Prije punih deset godina jedna se Hvaranka pomalo slučajno počela baviti slastičarstvom, a njezino ime danas je jedno od poznatijih kada je dekoracija torti u pitanju - kako kod nas tako i u inozemstvu. Riječ je o Loriti Grgičević Klarić, koja je u međuvremenu svoj rodni Dol zamijenila zagrebačkom adresom na kojoj nastaju umjetnička djela, i to ona jestiva.

Pod nazivom “Lorita’s exclusive cakes” skrivaju se tako, između ostalog, bista Amy Winehouse, vjeran prikaz sastava “2Cellos”, likovi iz (animiranih) filmova, simboli Dalmacije kao što je, recimo, Grgur Ninski, ali i nesvakidašnji motivi poput automobilskih guma i - umivaonika, odnosno lavandina, kako bi kazala naša sugovornica koja je prvu tortu napravila, točnije preradila za krštenje svog sina.

- Svit torti i fondanta san otkrila kad mi se rodija sin. Ka i svaka mater, za njega san tila najlipše i najbolje pa san se dala u proučavanje po internetu. Bila je to ljubav na prvi pogled! Mlada i nesigurna, nisan se usudila sama probat nešto napravit nego san naručila tortu. Vrtila san se oko nje i sve se mislila da je to moglo i bolje... Poslala san muža po sastojke i noć prije krštenja razmišljala i dorađivala tortu. Normalno, svi su je nahvalili i to mi je dalo krila. Iduću san radila za njegov prvi rođendan i tako je krenulo... - prisjeća se 41-godišnja Lorita, inače po zanimanju hotelijerska tehničarka koju je kreativan rad oduvijek zanimao.

Uvijek je nešto prekrajala, premještala, ali da je umjetnički nadarena nije ni shvaćala dok nije dobila prva priznanja, priznaje nam.

Kada je tek krenula s dekoracijama torti, pripreme i planiranje trajali su mjesecima, a razlog za to bila je i njezina samokritičnost koja joj je, kako kaže, velika mana, pogotovo zato što danas većina ljudi pati od manjka iste.

- Uvik san nalazila mane u svojin tortama, ali to me tiralo da doznan i isproban još nešto. Tako je ostalo sve do dana današnjeg. Nema tu stajanja, inače te pregazi konkurencija. Svaki dan izlaze novi materijali i tehnike, moraš stalno bit budan. Doslovno. Po danu san žena i mater, a po noći istražujen po internetu - iskreno će Lorita, koja je za svoj rad već dobila priličan broj nagrada, među kojima se našla i ona koju joj je uručio Buddy Valastro, poznati Cake boss (Šef slastičarnice) čija se istoimena emisija emitira na kanalu TLC.

U Zagreb je stigao 2016. godine, a Lorita se na natjecanje prijavila s kolegicom Andreom Sokač. Za kvalifikacije su izradile tortu kojom su prikazale dvojac “2Cellos” okružen prirodnim ljepotama Hrvatske - Plitvičkim jezerima i našim morem.

- Krenule smo u avanturu a da nismo imale pojma šta nas čeka. U drugom krugu smo sve radile na licu mjesta, imale smo jako malo vremena i prvi put osjetile pritisak rada pred kamerama. U finalu smo odlučile dati hommage po nama najvećem našem kreativcu Ivanu Meštroviću. Uz njegovog Grgura Ninskog našle smo mjesta i za deblo masline i poskoka, i tako je Dalmacija u šećeru pobijedila. A Buddy je krasan čovik, drag, simpatičan, samo što je on showman više nego slastičar pa cijeni radove koji su što veći i što krupniji - kaže nam Lorita i objašnjava kako izgleda proces nastanka jedne torte.

