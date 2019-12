Ono što priželjkujete dobiti za Božić puno otkriva o vama! Riješite naš test i doznajte što se krije iza vaše maštarije, mogli biste se poprilično iznenaditi...

"Pazi što želiš, moglo bi ti se ostvariti", je li i vama više muka od ove rečenice? Suspregnite refleksno kolutanje očima i zamislite se nad njenim prvim dijelom i mogli biste doznati nešto više o aspektima svoje osobnosti kojih možda niste ni svjesni, no svi oko vas vjerojatno jesu.

U dobu smo godine kad se teško ne prepustiti maštarijama o tome što bismo voljeli dobiti na dar, a bez obzira na to hoćete li svoje želje zadržati za sebe ili ih nekome manje ili više diskretno prišapnuti, riješite naš mali test i doznajte što sve ono što priželjkujete vidjeti umotano u ukrasni papir otkriva o vama.

Jednostavno je, među ponuđenim opcijama odaberite onu koja se podudara s vašom željom i pročitajte objašnjenje.



Nešto u čemu ćete izgledati još ljepše



Maštate li o prekrasnoj haljini ili seksi cipelama, po svoj prilici pripadate tipu osobnosti koji cijeli svijet shvaća kao vlastitu pozornicu. Takvi obožavaju biti u središtu pažnje i jako su zabavni u društvu. Rado će poslušati jadikovke drugih i još radije udijeliti savjet, no ono što nikako ne žele čuti su kritike na vlastiti račun, a to druge, kako koga, nasmijava ili uzrujava.

Među "minuse" im se ubraja i to što često zaboravljaju na svoje obaveze jer su previše fokusirani na trenutna zadovoljstva. Umjesto da se osiguraju u slučaju nevolja koje život nosi, radije računaju na sreću i da će se "izvući".



Nešto nostalgično



Sanjate li o predmetu koji ste davno imali pa izgubili ili bilo čemu s retro "štihom" što vam je "napeto" zbog patine vremena a ne jer je "vintage", vjerojatno vas osim sentimentalnosti odlikuju praktičan um i posvećenost zacrtanim ciljevima.

Takve osobe vole preuzimati odgovornost i uživaju u postignutim rezultatima te preziru lijenost i neiskrenost kod drugih. Problem im radi činjenica što će radije potegnuti umjesto drugih, nego trpjeti loše obavljen posao, a za to neće prigovarati sve do trenutka kad "puknu" i to vrlo eksplozivno.



Nešto edukativno



Priželjkujete li upisninu za kvalitetan online tečaj, enciklopediju ili ulaznicu za ekskluzivno predavanje, vjerojatno spadate među osobe naglašene kreativnosti i domišljatosti te živahnog intelekta. To baš i nije neko iznenađenje, no jeste li znali da mnogi ljudi takvim osobama zamjeraju nedovoljan interes za svakodnevne probleme?

Osim toga, tvrde da je s takvima teško razgovarati, osobito o pitanjima vezanim uz osjećaje, a nervira ih i njihov konstantan (bolje ili lošije prikriven) strah od neuspjeha.



Neko dobro, zabavno štivo



Ako čeznete za knjigom koju ćete jedva ispustiti iz ruku dok je ne pročitate, vjerojatno vas krasi jak osjećaj za moral i držite do svojih ideala.

Premda djelujete blago, krasi vas jaka volja i drago vam je pomagati drugima, no još vam je draže pokazati im kako sami sebi mogu pomoći. Unatoč tome što cijenite samoću, poštujete osjećaje drugih, a vaš problem s okolinom nastaje kad vam se planovi izjalove pa izgubite živce.





Nešto skupocjeno i/ili originalno



Vrlo poseban i skupocjen sat ili komad nakita, bočica parfema teško dostupna običnim smrtnicima, kožna torba s monogramom... ovakve darove priželjkuju karizmatične osobe pune samopouzdanja.

Takvi su ljudi u pravilu rođeni vođe, a što zacrtaju nastoje pošto-poto ostvariti te ne posustaju na preprekama koje bi nekog drugog obeshrabrile. Često im se prigovara da su nepopustljivi, dominantni i neskloni praštanju te da nemaju obzira prema slabostima drugih osoba.





Nešto vezano uz prirodu



Priželjkujete li neku posebnu sobnu biljku koju već dugo pokušavate nabaviti ili možda fotosafari u nekoj zemlji raskošne prirode, moguće je da pripadate tipu osobnosti naglašenog altruizma i jake vjere u ljude.

Ono što bi vam drugi mogli zamjerati su potreba da do u tančnine analizirate vlastite osjećaje i sklonost nečemu što bi se moglo nazvati "osjećajna hipohondrija", a to bi bila sklonost da čim čujete za nečiji emocionalni problem umislite da ga i vi imate.





Nešto natjecateljski



Priželjkujete li set društvenih igara ili neku videoigru u kojoj ćete pokazati svima svoje nenadmašne vještine, vrlo je moguće da spadate među odlučne osobe koje poštuju autoritet.

Držite se principa, cijenite iskrenost, predanost i marljiv rad, a prezirete lijenost i neiskrenost te manjak posvećenosti. Uočite li kod nekih te osobine, ne krijete svoj bijes i razočaranje, no pametnije bi vam bilo shvatiti da, jednostavno, nismo svi isti.



Nešto vrlo specifično



Maštate li o poklonu vezanom uz neki vrlo osobit hobi, bilo da je riječ o neobičnom predmetu koji vam nedostaje da upotpunite kolekciju ili ulaznicama za široj javnosti manje poznat, pomalo čudan muzej ili koncert, vjerojatno ste maštoviti i znatiželjni, ali i vrlo odlučni te ne držite puno do tradicije.

​

Okej, to je samo po sebi jasno, no možda ne znate da se ovakvim osobama u pravilu zamjera nedruželjubivost i izrazita, a često potpuno neutemeljena, kritičnost prema drugima.