Splićanka nam je opisala zahtjevni raspored u najprestižnijoj baletnoj školi na svijetu: Vježbale smo po 10 sati dnevno, za svaki obrok jele meso. Pala sam na 52 kg...

Baletni svijet obično se doživljava kao bajkovite plesačice obučene u “pačkice”, koje na vrhovima prstiju klize pozornicom i malo tko razmišlja o tome koliko se godina odricanja i svakodnevnog vježbanja krije iza tih harmoničnih pokreta.

Osim roditelja i obitelji tih balerina. Oni dobro znaju tu drugu sliku, prije nego se digne zavjesa. Oni su ti koji buduće Šećerne vile, Giselle i Bijele labudove voze, razvoze i prevoze, nose im marende i tople trenirke, grijače za mišiće.

Kupuju im “špice”, broje žuljeve, hrane ih kaloričnim obrocima i strahuju da se negdje putem ne ozlijede, ne razbole.

Iza svakog talentiranog djeteta stoji njegova obitelj, u to nema sumnje, a ta mi se teza samo potvrdila nakon što sam upoznala Gitu Šaravanju, 18-godišnju Splićanku na školovanju u Mariboru.

Godina škole - 17.500 dolara!

Gitu je, koja je ime baštinila po onoj svima poznatoj iz “Šegrta Hlapića”, u Sloveniju preselila ljubav prema baletu. Ali i još dalje, čak u Sankt Peterburg u Rusiju, gdje se prošlu godinu školovala u najprestižnijoj školi na svijetu, na Vaganova akademiji.

U školi za koju godišnja školarina iznosi 17,5 tisuća američkih dolara, ali samo najbolje ulaze u tu tvornicu za stvaranje najslavnijih imena svjetskih baletnih scena.

Njezin otac Rudolf, koji svoju mlađu kćer zove “ratnica”, kaže da je prijetilo već s osam da odseli negdje preko granice. Gita je, naime, prvu pravu sliku baleta vidjela rano i ona joj se jako svidjela. A ona je, veli, rano znala i što hoće:

- Mama me upisala na balet u prvom razredu, jer to sam uvijek htjela. S pet sam se godina bavila gimnastikom, poslije toga sam bila u slobodnom penjanju. Nakon te prve godine sam otišla na Vis, a u Komiži je bio ljetni kamp milanske La Scale i to je bio prvi put da sam vidjela prave balerine.

I ljude kojima je to život, profesionalce, zaljubila sam se na prvi pogled. To izražavanje, bez riječi, da sve možeš kazati plesom... - kaže Gita.

- Na milanskoj Scali u Komiži bila je dva ljeta – dodaje njezin otac – Jozo Borčić je bio prvak baleta i on je povukao njihovu školu na Vis, taj se baletni kamp održavao dugi niz godina. Drugu godinu sam razgovarao s Fredericom Olivierijem, tada ravnateljem La Scale, i on mi kaže da je dovedem u Milano. Ali, nisam bio spreman, imala je tek osam godina. Nismo nikako bili spremni na taj potez.

Još smo je malo htjeli držali u gnijezdu, da se malo razvije. Mada kažu u baletnom svijetu da je treba odmah “izbit”, što prije, ali...

Ostala je u Splitu, u nekadašnjoj baletnoj školi “Papandopulo” dvije godine, a potom u Baletnom studiju HNK.

- Prva trenerica mi je bila Elena Nikolaeva, splitska prima balerina i profesorica s diplomom Vaganove akademije. Izuzetno strpljiva pedagoginja koja me je “postavila” tehnički i pravilno. Balet je univerzalan, ima svoj jezik, ako govoriš tim jezikom, onda te razumiju bilo gdje u svijetu. Potom, Albina Rahmatullina, prvakinja baleta, teška i stroga pedagoginja. Jako sam joj zahvalna što me je pripremila psihološki na puno toga što mi je balet poslije donio.

