Prijatelji i kolege biranim riječima opraštaju se od voljenog Ćubija: Pamtit ću ga kao čovjeka velikog srca, plemenitog, dobrog, kao humanista, čovjeka koji je više gledao druge nego sebe

Tužna vijest prvog dana 2020. godine prohujala je Splitom i u srcima ostvaila veliku prazninu. Otišao je onaj koji je najviše uveseljavao, ne samo Split, nego cijelu Hrvatsku, čovjek koji je tijekom svoje karijere izmamio mnogima osmijeh na lice. Na društvenim mrežama veliki broj Ćubijvih prijatelja i kolega, pa i "običnih" građana ostavljaju poruke. Njegov nemirni i veseli duh mnoge je dotakao i jedno je sigurno Damir Mihanović neće tako brzo biti zaoravljen, bio je ikona ovog grada.

- Tek ćemo sada, nažalost, svi mi skupa u Hrvatskoj vidjeti koga smo izgubili. Ćubi je bio čovjek koji je uveseljavao ljude, koji ih je znao nasmijati. Takvih nema puno – ispričao nam je Ivica Bubalo

- Bili smo prijatelji, i jako mi teško što je tako naprasno otišao. Pamtit ću ga kao čovjeka velikog srca, plemenitog, dobrog, kao humanista. Kao čovjeka koji je više gledao druge nego sebe – kazao je Đoni Gitara

- Tu vijest ne mogu probaviti. Čuo sam se s njima nakon Božića, vjerovao sam da će sve ići na dobro. Kad bismo kao članovi Split Stars tima putovali na humanitarne utakmice, on bi nam svojim šalama, optimizmom, veseljem produžavao život, toliko je tu bilo smija... Ako slučajno nekad ne bi išao s nama, to ne bi bilo to. Mislim da je u nekim poslovnim razinama bio podcijenjen, jer je toliko toga bilo u njemu. Bio je svestran i jedinstven – neutješan je Alen Nižetić.

Od preminulog Damira Mihanovića Ćubija se oprostio i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

- Hvala Ti za smijeh i vedrinu koju si nam godinama nesebično dijelio, kao što si uvijek bio spreman pomoći onima koji su najpotribniji. Generacije će te pamtiti po veselju, dobrim bazama, vrhunskim batudama i zaraznim osmijehom. Adio Ćubi, adio veliki, skromni i dobri čovječe! Ostavi nam bar pinku tvoga smijeha i dobre volje - napisao je splitski gradonačelnik.