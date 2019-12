Bili smo jako duhoviti, pivali smo, smijali se, pekli palačinke. Pustili smo Dubiozu. U tom sam trenutku samo mislila na Aleksandra i da on ništa ne osjeti. Plačete u drugoj sobi da vas nitko ne čuje. Morate pregristi svoje srce i nekako na najbolji način to učiniti i mislim da sam ja napravila odličnu stvar... Rekla sam mu: ‘Vidimo se u subotu, a onda ćemo rasturiti na Xbox-u’ - na ovo posljednje Severina Kojić se u razgovoru za Jutarnji list nasmijala, iako je često tijekom razgovora vođenog u petak popodne plakala i brisala suze s lica.

Severina ne misli odustati, kroz suze priča o najtežem danu u životu: Pred Aleksandrom sam se smijala, pjevala i pekla palačinke, a u drugoj sobi sam potajno plakala

Prvog trenutka bila je zbunjena, nije znala što bi rekla, kako početi razgovor o sudskoj odluci kojom je u cijelosti roditeljska skrb nad njenim 7,5 godišnjim sinom, briga o njegovu zdravlju i obrazovanju povjerena dječakovu ocu Milanu Popoviću, srbijanskom tajkunu s boravištem na zagrebačkoj adresi. Istom sudskom odlukom i privremenom mjerom, kao što je poznato, dječak će živjeti s ocem u njegovoj novoj obitelji, na adresi koju sud nije odredio.

Nepravomoćnom sudskom odlukom Severini je određeno da će sina viđati svaki utorak i četvrtak između 15 i 20 sati, s time da će ga već u 20 sati morati vraćati na adresu stanovanja svaki drugi vikend u mjesecu, a ovo je ujedno i prvi vikend koji je dječak prema sudskoj odluci do danas proveo kod majke, tijekom polovice zimskih, proljetnih i ljetnih praznika te tijekom svakog drugog državnog praznika i vjerskog blagdana koji su neradni dani u Hrvatskoj, osim onih koji su obuhvaćeni školskim praznicima. Osim toga, Severina će za uzdržavanje djeteta Milanu Popoviću, kojeg nazivaju i “kraljem bakra”, mjesečno morati plaćati 1248 kuna svakog 15-og u mjesecu na njegov tekući račun za uzdržavanje djeteta i platiti 2900 kuna sudskih troškova. Severina se ne libi reći da je zatečena, zaprepaštena sudskom odlukom. O puno detalja iz presude koja je napisana na gotovo trideset stranica zbog postupka koji je tajan ne smije govoriti.

- Sutkinja nije prihvatila nijedan dokazni prijedlog koji su predlagali moji odvjetnici, pa ni kad je posebna skrbnica i sama priznala u svom iskazu da nije vidjela dijete dvije godine, ali je uvažila njezine preporuke. A ona je inače bila zatvorila odvjetnički ured i sama se ponudila Centru za socijalnu skrb Maksimir da radi na tom slučaju - kaže Severina Kojić.

Situacija u kojoj se našla još je “drma”, emocije su još dosta jake, ali zajedno sa svojim pravnim timom ne misli odustati od pravne borbe da promijeni po njoj ovu nepravednu odluku.

- Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta, i to iščekivanje odluke je bilo najgore. Ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživjela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, rijetko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je također jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom djetetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to što piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je ono Tito rekao: ‘Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim’ - kaže Severina Kojić i nastavlja:

- Kad je sutkinja Tea Golub preotvorila raspravu, učinila je to zbog situacije i incidenta koji se dogodio u Osnovnoj školi ‘Matija Gubec’. Ali, učinila je to kako bi me ustvari optužila da dijete nisam vodila u školu u kojoj su ga vukli za ruku zbog čega je i nekoliko liječnika u svojim nalazima napisalo da dijete ne treba ići u tu školu. Sad se to sve hoće zataškati i umjesto da se netko pozabavi tom školom, u kojoj se dogodilo još sličnih slučajeva, sutkinja je povjerovala u igru na relaciji Centar za socijalnu skrb Maksimir - Osnovna škola ‘Matija Gubec’ i na taj način sam perfidno odstranjena iz obrazovanja djeteta s obrazloženjem da ne vodim dijete u školu. Školu ne mogu promijeniti jer mi otac djeteta za to ne da suglasnost. Škola pripada Gradu Zagrebu i šef ravnateljice škole je Milan Bandić. I Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je također pod Gradom Zagrebom, a oni su također svašta pisali o meni. To je hobotnica kojoj se mora otkinuti glava, jer ovo je nemoguće. Milan Popović je u protekle četiri godine uposlio nekolicinu ljudi iz svih sektora, tzv. ‘prašinare’, i poduzeo je sve, od praćenja do PR-ovaca koji su ga trebali dobro pozicionirati u javnosti. Rekao je da se sa mnom bavi pet sati dnevno. Shvaćate li o kakvom se čovjeku radi? On je opasan, ali je sutkinja još opasnija i treba je smijeniti.

