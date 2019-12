Povijest ljubavnih priča predsjedničkih kandidata: u jednom braku vlada prava doza ljubomore, drugi par ima svoje bračne začine, ali jedna stvar im je zajednička

Iako se ljuti politički rivali razlikuju po mnogočemu, jedno im je zajedničko - skladni dugogodišnji brakovi: aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović svog je Jakova upoznala na proslavi Nove godine, baš kao i Zoran Milanović svoju Sanju, piše Gloria.

Sanja i Zoran Milanović - Prava doza ljubomore

Dok u svijetu većina žena predsjedničkih kandidata u stopu prate muževe u kampanji, epidemiologinja Sanja Musić Milanović (50) to za svojeg supruga Zorana Milanovića (53) čini samo u situacijama od posebne važnosti. Primjerice, na predstavljanju njegova predsjedničkog programa u zagrebačkom klubu Tvornica i na prvom službenom predizbornom skupu u Koprivnici.

Majka njihovih sinova - Ante Jakova (21), studenta četvrte godine prava na Sveučilištu Groningen u istoimenom nizozemskom gradu, i Marka (15), učenika prvog razreda Klasične gimnazije u Zagrebu - rijetko nastupa u javnosti, a kad to čini, uglavnom je vezano uz njezinu karijeru voditeljice Službe za promicanje zdravlja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Tako je ovog ljeta zdušno na televiziji promovirala kampanju “Nema maženja bez paženja”, čiji je cilj edukacija i osvješćivanje, posebice mladih, o važnosti očuvanja i unapređenja spolnog i reproduktivnog zdravlja. A iako je tada na novinarsko pitanje je li spremna za predsjedničku kampanju poručila da se ona bavi kampanjom “Živjeti zdravo”, čiji je fokus prevencija debljine, nikada nije krila da je suprugu najveća podrška.

To je dokazala još od vremena njegovih predizbornih kampanja za funkciju premijera, koju je Zoran Milanović obnašao od prosinca 2011. do siječnja 2016.

- Tko mu iskrenije može reći nešto od mene? O svemu imam mišljenje i bez ustručavanja ću ga izreći. Uvijek sve “ogolim” do kraja. Zoran se nikad ne uvrijedi. Mi se dovoljno poznajemo - rekla je svojedobno u jednom od rijetkih intervjua. Njih dvoje upoznali su se 1991. na proslavi Nove godine kod prijatelja. Iskrice su, očito, planule na prvi pogled jer su već nakon tjedan dana bili par. Vjenčali su se tri godine kasnije, a od 2008. žive u dvoetažnom stanu od 127 četvornih metara u potkrovlju zgrade u centru Zagreba.

Moglo bi se reći da “predsjednik s karakterom” - što je Milanovićev izborni slogan - kod kuće ima ženu s karakterom.

- Sanja i ja veoma smo slične osobe. Oboje smo tvrdoglavi i odani, iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No osobe smo od riječi i na nas se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to provedemo do kraja. Srećom, Sanja ima razumijevanja za moj posao i jasno joj je da ponekad radim do dugo u noć. Zato sve dođe na svoje kad ljeti odemo na godišnji odmor u kuću mojih roditelja na Krku. Ondje se uvijek opustimo i uživamo u obiteljskom životu - rekao je svojedobno za Gloriju Zoran Milanović.

Njih dvoje dolaze iz sličnog miljea: oboje su odrasli u dobrostojećim i obrazovanim zagrebačkim obiteljima. Zoranov otac Stipe bio je voditelj Centra za ekonomski razvoj, a majka Gina nastavnica njemačkog i engleskog jezika u osnovnoj školi. Sanjina majka Ana je ekonomistica, otac Ivan inženjer građevine i poduzetnik. Oboje su uvijek isticali da su vrlo ambiciozni i samostalni, no u jednom je trenutku Sanja ipak podredila svoju karijeru suprugovoj. Iako joj se, kako je sama priznala, nije išlo, 1996. se odselila s mužem u Bruxelles, gdje je dobio posao savjetnika u hrvatskoj misiji pri EU.

Milanović je tamo na Flamanskom sveučilištu magistrirao pravo, ali ni ona nije sjedila prekriženih ruku. Iako je tijekom njihova trogodišnjeg boravka u Belgiji rodila prvog sina, uspjela je na Université Libre de Bruxelles magistrirati epidemiologiju kao najbolja studentica na godini. Predlagali su joj da ostane ondje i doktorira, no Zoran je odlučio da se želi baviti politikom pa su se 1999. vratili u Zagreb. On se tada učlanio u SDP. Kako njih dvoje generalno dijele politička razmišljanja i stavove o društvu, a ona od početka zna da je politika njegova strast, podržala ga je iako je svjesna njegove ponekad teške naravi.