- Najprije gledam kako su drugi napravili tortu s istim motivom. Onda u moru slika tražin neki zanimljiv detalj koji in je možda promaka pa osnovnu ideju naslonin na njega. Ne volin kopiranje, ponavljanje, to me odbija. Volin bit svoja koliko je god to moguće. E, kad iman plan sve je lako. Onda se peku biskviti, kuhaju kreme, radi se podložak... Nakon filovanja, torta mora prenoćiti u frižideru da se dobro stegne. Slijedi premazivanje maslac kremom i na kraju presvlačenje u fondant. Figurice, cvijeće i ostala dekoracija se često rade i danima unaprijed, a one jednostavnije se naprave zadnji čas. Kada se sve posloži ja volim vidit “wow efekt”. Ako ga nema, buden razočarana u samu sebe, a ako je prisutan, niko sritniji od mene i ta slika koja mi ostane za mene je najveća nagrada - naglašava nam Lorita.

Svoja remek-djela najčešće izrađuje noću. Tada se najbolje koncentrira jer je sama u kuhinji, iako ističe da bez razumijevanja i strpljenja supruga ne bi nikada uspjela u onome čime se bavi. Bila bi to prava šteta, pogotovo kada se pogledaju fotografije torti koje djeluju kao da su oživjele. Jedna od takvih je bista Amy Winehouse, koju je izradila za međunarodnu kolaboraciju “Gone but not forgotten”, a za koju kaže da je njezin najzahtjevniji rad.

- Kad si već tu, nastojiš se istaknuti u masi. Tako san ja brzopleto odabrala raditi Amy koju inače volin, a koja mi je ovaj put dala muke. Ni sama ne znan koliko dugo san je radila. Bez osnovnog znanja o anatomiji i kiparstvu sad tek vidim koliko san hrabra bila - osvrnula se Lorita, koja je nedavno dobila poziv da održi predavanje na najvećem svjetskom sajmu slastica u Engleskoj, gdje je imala priliku i upoznati kolege umjetnike iz raznih dijelova svijeta.

- To su uglavnom dragi ljudi, ekscentrični umjetnici, mame, ma ima svega. Najljepši dio mog boravka definitivno je bilo to što su umjetnici kojima se divim prepoznali mene i moj rad. Ako baš moram izdvojiti nekoga, bili bi to Jennifer Holst, Isabel Tamargo, Marta Hidalgo, Lulu Lucero, Lima cakes i naša rođena Splićanka Val Seitz, koja je virtuoz u izradi šećernog cvijeća - nabraja Lorita.

Inspiraciju za svoj rad crpi svugdje oko sebe - u bojama, teksturama, detaljima u prirodi ili na ekranu, za koje kaže da ih većina i ne primjećuje, a ona nema mira dok ih ne prenese na jedno od svojih djela.

Među planove za budućnost Lorita je upisala i organiziranje radionica i edukacija o dekoraciji torti jer, kako naglašava, to se zanimanje u Hrvatskoj još uvijek svodi na “osobu u slastičarnici koja oblači torte u fondant i ukrašava ih brzinom svjetlosti”.

- Na moje pitanje zašto je to tako, zašto se ne uvedu novi materijali i tehnike, odgovor je “zato jer prolazi i ovako”. Čast izuzecima. Do kada će to tako prolaziti zbilja ne znam, ali činjenica je da u globalu zaostajemo za ostatkom svijeta barem deset godina. Radionice koje planiram održavati od 2020. godine ono su što ja mogu učiniti da to promijenim. Nove metode su brže, lakše, efektnije, kreativnije, jeftinije, samo se treba odvažiti na taj korak i educirati se. Ako zaživi ova priča s edukacijama i ako pozivnice na predavanja nastave dolaziti, moj san će biti ostvaren, a dugogodišnji trud i ulaganje bit će opravdani. Ako ne, otvorit ću i ja slastičarnicu, ha ha - poručuje Lorita i za kraj nam iskreno priznaje da, iako ju je rođenje sina potaknulo na izradu torti, danas ih za svoju obitelj najrjeđe peče.

- Vjerovali ili ne, moji dječaci (muž i sin) ne vole slatko. Uopće ne jedu šećer ni u jednom obliku. Tako da ja kad se zaželim slatkog pričekan mamu da dođe u Zagreb jer bi inače cili protvan bija moj! Kako su u postolara najgore postole, tako i moj sin za rođendan dobije većinon nešto na brzinu sklepano. Sad je već frajerčić pa ga nije ni briga - kroz smijeh će Lorita.