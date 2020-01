Dizat ćete se u cik zore, misliti pozitivno, živjeti zdravije, srediti financije, naći novu ljubav? Dakle, donijeli ste novogodišnje odluke... Evo što se zapravo krije iza njih

I tako, podlegli ste trendu i odlučili donijeti novogodišnju odluku. Vjerojatno ste već pripremili fensi flomiće i s Pinteresta skinuli kaligrafske fontove kako bi svoju 'rezoluciju' mogli zapisati na neki prekrasan komad papira, kako je i red, pa vam nećemo kvariti 'ćeif' pričom o tome koliko ljudi na kraju ustraje u takvim obećanjima.

Pozabavit ćemo se radije onim što se krije iza uobičajenih novogodišnjih obećanja samom sebi. Tako ćete barem, čak i ako se svog ne budete pridržavali, znati što vas je do njega dovelo pa ćete se, možda, jednom, kad bude pravi trenutak, suočiti s onim što vas je nadahnulo da baš takvu odluku izaberete kao prioritet u novoj godini.







Dizat ću se u cik zore

Ako vam je ovo novogodišnja odluka, čini ste da ste nasjeli na priče koje zadnjih godina priča svaka 'šuša' koja želi ostaviti dojam uspješne osobe. Mislite si: lijepo ću na miru popiti zeleni čaj, odraditi par pozdrava suncu, pola sata meditirati, zapisati pet stavki u dnevnik zahvalnosti...

Nekako je izglednije da ćete nakon dva dana odustati ili će vam i cik i zora prisjesti jer ćete ih protiv, silom prilika, ispuniti prozaičnijim aktivnostima. Ono što biste vi željeli je usvajanjem (navodnih) navika uspješnih ljudi kopirati njihov recept za uspjeh, ali, dajte budite realni, ne ide to baš tako. Sve ono gore navedeno, ako vas to 'pere', možete odraditi u bilo kojem slobodnom trenutku u danu, naspavani.



Skinut ću deset kila do Valentinova

Ili nešto slično tome. Mora biti da mislite da će vam nešto (ili čak sve) u životu krenuti k'o po špagu čim uspijete 'stesati' figuru. Najprije ćemo vam reći da je to totalna pogreška, a onda ćemo vas zamoliti da se zapitate ne gledate li možda malo previše profile influencerica koje puno bolje od vas znaju obrađivati fotografije.

Odgovor na pitanje trebate li smršaviti krije se u zdravom indeksu tjelesne mase i omjeru opsega struka i bokova, a nikako na profilu nekog 'nazovistručnjaka'. Ako se ispostavi da biste ipak trebali skinuti koji kilogram, postavite si realan cilj i program kojeg ćete se moći pridržavati.



Živjet ću zdravije

Osim što pokazuje da nezdravo živite, ovakva odluka ukazuje da to, zapravo ne želite promijeniti. Toliko je neodređena da je vjerojatno donesena reda radi i provodit ćete ju do idućeg vikenda. Druga mogućnost je da uz nju ipak ide i plan, ali je toliko složen da, počnete li ga pisati, nećete stati do iduće nove godine.

U oba slučaja svjesni ste da nije pametno toliko pušiti/sjediti/jesti smeće itd., no hajdemo se kladiti da ćete i dogodine u ovo vrijeme raditi iste stvari. Vaš najveći neprijatelj je volja, a toga ste na nekoj razini i sami svjesni. Prije nego sastavite novi, razuman i izvediv plan o zdravijem životu, poradite na voljnom momentu, kako vas (opet) ne bi iznevjerio.



Sredit ću financije

Premda naoko 'štreberska', ova odluka zapravo ukazuje da ste u suštini nešto sasvim suprotno od toga. Niste mali mrav koji brižno stavlja sa strane za zimu, nego nepromišljeni, zaigrani cvrčak jer trošite više novca nego što imate. Nikakav graf ni aplikacija za praćenje štednje/potrošnje neće vam srediti financije dok ne obuzdate svoje neodgovorne navike.

Obračunajte se s malim shoppingholičarom u sebi (ili možda neurednim platišom?) pa tek kad to obavite, počnite pratiti svoje financije, a po mogućnosti i stavljati nešto sa strane.



Pozitivnije ću gledati na život

Hajde, priznajte nam: u nekoj ladici imate hrpu kristala za koje niste baš sigurni kako bi trebali djelovati, redovito čitate horoskope i panično bacate prosutu sol preko ramena. A sad ste čuli da se pozitivnim stavom privlače pozitivne stvari. Vortex, cortex, kako ono?

Okanite se ćorava posla, nema sretne 'amajlije' koja će vam prizvati sreću, kao što vam neće pomoći ni takozvani pozitivan stav. Budite mrzovoljni (ali ne i neugodni) i budite iskreni prema sebi. Utvrdite što vas muči i krenite rješavati probleme jedan po jedan. Nerviraju vas starci/ kolege/ partner? Sjednite i popričajte.



Počet ću skakati s padobranom

Ili možda učiti portugalski, izrađivati craft pivo, juriti oluje, ići na glamping.... vama je dosadno. Vjerojatno imate sređen život, no nije vam baš drago što se odvija po scenariju pos'o, kuća, birtija. Osobito ako nema birtije. Vi biste da su stvari malo zanimljivije, da vam Insta-feed ima bar malo šušta i gušta.

Novi hobi nije loša ideja, no odaberite ga realno i prihvatite ga se predano.



Naći ću momka/curu

Ako ste nekoga već 'pikirali', samo naprijed, no ako 'samo želite biti s nekim', dajte se uozbiljite. Ono što se krije iza ovoga je vaša potajna ljubomora na prijatelj(ic)e u sretnim vezama koja se razbukta svaki put kad ih slušate kako se hvale zajedničkim izlascima, putovanjima, romantikom, a zapravo pojma nemate kroz koliko 'filtera' najprije prođu priče kojima vam 'vade mast'.

Okej, ako vas ne muči malo zeleno čudovište, možda vas muči neka dobronamjerna, ali dosadna baka/ mama/ teta? U oba slučaja, vaš problem je isti: previše slušate što drugi govore. Uvježbajte se u vještini slušanja i kimanja glavom dok ste u mislima negdje daleko...