- Zoran ne zna podilaziti, a naša javnost navikla je na takav politički pristup. To je izrazito štetno, no sad se teško naviknuti na Zorana, koji je u raspravama nezgodan. On te razgoliti, isprovocira, dovede u neugodnu situaciju, tjera da prihvatiš njegovu ideju. Ima potrebu raditi stvari ispravno te pokušati zainteresirati i druge da i oni rade kako treba - rekla je 2011. za Jutarnji list. Na komentare da je njezin suprug zgodan muškarac, odgovara da između njih dvoje postoji zdrava doza ljubomore, ali da jedno drugo nikad sumnjičavo ne ispituju s kim su bili i što su radili.

- Ako si ne vjerujemo, onda je bolje otići iz veze. A ja se jako ugodno osjećam u našoj - izjavila je svojedobno u jednom intervjuu.

Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović: Čarkice kao bračni začin

Predsjednički mandat Kolinde Grabar-Kitarović (51) obilježila je, među ostalim, za njezina supruga skovana pučka pošalica “Jakove, izdrži”, koja se s vremenom počela skandirati i na stadionima. Mnogima se očito čini da nije lako biti suprug hrvatske predsjednice iako se Jakov u protekle četiri godine nijednom nije požalio na svoj status. Naprotiv, “prvi gospodin” Hrvatske ostavlja dojam da bi u toj ulozi mogao izdržati još pet godina. Ovih mu dana skandiraju i na predizbornim skupovima, što on, po običaju, podnosi mirno, strpljivo, dobroćudno i bez komentara.

- Nije lako živjeti sa mnom - priznala je Kolinda na mitingu u splitskoj dvorani Gripe. Grobničanka Kolinda i Jakov, Riječanin šibenskih korijena, upoznali su se kao studenti u Zagrebu.

- Upoznala nas je zajednička prijateljica na jednoj novogodišnjoj zabavi. Imali smo mnogo tema za razgovor, oboje smo voljeli putovati, imali slične poglede na svijet i tako smo se složili - opisivala je Kolinda njihov prvi susret.

Život im se i prije upoznavanja kretao sličnim putanjama. Oboje su pohađali Prvu riječku hrvatsku gimnaziju, oboje su četvrti razred srednje škole preko učeničke razmjene završili u Americi, ona u Novom Meksiku, on u Kentuckyju, i oboje su bili odlikaši. U Zagrebu je Kolinda diplomirala engleski i španjolski jezik na Filozofskom fakultetu, dok Jakovu jedan fakultet nije bio dovoljan.

- Prije svega sam inženjer elektrotehnike i računarstva, ali i pomorskog prometa. Imam tri diplome, poslije sam magistrirao na elektrotehnici, a specijalizirao primjenu elektrotehnike u pomorstvu - izjavio je Jakov. Predavao je na Pomorskom fakultetu u Rijeci, počeo pripremati i doktorat, no odustao je od svojih znanstvenih i akademskih ambicija kako bi supruzi pomogao u političkom usponu. A predsjednica je lani doktorirala na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti.

Kolinda Grabar i Jakov Kitarović vjenčali su se 1996. u Bakru u crkvi sv. Andreja. Kći Katarinu dobili su 2001., a 2003. sina Luku. Nakon što je Kolinda 2004. postala ministrica za europske integracije, Jakov je djeci sve češće bio i otac i majka. I nikad nije požalio što se zbog suprugine karijere potpuno posvetio djeci i kućanskim poslovima.

- Karijerna pitanja su istodobno i životna i zato se drugima moja odluka koji put čini nelogičnom, no donio sam je zajedno sa suprugom - objasnio je jednom prilikom Jakov Kitarović. Onima koji su njezina muža smatrali “papučarem” Kolinda je poručivala da on nije podređen, nego moderan muškarac.

- On samog sebe ne žali, zašto bi ga drugi žalili? Jakov uživa u tome. Da je želio raditi, mogli smo se drukčije organizirati. Moja mama često je s nama provodila mjesece, pomagala bi njemu u kući, tako da nije on baš klasična kućanica. Zajednički život s Jakovom opisivala je kao partnerstvo ispunjeno ljubavlju, međusobnim uvažavanjem i poštovanjem. Među njima, kaže, nema ljubomore niti je bilo ozbiljnijih bračnih kriza.

- Neću reći da ponekad nema nesporazuma, da nismo par dana namrgođeni jedno na drugo, da ja ne prigovorim kad on negdje baci čarape ili da njemu ne smeta kad ja negdje ostavim cipele, ali to je sve dio života. Ako mi netko kaže da u vezi nije imao čarkice i probleme, onda to nije veza, onda to znači da je jedan od partnera podređen drugom, da to nije odnos međusobne jednakosti.

Kad su Jakova pitali po čemu su on i njegova supruga slični, a po čemu različiti, odgovorio je: - Oboje volimo čitati, kad smo zajedno na putu u automobilu, slušamo knjige na CD-u, volimo ići na izlete, u kazalište… A različiti? Supruga, primjerice, odluke donosi odmah, a ja ipak volim prespavati pa odlučiti. Ona voli nogomet, a ja zimske sportove.