One su me, uz Aleksandra Lukjanova kojeg sam upoznala na ljetnom kampu u Sutivanu, formirale. Lukjanov se pojavio, mogu reći, u pravom trenutku da me nadogradi kao plesačicu. Podigao mi je samopouzdanje, vjeru u sebe da mogu, da se ne bojim željeti.

Na njegovu kampu sam prvi put s 12 godina plesala pred punim gledalištem na Dubrovačkim ljetnim igrama. Pripremala nas je ruska prvakinja Boljšoj teatra Nina Semizorova. Izuzetno iskustvo... Uživala sam - sjeća se ova plavokosa Splićanka.

Dani viškog baleta

A onda je imala sreću da je taj isti Lukjanov pristao – naravno uz pomoć tate, njezina anđela čuvara – doći na Vis raditi s njom 20 dana “jedan na jedan”.

Tata je, tada menadžer u međunarodnim korporacijama, bio presretan da će dobiti stručnu procjenu o Gitinim mogućnostima. A Lukjanov je djevojčici preporučio da nastavi školovanje u Mariboru.

- Lukjanov je jako strog i mnogo očekuje, gura te u tvoje najdalje granice. Nakon sedam godina baleta u Splitu primljena sam s 14 godina na mariborski Konzervatorij za glazbu i balet i tu počinje ozbiljan svakodnevni rad.

“Vijeće staraca” je odlučilo da unajmimo stan i da mama bude sa mnom. Tata je ostao u Splitu sa sestrom. Zadnji razred osnovne škole mi je profesorica bila Galina Dimitrijeva, u prvom srednje me preuzeo Nikolai Chilnikov, koji me i danas vodi, s njim sam osvojila i prve nagrade.

Otac Rudolf pojašnjava:

- Gita je zapravo u Maribor “ušla” bez audicije. Čim je došla na sat, profesorica Dimitrijeva je tražila kod ravnateljice da dođe u školu što prije. Jer, bila nam je namjera da ode u Sloveniju tek u prvom srednje. Ne, ova je inzistirala da dođe odmah.

Iz škole “Kraljice Jelene” su nam izašli u susret, čak smo intervenirali u Zagreb, u Ministarstvo prosvjete.

Ona je tada bila jedina đak osnovac koji je hospitirao, bila je u inozemstvu, a ovdje je polagala predmete po nekom studentskom formatu.

U zakonu nije postojalo uporište za to, ja sam tražio da se napravi presedan, kvragu, ako je dijete talentirano, izađite iz forme, ajmo to napravit. Izrael, recimo, ima posebna rješenja, oni talentiranu djecu rano odvajaju u “inkubator”.

Maribor je baš taman

- I, kako je u Mariboru? - vraćamo se mladoj balerini.

- Grad nije velik, ali ima sve što vam treba… što mi se sviđa. U mom razredu nas je sedam, pet curica i dva dječaka.

Svi su u mom razredu Slovenci, ali poslije mene su došle još tri Hrvatice, one su u mlađim razredima. Škola je Konzervatorij, balerine i glazbenici su svi skupa. Radi se po Vaganova sistemu, što znači da je tehnika ista kao i u toj najboljoj školi na svijetu.

- Kad si odlučila krenuti u Sankt Peterburg, u Rusiju?

- Na smotri baletnih plesača Slovenije 2017. osvojila sam zlatnu medalju, a godinu dana kasnije isto i na internacionalnoj smotri u Sarajevu. Nakon toga smo odlučili poslati materijale u europske baletne akademije.

U Sttutgartu i Münchenu me nisu primili, ispala sam u zadnjem krugu. Ali baš kad sam na ručku s mamom i prijateljicom proslavljala pobjedu u Sarajevu, stigao mi je mail – primljena sam u Vaganovu! Ludo... nestvarno.

Ići u školu u kojoj su svi moji uzori završili obrazovanje. Najstarija baletna škola, škola po čijoj se metodi uči balet!

Uvijek sam gledala videa na YouTube, pratila bih cure koje su u toj školi, gdje su išle poslije, tako da sam tamo otišla jednu godinu i stvarno - san snova.