Dio javnosti komentira kako ste u cijelom slučaju previše dijete i postupak koji je vođen pred sudom izlagali u javnosti? Jeste li manipulirali djetetom, kako vam se to spočitava da ste iskoristili incident u školi koju dječak pohađa radi promocije svoje turneje?

- Ja sam prije svega ponosna na svoje dijete. Messi objavljuje sliku svoje djece na Instagramu, Luka Modrić, a meni je zabranjeno sudskom odlukom da objavljujem fotografiju sa sinom koji se smije na Instagramu jer nekog to boli, ali eto. Meni ne treba slava, mene svi znaju 30 godina i znaju me duže nego što traje garnitura pojedinih ljudi u ovim institucijama koji su dozvolili da se ovo dogodi. Ja jesam poznata, ali ja sam to postala zbog onoga što radim i volim to što radim, kao što to rade i Novak Đoković i Messi, koji također imaju djecu i s njima se pojavljuju i u javnosti. Ali, na mene se gleda drugačije. I sljedeći vikend imam koncert u Areni i Aleksandar je baš htio biti na tom koncertu i radovao se tome kad smo bili u Splitu. Bit će tamo puno druge dice, ali moj sin tamo neće moći biti... - ovo zadnje izgovorila je za Jutarnji list plačući, drhtavim glasom.

- Nemojte pisati da plačem - rekla je i nastavila:

- Strašno je to. Zamislite što bi tek bilo da ja nikada nisam poštovala odluke suda. Kad je Milanu Popoviću bilo određeno da svaki drugi vikend može viđati sina kad je on imao tri godine, on se pet mjeseci nije pojavljivao. Meni su tada u Centru za socijalnu skrb na Črnomercu sugerirali da pokrenem postupak da mu oduzmem skrbništvo. Međutim, ja sam smatrala da nemam pravo napraviti to svom ditetu i svaka sudska odluka je bila ispoštovana s moje strane. Kad je nakon pet mjeseci prvi put došao, Aleksandar nije htio ići, a ja sam ga sat i pol pripremala za taj susret. Kupila sam mu igračku i to je sve dobro prošlo. Prije toga ga pet mjeseci nije bilo. Sjedio bi u Esplanadi, a Aleksandar je imao pripremljen kovčežić i kad mu otac nije došao, ja sam mu govorila da se pokvario auto, avion. Prvih godinu dana ga uopće nije vidio. Nije čuo njegov prvi zvuk, nije vidio kad je prohodao, nije želio doći na krštenje. Kad sam ga vidjela kako daruje inkubatore nekoj drugoj djeci, meni je to bilo strašno. On je znao da me to boli. Ali, ja sam napravila jednu odličnu stvar jer sam pobjegla iz takvog odnosa. Kad je Aleksandar bio mali, nisam imala ovakvih problema kao sada jer ga otac i nije htio viđati. Tada je znao da me boli to što ne želi viđati svoje vlastito dite. I ja zahvaljujem svom suprugu što se pojavio jer tek kad se pojavio Igor, pojavio se i Aleksandrov otac. On financira udrugu za ravnopravno roditeljstvo. Gdje je sad ta udruga, jer ovo nije ravnopravno roditeljstvo, ovo je čupanje djeteta iz jedne obitelji - kaže Severina.

Komunikacija između nje i Milana Popovića, kaže, odvija se isključivo mailovima, pa je tako bilo i na dan kad je sud donio odluku da će dijete živjeti s ocem, koji je nakon toga inzistirao da mu već istu večer doveze sina na zagrebačku adresu.

- U presudi nigdje ne piše na kojoj će to adresi živjeti. On mora biti na Cipru jer tamo plaća porez, ali sve to za sud nije bilo bitno - kaže Severina.

Milan Popović u četvrtak je izjavio da će sa sinom živjeti u Zagrebu te je demantirao da je djetetu napravio drugu putovnicu, srpsku. Jeste li mu vi dali suglasnost za to? Možete li to malo pojasniti?

