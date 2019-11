S osobnog je računa isplatio plaće radnicima koji su postali višak, propao je, ali ga je ljubav spasila: slavni kuhar ovu ženu strasno voli od njene 18. godine

Jamie Oliver vjerojatno je najpoznatiji kuhar na svijetu, no njegov posao, malo je reći, u zadnje vrijeme ne cvate. Nakon planetarnog uspjeha kulinarskog showa "Goli kuhar", Oliver se može pohvaliti s još nekoliko uspješnih emisija, no svoje zanimanje kuhara do punine je ostvario tek otvorivši lanac restorana.

2008. utemeljio je u suradnji s bivšim mentorom Gennarom Contaldom lanac talijanskih restorana "Jamie's Italian", na 40 lokacija širom velike Britanije.

Nakon godina uspješnog rada, njegovi su restorani doživjeli sudbinu brojnih u državi - u srpnju ove godine objavljeno je da se više od dvadeset lokala zatvara, a BBC prenio je tada kako je preko tisuću ljudi ostalo bez posla. Jamieja je taj gubitak koštao oko 200 milijuna kuna.

Sa svog je osobnog bankovnog računa popularni kuhar isplatio plaće svim radnicima koji su postali višak, no propali posao zadao je njemu i obitelji težak udarac.

U pokušaju da se vrati starim uspjesima, Jamie Oliver nastavio je s televizijskim angažmanima. Nakon što je izdao kuharicu "Jamie's Veg", snimio je i istoimeni materijal. U međuvremenu je progovorio i o vlastitoj borbi s kilogramima, kaže da zdravlje i nekoliko kilograma manje duguje isključivo nekim promjenama u prehrani.

'Skinuo sam 12 kilograma i ni u jednom trenutku nisam gladovao!'; Poznati kuhar otkriva kako je smršavio uz samo dvije izmjene u prehrani

Svoje poslovne "neuspjehe" uslijed financijske krize koja je zahvatila državu, nadoknađuje pak Jamie na privatnom planu. Već dvadeset godina u sretnom je braku sa suprugom Jules s kojom ima petero djece. Fotografije zajedničkih druženja, mališana i suživota koji po svemu sudeći djeluje idiličan, dijeli često Oliverova prelijepa žena, koja danas slavi rođendan.

"Sretan rođendan mojoj ženi, slavi 45. danas! Ova slika je, Bog je blagoslovio, uhvaćena kad je imala 18 godina i tek sam je upoznao. Predivna je, dobra, nježna, nevjerojatna osoba i tako sam ponosan što još izgleda predobro! Volim te, draga, nadam se da uživaš u ovom mirnom danu", poručio je zaljubljeni Jamie na Instagramu.