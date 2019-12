Zašto sve više djece tijekom odrastanja treba logopeda? Dalmatinska stručnjakinja o velikom problemu u odgoju: 'Roditelji se zabrinu tek kad im osvijestim o čemu se radi'

Zašto je sve više djece kojima je tijekom odrastanja potreban logoped? Koji su uzroci teškoća u jeziku, govoru i komunikaciji? Kako prevenirati te teškoće? Sve su to pitanja na koja nam je odgovore dala logopetkinja Sandra Raguž, jedna od četiri logopeda u Jedinici za poremećaje razvojne dobi u Općoj bolnici Dubrovnik, gdje radi već 23 godine.

Magistrirala je dječju adolescentnu psihijatriju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, što joj pomaže u radnim aktivnostima.

- Jedinica djeluje u sklopu Odjela psihijatrije, trenutno nas je zaposleno četiri logopeda i dva psihologa. Radimo timsku procjenu djece i ako je potreban, nastavljamo s nekim od terapijskih postupaka.

Zašto je sve više djece kojima treba logoped?

- Svakodnevno višesatno gledanje u ekrane svakako doprinosi tome. Sve se više gleda televizija, u mobitel, tablete... Mi smo društvena bića i trebamo interakciju, kroz koju se govor i uči. Ono što nama daje televizija, to je slika i nije interakcija. Majka sam dvoje odrasle djece, pa o ovome mogu govoriti s profesionalne i roditeljske pozicije. Ono što vidim jest da smo otuđeniji kao ljudi i kao društvo. Volim se družiti, društvena sam osoba i to mi pomaže u mom radu. Želim ostati vječno dijete. Mislim da ljudi koji rade s djecom moraju biti maštovitiji, radosniji i sretniji.

Televizija je danas velika prepreka. Vidim to po roditeljima koji mi dolaze u dijagnostički postupak, djeca sve više gledaju televiziju, a roditelji ne smatraju da je to neki problem. Onda im osvijestim o čemu se tu radi, pa su zabrinuti. I bolje da su zabrinuti nego da imamo problem. Ulog u djecu je ulog u našu budućnost i našu zajednicu i to je najbolje što možemo napraviti. Naš je zadatak osposobiti djecu da budu vrijedni članovi zajednice u kojoj žive.

Promijenila se i obiteljska dinamika. Kao društvo više ne funkcioniramo kao nekad. Danas su rastave jako česte. Djeca češće žive s jednim roditeljem, bilo majkom ili ocem. Djecu, pod navodnike, odgaja i ‘selo’, baka i djedovi, te uža zajednica, tetke, dundovi, prijatelji i susjedi. Prije se djecu moglo poslati na ulicu da se bezbrižno igraju, gdje su se učila socijalnim vještinama. Danas to izostaje. Ono što današnje dijete ima je vrtić i skupina u kojoj boravi, te roditelji koji su umorni kad dođu s posla, imaju svoje aktivnosti. Meni je današnjih roditelja žao jer imaju previše obveza, strka je ne za novcem, nego za socijalnom stabilnošću. U životu je najvažnije zdravlje, ljubav i sreća, ali naravno da je potreban i novac da bismo mogli funkcionirati i osigurati djeci normalnu budućnost.

Spontanost je nestala

I roditelji snose dio odgovornosti jer puno ih provodi vrijeme na društvenim mrežama, umjesto s djecom.

- To vrijeme je vjerojatno vrijeme za opuštanje. Nekad su aktivnosti bile usmjerene prema prirodi, izlascima vanka, na druženje... A danas nije tako. Prije nismo morali nazivati telefonom i dogovarati susrete, sve je bilo spontano. Danas sve mora biti organizirano i dogovoreno, unaprijed najavljeno.

Koje su najčešće teškoće kod djece koje vidite u svom poslu?

- Prvo radimo dijagnostiku, pa terapijski postupak, ako je potreban. Ako nije, daju se savjeti i podrška roditeljima ili skrbnicima. Dajemo preporuke, kako s djetetom raditi na jezično-govornom razvoju. Ne bavimo se samo s djecom, u terapijskom postupku imamo i odrasle koji su imali traume mozga i slično, pa im pomažemo u rehabilitaciji, odnosno obnavljanju jezično-govornog izražavanja.

