Iako je “Zara online” službeno objavila početak sniženja još u četvrtak u 21 sat, košarice šopingholičara već su tada bile pune, ali su se vrlo brzo ispraznile.

Oni upućeni kažu da je i prije termina dosta toga već bilo rasprodano, nije bilo veličina, a mnogi su komentirali da su cijene i dalje previsoke jer se nudilo sniženje od tek 30 posto, dok je, primjerice, velik dio artikala na Black Fridayu bio snižen sasvim prihvatljivih 50 posto. No, kako to biva kod nas, važno je da je barem nekakvo sniženje pa su dućani, kako oni online, tako i oni fizički, privukli ipak brojne kupce spremne za prvi krug sniženja, koji je počeo 27. prosinca.

Kao da ne postoji sutra

- Ovo je ludilo! Tražim kaput koji sam zacrtala, ali ne mogu mu ući u trag. Žene vrte, okreću robu kao da sutra neće doć. Sve je iskupusano. A vidi reda na blagajni! - komentira mi prijateljica koju sam srela u “Zari”, gdje je vladalo pravo opsadno stanje.

Dođe ti milo onih prodavačica koje pokušavaju složiti robu, no mušterije su uvijek brže od njih.

Aktualni krug sniženja trajat će do polovice siječnja, do kada će popusti iznositi između 20 i 30 posto. I nisu neki, komentiraju svi, iako hrle put dućana.

- Sad je roba na sniženju 20, 30 posto, a dio kolekcije i 50 posto. Ima kupaca, pogotovo kroz jutro. U veljači nas čeka popust i do 70 posto, ali se do tada dosta toga rasproda - kaže nam prodavačica iz “Benettona”.

Vrtimo se po gradu u potrazi za sniženjima, pa tako vidimo da “Intimissimi” nudi popust do 50 posto, “Max Mara” 40 posto, a u “Blu Kidsa” je od 30 do 50 posto. Kako stvari stoje, prema onom što smo vidjeli do sada, najveći popust je u “Borovu” - do 60 posto, na koje se obračunava još dodatnih 10, odnosno 20 posto.

Za navalu - spremni!

I u šoping centrima su spremni za navalu kupaca. Tamo je ionako gužva svaki vikend, svaki žuti, crni i tko zna koji dan, a o kišnoj prognozi da ne govorimo. Oni koji oglašavaju nekretnine, obavezno navode udaljenost od mallova kao prednost.

“Mango” nudi do 50 posto popusta, ali to se ne odnosi na novu kolekciju.

“Replay” ima popuste do 50 posto na cijelu jesen/zima 2019. kolekciju, a “Reserved” samo na određene artikle. “Skiny” pak ima sniženje do 50 posto na aktualnu kolekciju.

U “Massimo Duttiju” i “Pull & Bearu” kupci mogu dio asortimana pronaći i u pola cijene. Nešto veća sniženja od 40 posto potrošače očekuju i u “Stradivariusu”, dok se na internet trgovini “Mango outleta” oni penju i do 70 posto uz besplatnu dostavu iznad 350 kuna.

Oni koji planiraju na skijanje, opremu mogu nabaviti za 20, 30 posto jeftinije. No, sve je to skromno, složit ćete se, jer svako malo imamo takva sniženja. Oni mudriji usmjerit će se na sniženja konkretnih artikala poput namještaja, bijele tehnike, zimskih guma i sličnog. Svatko po svom guštu.