pozdraviti obitelj, njegove najbliže, no veliki broj zbog ogromne gužve ostao je tek čekati u nepreglednoj koloni. Bio je to sprovod posve drukčiji od uobičajenih, pratila ga je glazba, čule su se i anegdote, i zapravo je sve izgledalo kao da će se on svaki trenutak pojaviti u mnoštvu.

- On bi odma bruma koju bazu, svit bi puca od smija – čulo se među okupljenima.

Sve se okončalo živom svirkom njegovih prijatelja iz Trio gušta, koji su ga uz pjesmu koja se tiho širila među ljudima otpravili na onaj svijet. I aplauzom gomile koja je razbila lovrinačku tišinu, onom za zadnji Ćubijev nastup. Bilo je zapravo onako kako bi to on sam želio, što dalje od suza, što bliže smiju. Možda je to najbolje poentirao njegov bliski prijatelj Vedran Mlikota, navevši da je otišao čovjek sa srcem velikim kao Mosor, a dušom dubokom kao Brački kanal.

- Ispraćamo te Ćubi na daleko mjesto, u neko urnebesno sazviježđe koje će se, čim ti stigneš tamo, tresti od smijeha i dobre energije. Naš Ćubi, naš dobri bijeli klaun, dobri duh svih druženja, utakmica, putovanja, veliki inteligentni, duhoviti i nikada umorni ceremonijal majstor. Od Zekinog komina, šoltanske plaže, kazališnih arena, stadiona, svejedno gdje je bio, ma i kada je šutio, uvijek je bio u središtu. I oko njega je vladao smijeh, njegov zaštitni znak. Bio je tvornica smijeha koja je radila u tri smjene, koja je uveseljavala ljude i tijekom boravka u bolnici. Spavaj i sanjaj naš anđele, sanjaj sve nas kojima si oplemenio život – naveo je Mlikota u posebno emocionalnom govoru.

'Otišao je čovjek sa srcem velikim kao Mosor i dušom dubokom kao Brački kanal': brojni Splićani danas su se posljednji put pozdravili s Ćubijem

Tko je bio? Bolje bi pitanje bilo a tko nije, jer su se Ćubiju došli javiti svi: Tomislav Bralić, Forum, Dupini, Dalmatino, Dražen Zečić, Jakša Navigator, Đoni Gitara, Zorica i Joško Banov, Tedi Spalato, Zlatko Dalić sa suprugom, Nenad Pralija, Alen Nižetić, Jole, Vesna Dragojević sa sinovima, Petar Dragojević, Tiho Orlić, Mladen Grdović, Matko Jelavić, Ivan Pažanin, Hrvoje Zirojević, Mate Bulić, Stefan Kokoškov, Ante Sanader, Zvonimir Mihanović, Neno Belan, Nives Ivanković, Marijana Batinić, Giuliano i Kristina Đanić, Saša Jakelić, Tomo Mrduljaš, Goran Karan, Đorđi Peruzović, Zrinka, Marina Tomašević, Duško Mucalo, brojni sportaši, poslovni ljudi… Mogli bi ovako do sutra. Adio naš Ćubi.