U zimi zamrlom mjestu dva su prijatelja stvorila božićnu čaroliju: tisuće lampica oduševile su stanovnike i vratile šušur u središte grada, ali jedna im stvar ove godine ipak nije pošla za rukom

Sve je počelo prije nekoliko godina kad su Jakša Jončić i Daniel Pavoković, dvojica prijatelja iz Komiže, kao veliki obožavatelji božićnih i novogodišnjih blagdana i svega što ide uz njima najdraži prosinac, pustili maštu na volju i počeli raskošno kititi dom i okućnicu, ali i ulicu koja vodi do njih.

Beskrajnim nizovima lampica i šarenoj jelki u dvorištu iz godine u godinu dodali bi nove kičaste drangulije i ukrase – jednom je to bio veliki Djed Božićnjak, drugi put su instalirali soba, treći put saonice... I to im je bilo malo, pa su komiški Salaji (prijatelji su im u šali znali reći kako počinju podsjećati na “Božićnu bajku” poznate obitelji iz Čazme) lampicama osvijetlili i Stradun, ulicu koja vodi do njihova doma i spaja se na popularnu Ribarsku.

Lani je, kažu nam Jakša i Daniel, baš bio “boom” njihove božićne čarolije u Komiži – nema onoga tko u njoj živi ili je bio samo u prolazu a da nije poželio osjetiti dašak blagdanskog ugođaja u njihovoj režiji.

Navraćali su na njihovu adresu i mladi i stari i divili se svjetlucavom, toplom ozračju u zimi opustjelom otočnome mjestu. Publika im je stalno bila pred vratima, a za njihovim se primjerom povela i susjeda.

Ove su godine Jakša i Daniel svoju božićnu priču poželjeli podići na višu razinu – još ovoga su ljeta, radeći u sezoni, razrađivali ideju o organizaciji “Adventa u Komiži”. S prvim jesenskim danima osnovali su udrugu “Christmas Time”, a onda su krenuli u potragu za blagdanskom kućicom, prvom koju je Komiža u ovo doba vidjela.

Zahvaljujući njihovu entuzijazmu i trudu, u središtu zimi inače zamrlog mjesta iz večeri u večer vlada šušur oko ugostiteljskog objekta u kojemu “ima za poist i popit”, ima i dobre muzike, a potrudili su se organizirati i različite aktivnosti vezane uz božićne običaje. Isprva, otkrivaju, nije bilo jednostavno...

– Najprije smo tražili gotovu drvenu kućicu, i to ono u stilu “platili bismo, nije problem”, ali kako je nitko nije imao, odlučili smo je, o svojem trošku, sagraditi – govore aktualni vlasnici prve adventske kućice na komiškom Škoru (trg).

Malo-pomalo kupovali su materijal, koji je “Hektorovićem” stizao iz Splita, a onda su se bacili na posao.

– Gradnja je, sa svim ukrašavanjima, trajala mjesec dana. Imamo otprilike pet tisuća lampica, kupili smo i svjetleće figure – Djeda Mraza, snjegovića, napravili smo stolove i taburee od starih guma i “prošli” ih autolakom u boji bronce. Klupice su od paleta, škanjele (varijanta taburea) od greda... Kupili smo i dekice, kušine, a neke smo i sami šivali. Uglavnom smo reciklirali stare materijale – govori maštoviti “hande made” dvojac.

Dok je Jakša skloniji kreiranju uporabnih predmeta i zna s dekoracijama i tkaninama, Daniel, po struci inače kuhar, latio se kuhače, pa je u njihovoj kućici, uz neizostavne fritule, moguće kušati i domaće salenjake ili, primjerice, vafle. Hot dogovi, kobasice (naručuju ih iz Slavonije), maruni, kuhano bijelo i crno vino, punč, domaća višnjevača, šljivovica i travarica, vrući džin-tonik... svakodnevno su na repertoaru komiške “Christmas Time” kućice, koju je agilni dvojac otvorio uz potporu Grada Komiže, Nautičkog centra i tamošnje Turističke zajednice. TZ im je, uz skroman financijski budžet, ustupio i grijalice i stolice, a Grad javni prostor.

– Svake nedjelje palila se adventska svijeća, a uz to bi se organizirala i tombola, pa bi došli i stariji. To je baš bilo lipo... Organizirali smo i dječje radionice, sadili pšenicu na Svetu Lucu i izrađivali ukrase za kićenje glavne jelke na rivi – zadovoljno će Jakša i Daniel, veseleći se danima koji tek dolaze.

– Imali smo i koncerte 2Tanjos, pa su nam došli Sara i Japa, a onda i DJ Palčić, koji će zabavljati ekipu i na dočeku Nove. Reakcije ljudi su super, domaćima je baš drago. Čak nam masovno dolaze i Višani i otočani iz drugih mjesta na škoju. Ugodno smo iznenađeni – vele Jakša i Daniel, koji bi voljeli da njihova blagdanska priča u Komiži postane tradicija.

– I da se u baš svakoj kući u kojoj se živi u Komiži kupe barem jedne lampice i postave na otvorenom u prosincu kako bi se stvorio blagdanski ugođaj u mjestu – priželjkuje dvojac kojemu ovoga mjeseca, u svoj ovoj adventskoj gužvi i strci, nije pošlo za rukom samo jedno – okititi vlastiti dom i ulicu, što im je bila navada proteklih godina.

– Valjda ćemo stići ovih dana, još ima vremena – smiju se Jakša i Daniel.