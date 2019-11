Na urnebesnom 'Black fridayju' na splitskom Pazaru saznali smo kako se u Postinju liječila neplodnost: Pradid je pomaga, pa se razmililo ljudi s glavama ki u mene i Jale...

Crni petak iliti Black Friday u Hrvatskoj, budimo realni, obična je sprdačina. Artikli koji su ionako "za otpis" sniženi su manje nego što bi bili na božićnim popustima koji će uslijediti, a neki u startu preskupi predmeti takvi će ostati i nakon "petka i svetka" obilježenih, barem kod nas, neznatnim popustima.

No, zato postoji "duty free" zona u Splitu, lišena bilo kakvog crnopetkaškog licemjerja, a taj ugledni sektor čista obraza zove se: Pazar!

Na tržnici dalmatinske metropole ima svega blaga, već smo odavno zaključili da je "splitski Pazar centar svita" jer tamo ima poljoprivrednog blaga iz Zagore, ali i kapule iz Kalifornije!

No, naš svit za bancima, unatoč interkontinentalnoj ponudi, ne pada na te "američke žvake"! Kakav "Crni petak", kakvi bakrači, roba će se snizit ako se ne rasproda, a more cinije i ako si prodavačici simpatičan; tako to ide u poštena svita. Onoga kojemu su još uvijek tragovi zemlje na dlanovima, a ne samo bakterije od love...

- Nema ovde popusta, ali da se dogovorit. Ma nema ni crnog petka, vidiš da je lipo vrime. Ima crnoga meda! Šumski – pojašnjava svoje viđenje tzv. Crnog petka medar Dario Križan, čije pčelice pasu od mandarine u Opuzenu do tilovine, kadulje i vriska na Biokovu.

- Bez obzira na taj "blek petak" (čuja san nešto o tome), ovde to slabo prolazi. Naše ljude nije briga, oni ionako dođu po med kad ih stisne gripa i prilada; sad će oni doć, znan ja, kad zaladi. A stranci u posezoni i sezoni, sve su to muktaši.

Njima ne bi pomoga "crni frajdej", nego samo mukte da in daš. Jedina rič koju Kinezi znaju reć kad dođu ovde na banak je "skonto, skonto" – iznosi nam svoje iskustvo iz vlastita "imunološkog kutka" pčelar i medar Križan, vazda zdravlja stamena, unatoč vjetru i kiši po Pazaru.

Dan mrtvih je proša

U piljara Jale (nije se usudio predstaviti prezimenom) ima neobičnih plodina: repe i gljiva, velikih kao leteći tanjuri! Jesu li povoljniji na "Crnom petku" ili gazda drži cijenu?

- Šta? "Crni petak"? Ne znan ja ništa o tome. Šta je to? Dan mrtvih je, koliko ja znan, proša – malo grinta šjor Jale, kojemu navraćaju prijatelji na banak.

- Vidi vel'ke sunčanice (spomenuta gljiva, nap.a.), pohuješ je i uživaš ki da je žigerica! - veselo nas uči Petar Jukić, kojemu je pradjed bio iz Postinja Donjeg kod Muća, baš odakle je i Jale i njegova roba. K tomu, pradjed je bio stručnjak za neplodnost, a čini se da i Petar ima iskustva u tom pitanju.

- Kad je moj pradid pomaga oko oplodnje, puno se po selu razmililo ljudi s ovako vel'kin glavama ki u mene i Jale. Pusti sad taj "Crni petak", ovo je važno. Vidiš repu – pokazuje plod oguljen nožem, spreman za rezanje zalogaja.

- E, ovo ti je prirodna viagra, ali kapsula ne košta sto kuna ki tableta, nega deset kuna kilo. I ne triba ti ni doktor ni recept, samo nožić – demonstrira rezanje veseljak Petar, pa nutka "viagrom" fotoreportera Dugandžića, koji se oprezno ogradio od konzumacije činjenicom da već ima troje djece.

Crni dan zamijenio crveni

No, "Crni petak" nesvjesno je upraćen na susjednom banku, gdje se za brokulu "na akciji" mašio šarmantni Splićanin Roko Piacun.

- Jel ovo akcija zbog 29. novembra? – milo pita Piacun, funcut jedan zafrkantski. Zna on jako dobro da je crveni blagdan zamijenio crni trgovački dan, barem ove kalendarske godine...

Orašasti plodovi i sočni šipci nisu potpali pod utjecaj petka, pa čak ni crnog. Doduše, o tome nešto čak i zna Marija Vladušić, koja na splitskom Pazaru kruh privređuje već pedeset godina!

- Mala moja, crni ti se ovde sve uvik, a ne samo petkom – trpko se našalila Vladušić.

Susjeda joj Ljubi(či)ca Mihanović viče iza leđa:

- Nema u mene ni crnog petka ni gripe! Šta mislin o "Crnon petku"? Ništa. Ja prodajen svaki dan, i sve prodan, ništa doma ne nosin. Najvažnije je robu isti dan prodat, ako neće za pet, oće za četr'. Ako neće ni za četr', iđe za dvi. I eto; sve vrca u mene - svoju matematiku približava simpatična Ljubi(či)ca sa Korešnice.

Crnom, da prostite, petku nesklona je i travarka Ljubica Šimić.

Više 'bloody' nego 'black'

- Otkad mi je umra muž – a evo ide trinajsta godina – mene na životu drže crkva i ovi posal. Skupljan samoniklo bilje, ćer mi pomaže, to me veseli, ljudima čini dobro a ja ubijen koji dinar. Evo, vidi lipa pelina za parazite – ponosno nam pod nos stručak nečega ubranog na obroncima Svilaje blizu Ogorja meće teta Ljubica.

Nitko je nikad nije pitao za taj crni vrag, petak, frajdej, šta li.

- Kakve to ima veze s bilo čin? - s pravom se pita Ljubica, travarica i vjernica.

U mesnici "Škokić" nema tog Black Fridaya koji bi mesare motivirao da se izlože fotoaparatu, ali stav u vezi petka ne kriju.

- Nami je petak bil sve dok ne pane mrak. Onda se zacrni – veselo će momci, krvavi do lakta.

Njima je petak više "bloody" nego "black"...