Poslala sam im 40 minuta dug video koji mi je snimila prijateljica u jednoj dvorani. Plesala sam “class”, običan, koji radim svaki dan – vježbe na štapu, u sredini, skokovi i špice. Iz toga oni vide sve. Važne su linije, kakve noge imaš, proporcije tijela, karakter i tehnika. Primljeno je oko 50 stranaca u svim razredima, a ukupno je osam razreda. Zadnja tri su srednja škola. Ja sam bila prvi srednje, što je zapravo šesta godina.

Čitava ulica - zgrada baletne Akademije

- Kakav je bio prvi dojam kad si došla?

- Zgrada Akademije je jako duga, zapravo je to čitava ulica, od početka do kraja. Sve je strogo, u nju se ne može ulaziti ako nemaš karticu. Unutra je oko 20 dvorana, a imaju muzej škole samo za studente.

I sve je tiho. Svi su fokusirani, profesori su strogi. Ujutro smo imali ceremoniju ispred škole gdje su roditelji mogli doći, tu je bilo malih curica koje su donijele bukete profesorima. Svima se obratio i ravnatelj Nikolai Tizskaridze.

Roditelji se pozdravljaju, buduće balerine ostaju u domu, neće se vidjeti dugo. Poslije toga smo išli u sobe, pripremiti se za “klasiku”, za prvi dan. Nisam imala pojma gdje je moja dvorana, nisam znala ruski, pitam studente, ali Rusi ne govore engleski...

Napokon, došla sam ispred dvorane, cure su se tiho zagrijavale, imale su ukrase u glavi. Bila sam poprilično nervozna. Profesorica je svih pitala ime, u mom razredu bile smo tri nove, onda je krenuo “class” i nakon toga sam imala osjećaj kao da sam tu svaki dan.

I Gitin otac ima sjećanje na taj prvi dan u Rusiji:

- Gita je dobila sobu na petom katu, a lifta nema. Imala je dva kufera, ja sam imao osjećaj da su stijene unutra. Kad sam ih odnio, “babica”, domaćica dolje na porti, baka od 70-ak godina koja brine o curama, zamolila me je da odnesem stvari jednoj curici koja je bila ispred škole. Osam, devet godina joj je. A kufer je bio velik ko i ona.

Bilo mi je apsurdno da su je roditelji iskrcali ispred i da joj nisu pomogli. Odnio sam i njezin kufer na peti kat. Ona mi se, u znak zahvalnosti, naklonila.

Pet obroka dnevno, a mršavite

- Gita, kakav je bio režim prehrane?

- Bilo je pet jela u danu, ali na sve ne možeš ići jer većinom imaš trening. Zabranjeno je jesti izvan škole, mada je dosta ljudi to radilo. Profesori kažu ako treba smršavjeti - meni su rekli.

Došla sam s 58, a smršavjela na 52 kilograma. U hrani je bilo dosta mesa, na što nisam bila navikla. Za ručak i večeru, svaki dan. Ali, svaku srijedu smo imali desert, “sirnike”, tvrdi sir u tijestu. To mi je bilo najdraže, uvijek sam jedva čekala srijedu.

Porcije su male. Ako nemaš ništa da kupiš vani i čuvaš u sobi, onda lako smršaviš. Najveća žrtva, za mene barem, je kad dođete nakon cjelodnevnog treninga, pojeli biste pun frižider, ali ne smijete. Ciljano jedete malo, ali kvalitetno, što više proteina, ne slatko...

- Koliko si tijekom dana bila zauzeta?

- Ujutro se počinjalo s učenjem ruskog, sat i pol. Bilo je važno znati ruski jer profesori ne govore engleski i cijeli “class” je na ruskom. Nakon malog odmora u sobi je zagrijavanje za klasiku, 45 minuta do uru vremena rastezanja prije nego počne.

