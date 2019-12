Tko ne bi želio dočekati Božić u ovakvoj divoti? Jaslice koje je Ivo Tironi izdjelao u svome tinelu ostavljaju bez daha! Kao i pogled 'od milijun dolara' koji ih prati

Kad se svoj grad jako voli kao što Ivo Tironi voli svoj Trogir, onda je inspiracija njime nepresušna.

Slikar, nekadašnji gradski šef protokola, redatelj, scenograf, koreograf, nakladnik, osnivač kazališta “Travarica”, pjesnik, predsjednik nekadašnjeg Kulturno-umjetničkog društva “Kolo”, branitelj i nositelj spomenice Domovinskog rata, bivši direktor “Trogirskog ljeta” i djelatnik “Brodotrogira”, dade se razabrati, svoj 69-godišnji život utkao je pomalo u svaku poru voljenoga grada, jednog od najstarijih i najsačuvanijih na obje obale Jadrana – Trogir.

Povod posjeta njegovu domu onkraj (staroga) mosta, kod trogirske lučice, međutim, njegovo je najnovije djelo, to jest prikaz Betlehema pod borom.

U ložu umjesto u špilju

Biblijski prizor i ovoga je puta Tironi umješno prenio u prepoznatljive lokalne okvire, pa je tako Svetu Obitelj umjesto u špilju smjestio u repliku trogirske male lože kao zaklon.

Preciznije, biblijska špilja kao “rodilište” Spasitelja, Malog Isusa, u Tironijevoj je interpretaciji postala mala loža, dograđena u 16. stoljeću pored južnih (morskih) gradskih vrata, izvorno nazvanim Vrata Gospodnja.

Ta loža “extra muros” služila je kao šator, “da zaklanja danju od žege i noću da bude utočište i zaklon od vjetra”, kad bi se s prvim mrakom zatvorila gradska vrata, odnosno kao zaklon strancima i Trogiranima.

Poslije je služila i kao ribarnica i suvenirnica, da bi je likovnjak Tironi “ugledao” i kao fragment jednog od najpopularnijih sakralnih motiva u povijesti umjetnosti...

Skromni Tironi izdjeljao je svoje jaslice od drveta i smjestio ih u svoj neveliki dnevni boravak koji, međutim, uz njegovu intervenciju u dekoraciji prostora resi “pogled od milijun dolara”: upravo onaj na južna trogirska vrata, ložu i Kulu Kamerlengo!

– Trebalo mi je oko mjesec i pol dana za izradu replike ložice/jasli i postavljanje bora – približava Tironi tehničku stranu priče.

55 Orašara i nebrojeno anđela

Osim što je uspio u nakani ostvarenja prepoznatljivosti lokalnog motiva u svrhu biblijske priče, Tironi je postigao i pomalo nadrealan suživot drugih elemenata, poput inkorporacije mnoštva figura (ove godine iznimno popularnog “Orašara”) u priču, kojih on i supruga Nikica Tironi Ćulap posjeduju čak pedeset pet!

– Supruga je zaljubljena i u anđele, njih ne može ni pobrojiti – s osmijehom napominje domaćin i autor “trogirskih jaslica”.

Dakako, osim ljubavi prema Trogiru, najveća motivacija meštru Tironiju su njegova unučad, uz već poodrasle Nikolinu (16) i Ivana (20), djedovim ukrasima neizmjerno se vesele šestogodišnja Luna i četverogodišnja Ana.

No, i prije no što su se oni rodili, on je već bio “infišan” u Trogir, gdje je – evo kurioziteta – kao volonter čak osam godina svakodnevno, od 1988. do 1996. godine navijao gradski sat, preko puta katedrale!

Onda je Tironijevu ruku zamijenila struja...

Trogirske vedute

Nije nevažno istaknuti ni da je kao slikar-amater održao čak deset samostalnih izložbi (te još pet skupnih) diljem zemlje i većinom humanitarnog karaktera.

Omiljeno izražajno sredstvo bilo mu je ulje na platnu, odnosno grafičke tehnike, a motiv – čitatelji već naslućuju – trogirske vedute, dakle ponajviše doživljaj rodnoga grada s morske strane...

A upravo rečeni motiv našao se i na božićnim ukrasima (balunima) iz Tironijeva pinela, koje oslikava individualno, ručno, u sličnoj maniri kao i uskrsne pisanice.

Doista, Trogir nije mogao zamisliti boljeg likovnog ambasadora od Ive Tironija, svestranog umjetnika koji umije i kroz formu minijature reći puno.