U poslu susrećem jezične, govorne i komunikacijske poteškoće. Zbog jezičnih poteškoća pratimo djecu od 2 ili 3 godine, to je rana intervencija. Jezična poteškoća znači da se radi o zakašnjelom govoru. Postoji kalendar razvoja, po kojem roditelji mogu vidjeti kasni li dijete u jezično-govornom razvoju. Dijete od 2 i pol godine trebalo bi imati fond od 50 riječi i izgovarati jednostavne dvosložne riječi. U terapijskom postupku radimo na tematskoj riječi, na usvajanju imenica, glagolima pa do strukturiranja rečenica. Ima dosta takve djece, koja su kognitivno i spoznajno u redu, ali nešto tu kasni. Kasnije se to dobro iskristalizira, ali u tako maloj dobi teško je reći o čemu se radi. Djeca znaju imati poteškoća u artikulaciji, gramatičnosti u rečenici, predvježbama za usvajanje čitanja i pisanja, odnosno predškolskim vještinama i znanjima, pa poslije imaju poteškoće u školi. Jedno vuče drugo.

Što se tiče govornih poteškoća, to su artikulacijske poteškoće, znači nepravilan ili neprecizan izgovor glasova, te poremećaji fluentnosti govora (mucanje). Sve ove poteškoće znaju biti povezane s raznim dijagnozama. Poremećaji komunikacije mogu, a ne moraju zahvatiti neurorizičnu djecu ili djecu iz autističnog spektra, koji je također u porastu. Kad vidimo da se radi o nekim velikim poteškoćama, što ovisi o dobi i problematici, onda dijete šaljemo na daljnju obradu, a to je neuropedijatar, ORL specijalist ili dječji psihijatar.

Primijetila sam porast dječje govorne apraksije. Apraksija je nemogućnost izvođenja smislenih, ranije naučenih motoričkih radnji, unatoč volji i fizičkoj sposobnosti da se učine. To je neurološki problem koji utječe na govor. Djeca nemaju problem s jezikom, nego neurološke smetnje koje nastaju uslijed preranog poroda ili drugih razloga. Primjećujem da dijete ima volju i htjenje za nešto reći, ali teško mu je to izgovoriti. To su te teškoće u izvođenju voljnih pokreta. Nisu sva neurorizična djeca, djeca s teškoćama, ali određeni broj statistički mora u terapiju. Trudimo se i pomognemo koliko god možemo.

Gužva u terapijskim postupcima

Ima li Dubrovnik dovoljno logopeda?

- U principu, malo se mladih ljudi upisuje na naš fakultet. To je taj jedini Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu koji ima tri smjera, od čega je jedan logopedija. Kad sam ja studirala, bilo nas je 25 na godini. Nije bilo ovoliko potrebe za logopedima, ljudi nisu ni znali što je to logoped. Stalno sam morala objašnjavati što je to uopće. A danas je velika potreba za logopedima. Imamo liste čekanja, meni je to žao, osobno imam oko 50-ero djece u terapijskom postupku tjedno. Ali ovo nije zanimanje, ovo je poziv jer moraš dati sve od sebe.

Nas nikad ne može zamijeniti aparat. Svi radimo dugi niz godina i jako nam je drago kad neka mlada kolegica iz Grada bude primljena na ovaj fakultet jer se onda možemo nadati da će se vratiti i da će nas netko naslijediti. U ovom je poslu jako važno znanje, ali i iskustvo. Nisam ista kakva sam bila prije 20 godina. Cijeli život je učenje, tako i u ovom području, pa stalno prolazimo edukacije i ulažemo u svoje znanje.

Što biste poručili roditeljima, na što da posebno obrate pozornost kad je riječ o jezično-govornom razvoju kod djece?

- Roditelji su danas stvarno osviješteni, puno čitaju, istražuju po internetu. Njima treba komunikacija i podrška, da netko s njima popriča, to oni cijene. Onda je svima lakše. Ono što je najbitnije od svega, jest da se bave svojom djecom, da razgovaraju s njima. Svakog dana im treba čitati priče, razvijati im slušnu pažnju i pamćenje, što je kasnije važno za daljnji edukacijski proces.

Neki roditelji očekuju da djeca budu mirna, ali dijete je stvoreno da bude radoznalo. Da se vratim na početak, cilj je roditeljstva odgajanje djeteta, da bi ono bilo koristan član naše zajednice.