- Ne, ja mu tu suglasnost nisam dala. Znam da je napravio srbijanski pasoš. On mi ga je predao kad je došao nakon pet mjeseci, kad je sve to oko djeteta počelo. Rekao mi je da je to sve napravio legalno i da kad država Srbija nekome dodijeli državljanstvo, ta osoba može dobiti i pasoš. Tada nisam razmišljala o tome. On je u Srbiji pokrenuo postupak da mi se ondje oduzme starateljstvo. Sutkinja, kao što je poznato, u presudi nije napisala gdje će to Aleksandar živjeti s ocem. On je na dan kad se u školi ‘Matija Gubec’ dogodio incident bio na Cipru i nije mogao doći po dijete, a mom suprugu, koji je bio na listi onih koji mogu podići dijete, to su zabranili, iako sam ja imala sudsku odluku da mogu samostalno upisati dijete u školu. Ja sam na tu listu stavila sebe i supruga. Inače, ove je godine ta tzv. ‘pick up’ lista sužena na četiri osobe, pa su druge mame komentirale da je to tzv. ‘Milanova lista’. Meni se zamjera što nisam došla na vrijeme po dijete u školu, a sutkinja je sama rekla da ona svoje dijete sedam godina nije vodila u školu i dolazila po njega. Kad mom suprugu i očuhu mog sina nisu htjeli predati Aleksandra, učiteljica mu je rekla da zove Milana Popovića, kao da je to njegova škola. Od sina sam saznala da je ‘tata napravio novo igralište i pokvario staro, koje je on volio’ - objašnjava Severina.

O tom incidentu u školi bilo je dosta riječi i u javnosti, neki vama zamjeraju i to što dijete već mjesec dana ne ide na nastavu?

- Nakon što ga nisu pustili iz škole, dijete je bilo istraumatizirano i o tome postoje nalazi liječnika, ali sve to sud nije uvažio. Otac ga je unatoč preporuci liječnika vodio u školu i zbog toga je protiv njega i podnesena kaznena prijava za povredu djetetovih prava. Sada je na tužiteljstvu da to ispita - kaže Severina.

Jeste li i vi u toj komunikaciji s ocem djeteta ponekad upotrijebili teške riječi?

- Puno prije, prije svakog nastupa znala sam dobivati od njega mailove, ali ja sam u to vrijeme bila skoncentrirana isključivo na Aleksandra. Ja nisam bila ta koja je pucala, ovdje se cilo vrime zna tko puca. Kad je Aleksandar imao dvije godine, točno se sjećam jer ga je čuvala moja rođakinja u parku, bio je 7. svibnja, blagdan Svetog Duje, njega su slikala trojica ćelavih muškaraca. Bila sam to prijavila policiji. Prošle godine mi je rekao kako je čuo da će izaći moje gole slike. I one su izašle, a on je na televiziji rekao da je to strašno i da je on to znao, da bi on to spriječio. Govorila sam mu da će mu biti žao što je propustio neke stvari u Aleksandrovu životu. Ja sam se za sve u vezi njega morala izboriti sudskim putem. To što on radi, naprosto muškarac ženi ne radi - kaže Severina.

Ova odluka je nepravomoćna, ali žalba na privremenu mjeru ne odgađa njezino izvršenje. Vi ste osobno bili dosta angažirani u slučajevima drugih majki kojima je sud oduzimao djecu. Mislite li da vam je to naškodilo i očekujete li i vi podršku?

- Mislim da imamo argumenta da ovakva odluka ne opstane i, kao što sam rekla, ne priznajem je, ali ću je poštovati radi dobrobiti svog djeteta. Potresena sam. Znam da mi zamjeraju to što sam bila angažirana i kad se radilo o malom Cesareu i u nekim drugim slučajevima, ali to je njihova stvar. I ne samo za to, zvali su me za neku situaciju za koju mislim da nije dobra za hrvatsko društvo, kada ljude koji su druge boje kože, vjeroispovijesti, seksualne orijentacije svrstavaju ne u drugi, nego u 32. red. Mislim da kad se nekom drugom događa zlo je nešto na što ne smijemo zatvarati oči. Da, primila sam puno poziva i poruka podrške, zahvaljujem svima na podršci, cijeloj regiji, ali ovo je prije svega za mene veliko iskušenje - kaže na kraju za Jutarnji list Severina Kojić.

Ovo joj je prvi vikend u kojem su se odlukom suda zamijenile uloge majke i oca i vidljivo je da to teško prihvaća.