Otprilike dva sata baleta, onda odmor za ručak. U 3 i po poslijepodne je svaki dan drugi predmet, moderni ples, karakterni ili gluma, ovisi. Otprilike dva sata poslije je repertoar, učimo dijelove predstava, varijacije, sve što nas priprema za kazalište. To traje uru i pol.

Nakon toga je proba za predstave ili proba za varijacije. Dan bi mi počeo u 10 i po, a završio između osam i po i devet i po navečer. Tu se balet živi apsolutno. Šest dana u tjednu, u prosjeku osam do deset sati.

Na svakom satu daješ maksimum, boriš se za pažnju profesora, svaku korekciju i uputu koju dobiješ slaviš kao praznik. Nema tu puno pohvala, one su rijetke, ali kad ih dobiješ, znaš da iza njih stoji puno rada.

Profesori su bivši plesači, stariji su. Radila sam prvo s profesoricom Zhelonkinom, a poslije s Gribanovom, koja je uz profesoricu Kovalevu živa legenda Vaganova akademije. One su formirale plesače koji plešu svuda, poput Svetlane Zaharove, najbolje balerine na svijetu, mog najvećeg uzora.

Bilo je strogo, imali smo kontrole soba

- Je li onda bilo strogo ko što se kaže u ruskim dokumentarcima?

- Da, metode su dosta strože nego kod nas, ali shvatila sam da profesorice žele da budem što bolja i da dajem sve od sebe.

Najviše me inspiriralo koliko se djeca trude, da su s roditeljima samo dva ili tri mjeseca ljeti, na praznicima, da su tu po cijele dane i da se toliko daju u to.

Bilo mi je malo čudno što su provjeravali jesmo li u sobi, jer moraš biti do deset sati, odmah iza toga provjeravaju. Još jedna provjera je u 11 i još jedna tijekom noći. Sobu sam dijelila sa Španjolkom iz Katalonije, bila je super društvo.

Jednom se jedna cura ozlijedila na satu, puklo joj je koljeno. Kad je počela plakati, ja sam bila u šoku, nisam znala što da radim.

Svi smo ostali zaleđeni. Profesorica je sjedila mirno i rekla nek netko ode po medicinsku sestru koju smo imali u školi.

Ona je došla, uzeli su je i - nastavili smo s “classom”. Ozljede se dogode, tijelo na dane bude premoreno, neće da sluša...

Imali smo samo nedjelju za odmor. Nakon naporna dana treba sam sebi pomoći, staviti noge u led, izmasirati ih… prošetati gradom. Prebaciti i misli na neke druge stvari.

- Pratiš li baletnu scenu u Hrvatskoj?

- Znam neke naše cure, odlične balerine.

Splićanku Anu Mamić, ona je sad u Münchenu na školovanju, iz Zagreba Ledu Šeparović, ona je u Sankt Peterburgu, radi u Mihailovskom teatru, dok sam bila tamo, vidjele smo se. Izuzetna osoba.

Anamarija Marković je u Zagrebu, ona je isto bila u Vaganovoj i ostavila je velik dojam.

Gdje ću raditi? Ne znam

- Vratila si se u Sloveniju?

- Da. Naučila sam vrlo solidno ruski jezik, imala priliku upoznati ruski balet na izvoru, nadogradila sam svoje znanje, upoznala sebe u tako zahtjevnom okruženju.

Ove godine, u deveti mjesec, vratila sam se u Maribor na zadnju godinu srednje škole prije nego se zaposlim. Voljela bih završiti još Akademiju, ali usporedno s poslom.

U 2020. godini počinju audicije, planiram ih napraviti nekoliko, pa gdje me prime. Svako kazalište traži drugačiju figuru, drugačiji karakter. Zanima me Zagreb, tamo je teatar zanimljiv, Split mi se sviđa jer bi bila bliže obitelji… možda Slovenija.

Ne želim se ograničavati željama gdje bih plesala. Vaganova me naučila biti strpljiv, ponizan i predan radu. Ostalo dolazi samo po sebi… točno onda kad treba.